Официально представлен новейший компактный кроссовер BMW X2

Новинка стала воплощением самых модных веяний в фирменном баварском дизайне: X2 получил не только оригинальную решетку радиатора и необычный динамичный силуэт, но и, например, экзотические задние стойки: они лишены привычных окон, а на их месте размещены круглые логотипы концерна. Официально заявлено, что это решение – отсылка к классическим купе 2000CS и 3.0 CSL.

BMW X2 выглядит более компактным, чем X1, но при этом не слишком отличается от него по габаритам. Он сохранил аналогичную колесную базу (2 670 мм), стал короче на 69 мм и ниже – на 86 мм. Изменения эти во многом и обуславливают более динамичный силуэт, но привели к некоторому уменьшению практичности: багажный отсек новинки по сравнению с Х1 сократился на 35 л и составляет 470 л с возможностью увеличения до 1 355 л.

Зато экстерьеру кроссовера можно будет дважды добавить динамичности. BMW анонсировала сразу три варианта оформления внешности Х2. Помимо стандартного, на рынок выйдут версия X2 M Sport с более агрессивным аэродинамическим оформлением и X2 M Sport X, облику которого добавили некоторое количество внедорожных черт (включая, например, оригинальные накладки на пороги). Кроме того, специально для кроссовера разработали несколько новых — ярких и броских – цветов кузова.

В стандарте кроссовер оснащается 17-дюймовыми колесами, но для более дорогих версий предусмотрены 19-дюймовые диски, а опционально доступны и размерностью R20. Кроме того, в списке опций значится и полностью светодиодная головная оптика.

Что касается интерьера, то в этом вопросе новинка почти полностью повторяет оформление салона BMW X1, причем в отделке салона могут применяться как ткань, так и кожа, и алькантара с контрастной цветной строчкой. Диагональ стандартного дисплея мультимедийной системы – 6,5 дюймов, с возможностью увеличения до 8,8 дюймов.

Переднеприводная платформа UKL предполагает применение четырехцилиндровых (на старте продаж) и трехцилиндровых (появятся позже) моторов. Первыми на рынок выйдут BMW X2 sDrive 20i с мотором мощностью 192 л.с. (разгон до 100 км/ч – 7,7 с) и BMW X2 xDrive 20d, двигатель которого развивает 190 л.с. и 400 Нм. При этом бензиновый мотор будет сагрегатирован с семиступенчатым роботом, а дизелю положен классический 8-диапазонный автомат. В течение следующего года моторная гамма пополнится 140-сильным трехцилиндровым двигателем и дизельным мотором, развивающим 150 л.с. (его можно будет сагрегатировать с механической КПП), а также топовым 231-сильным дизелем. Кроссоверу с двухлитровым бензиновым мотором обещана система полного привода.

У ходовой части BMW X2 – также несколько вариантов исполнения. Помимо стандартной подвески кроссоверу предложена спортивная М-подвеска с более жесткими демпфирующими элементами и уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, а также регулируемая система Dynamic Damper Control, допускающая работу подвески в «комфортном» и «спортивном» режимах. Кроме того, три режима работы – все те же «комфортный» и «спортивный», а также «экологичный» — предусмотрены и для силового агрегата.

Предполагается, что европейские продажи новинки стартуют весной 2018 года, причем, в эти же сроки BMW X2 доберется и до России. Объявленная базовая стоимость новинки на немецком рынке – 39 200 евро за версию с передним приводом и бензиновым двигателем.