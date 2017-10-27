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Новости   27 октября 2017    51

Новый Jeep Wrangler покажут раньше, чем ожидалось

Новое поколение культового внедорожника сейчас можно считать самой ожидаемой новинкой от Jeep. Предполагалось, что премьера нового Wrangler состоится только в январе – на выставке в Детройте, однако служебные документы компании называют иную дату.

Издание Motor1 публикует график показов новинок от Jeep, который был включен производителем в отчеты о своей работе за третий квартал нынешнего года. Согласно этому графику, премьера нового Jeep Wrangler запланирована на ноябрь – то есть, состоится значительно раньше, чем предполагалось. Судя по всему, дебютирует новинка на выставке в Лос-Анджелесе, которая пройдет как раз в ноябре.

Январская же выставка в Детройте станет местом премьеры двух других новинок – нового поколения пикапа RAM 1500 и обновленной версии кроссовера Jeep Cherokee.

Известно, что Jeep Wrangler со сменой поколений сохранит узнаваемую внешность, получит новую алюминиевую платформу и весьма серьезно переработанную моторную гамму.

Помимо хорошо известного по другим моделям альянса FCA 3,6-литрового бензинового атмосферника мощностью 285 л.с. в нее войдет совершенно новый четырехцилиндровый агрегат, который при объеме в 2,0 л при помощи турбонаддува будет развивать более 300 л.с. По слухам, будет у Wrangler и дизель, но версия на «тяжелом топливе» появится лишь к середине следующего года.


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