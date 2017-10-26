В России начались продажи внедорожной Lada Vesta SW Cross

Во столько обойдется базовый универсал SW в комплектации Comfort, двигателем 1,6 л (106 л.с.) и МКПП. В оснащение уже входят регулировка руля по высоте и вылету, регулировка сиденья водителя по высоте, а также поясничной опоры спинки кресла водителя, кондиционер и охлаждаемый вещевой ящик, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистема с управлением на рулевом колесе или мультимедиасистема, плафон освещения второго ряда сидений.

Дополнительно к версии «Комфорт» можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. Автомобиль с этими опциями предлагается по цене от 662 900 рублей.

В каждой модели есть интегрированные рейлинги на крыше, антенна типа «акулий плавник», складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего сиденья, центральный подлокотник с боксом для хранения, USB-разъемом и розеткой 12V для задних пассажиров, круиз-контроль с управлением на рулевом колесе. Объем багажного отделения, включая нишу, расположенную над аркой правого колеса, составляет 480 л (до полки-шторки), а при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) объем багажника составляет уже 825 л.

Начиная с комплектации Comfort, в автомобилях присутствуют две подушки безопасности, система электронного контроля устойчивости с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, «ЭРА-ГЛОНАСС», парктроник, дневные ходовые огни, а также противоугонная сигнализация и запираемый лючок бензобака.

Lada Vesta SW в комплектации Luxe стоит от 702 900 рублей. Дополнительно на этой версии устанавливаются боковые подушки безопасности в спинках передних сидений, датчик дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей.

Lada Vesta SW Luxe отличается контрастной отделкой интерьера, есть пакет Multimedia, включающий камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигатором и 7-дюймовым экраном. Автомобиль в таком исполнении доступен по цене от 726 900 рублей. Пакет Prestige в комплектации Luxe имеет усиленную тонировку задних стекол и стекла двери задка, атмосферную подсветку интерьера, задний подлокотник, обогрев задних сидений, мультимедиасистему с навигацией и камерой заднего вида. Lada Vesta SW в комплектации Luxe с пакетом Prestige доступна для заказа по цене от 744 900 рублей.

Самый доступный универсал SW с «роботом» АМТ обойдется в 664 900 рублей. Двигатель объемом 1,8 л (122 л.с.) с «механикой» — от 697 900 рублей, с роботом — от 722 900 рублей. Самый дорогой вариант SW оценен в 805 900 рублей. На всех версиях с 1,8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза.

Lada Vesta SW Cross отличается увеличенным до 203 мм клиренсом. Плюс специальный пластиковый обвес на арках колес и порогах кузова, и увеличенные колеса. У Lada SW Cross особая отделка интерьера с яркими элементами на сиденьях, панели и обивках дверей, которые особенно гармонично сочетаются с фирменным оранжевым цветом кузова »Марс» (помимо оранжевой, предусмотрена и серая отделка интерьера).

Lada Vesta SW Cross пока предлагается в комплектации Luxe стоимостью от 755 900 рублей за мотор 1,6 л и МКПП. В цену входят 4 подушки безопасности (фронтальных и боковых), система электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, обогрев лобового стекла, парктроник, климат-контроль, охлаждаемый бардачок, круиз-контроль, мультируль, аудиосистема. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Автоматизированная трансмиссия доступна только на автомобиле с двигателем 1,8 л, и стоит такой вариант от 805 900 рублей. Этот же мотор с «механикой» — от 780 900 рублей. Самая дорогая Lada Vesta SW Cross (мотор 1,8 и «робот») обойдется в 847 900 рублей.

Для модели разработаны два пакета опций. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией (7-дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков). Lada Vesta SW Cross в этом исполнении доступна по цене от 779 900 рублей.

В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. Lada Vesta SW Cross с двигателем 1,6 л и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем 1,8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. Автоматизированная трансмиссия обойдется в дополнительные 25 000 руб.

Для обеих моделей предусмотрена широкая палитра цветов окраски кузова: 9 — для Lada Vesta SW и 10 — для Lada Vesta SW Cross. Доплата за металлизированный цвет — 12 тысяч рублей, а эксклюзивный бежевый металлик »Карфаген» стоит 18 тысяч рублей.