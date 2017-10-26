Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1

Мотокомпания Yamaha продолжает разрабатывать концепты автомобилей. Показанный на автосалоне в Токио неожиданный прототип пикапа — уже третий по счету.

Концептуальный пикап Yamaha Cross Hub имеет габариты 4490х1960х1750 мм (сопоставимо с Honda CR-V) и относится к такому же типу молодежных легковых «грузовичков» для активного отдыха, что и, к примеру, Subaru Baja.

При этом размер грузовой платформы вполне серьезен и позволяет вместить пару мотоциклов или небольшой «квадрик». На внедорожные способности, позволяющие съехать на пляж или легкое бездорожье, намекает высокий клиренс и внедорожные шины Falken.

Но самой интересной особенностью концепта является посадка в салоне, которая реализована, как в спорткаре McLaren F1. Водитель здесь сидит по центру, а два передних пассажира — сбоку и чуть сзади от него. Сразу за водителем — еще одно кресло.

Кстати, Гордон Мюррей, один из создателей McLaren F1, как раз принимал участие в разработке концептов Yamaha Motiv.e 2013 года и Sports Ride 2015-го. Но к созданию пикапа Yamaha его не привлекали.

О серийных перспективах Yamaha Cross Hub пока не сообщается. Скорее всего, пикап так и останется прототипом.