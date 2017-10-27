Новый Jeep Wrangler покажут раньше, чем ожидалось

Новое поколение культового внедорожника сейчас можно считать самой ожидаемой новинкой от Jeep. Предполагалось, что премьера нового Wrangler состоится только в январе – на выставке в Детройте, однако служебные документы компании называют иную дату.

Издание Motor1 публикует график показов новинок от Jeep, который был включен производителем в отчеты о своей работе за третий квартал нынешнего года. Согласно этому графику, премьера нового Jeep Wrangler запланирована на ноябрь – то есть, состоится значительно раньше, чем предполагалось. Судя по всему, дебютирует новинка на выставке в Лос-Анджелесе, которая пройдет как раз в ноябре.

Январская же выставка в Детройте станет местом премьеры двух других новинок – нового поколения пикапа RAM 1500 и обновленной версии кроссовера Jeep Cherokee.

Известно, что Jeep Wrangler со сменой поколений сохранит узнаваемую внешность, получит новую алюминиевую платформу и весьма серьезно переработанную моторную гамму.

Помимо хорошо известного по другим моделям альянса FCA 3,6-литрового бензинового атмосферника мощностью 285 л.с. в нее войдет совершенно новый четырехцилиндровый агрегат, который при объеме в 2,0 л при помощи турбонаддува будет развивать более 300 л.с. По слухам, будет у Wrangler и дизель, но версия на «тяжелом топливе» появится лишь к середине следующего года.