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Новости   29 октября 2017    218

«АвтоВАЗ» подтвердил разработку вседорожного седана Vesta

«АвтоВАЗ» подтвердил, что ведет разработку вседорожной версии седана LADA Vesta. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на топ-менеджера российского предприятия Максима Саржина.

«Она (вседорожный седан Lada Vesta — примечание «Мотора») появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит», – заявил Саржин, отметив, что установка системы полного привода на эту и другие модели «АвтоВАЗа» «потребует вложение больших ресурсов».

Прототип вседорожного седана Lada Vesta дебютировал на Московском автосалоне в августе 2016 года. От обычной версии концепт-кар отличался увеличенным дорожным просветом, пластиковой защитой кузова и большими колесными дисками.

Предсерийную версию модели заметили на дорогах общего пользования в сентябре текущего года. Большая часть новых кузовнеых элементов на тестовом прототипе была спрятана под камуфляжем.

Ранее в линейке Vesta появился универсал и вседорожная модификация под названием Cross. Универсал доступен с 106- или 122-сильными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Коробка — «робот» или «механика». Дорожный просвет для стандартной модели — 178 миллиметров, вседорожной — 203 миллиметра.

Цены на универсал Lada Vesta SW начинаются от 639 900 рублей, на вседорожный Lada Vesta SW Cross — от 775 900 рублей.


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