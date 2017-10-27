Volkswagen возродит утилитарный внедорожник из 1970-х

Volkswagen заинтересован в том, чтобы возродить гражданскую версию легкого военного автомобиля Kübelwagen. Как заявил глава немецкого производителя Герберт Диесс изданию Car and Driver, эта модель вполне могла бы вернуться на рынок в виде электрокара.

По словам Диесса, основой для такой машины может послужить новая электрическая платформа MEB (Modular Electrification Toolkit), которая идеально подходит для такого проекта из-за гибкости своей архитектуры. Построенные на ней машины могут быть передне-, задне– или полноприводными.

Также он считает, что утилитарный ретро-автомобиль может стать интересным предложением на рынке, поэтому Volkswagen заинтересован в возрождении и других моделей. Например, компактного вэна в стиле классического VW Microbus.

Проект военного автомобиля на шасси VW Beetle был разработан Фердинандом Порше в 1936 году. Серийное производство модели под названием Typ 82 началось в 1940-м. Постройкой занимались Vokswagen, Mercedes-Benz, Opel и Tatra. Армейская версия Kübelwagen, полностью спроектированная и построенная в Вольфсбурге, выпускалась с 1968 по 1983 год.

Гражданская версия машины продавалась под названием Kurierwagen в Германии, под именем Trekker в Великобритании, и носила имена Thing в США и Safari в Мексике и Южной Америке. В Италии такая машина существовала под названием Pescaccia вплоть до 1980 года. В отличие от армейского образца, у гражданского Kübelwagen не было портальных мостов. Модель оснащалась двигателями объемом 1,5 или 1,6 литра, а также четыреступенчатой «механикой». Опционально на машину можно было установить двойную систему фильтрации воздуха и малошумную систему зажигания от военных версий модели.