Ателье Hennessey покажет на тюнинг-шоу собственный шестиколесный Ford F-150 Raptor

Проект F-150 VelociRaptor ателье Hennessey анонсировало еще в прошлом году, а сейчас тюнеры подтвердили, что готовы к премьере экстремального пикапа. Озвучены некоторые технические спецификации и ценник, ставший вполне ожидаемо заоблачным.

Строится трехосный пикап на базе заводского Ford F-150 Raptor SuperCrew. При этом пикапу удлиняют погрузочную платформу, имплантируют дополнительную ось и пересобирают подвеску на гоночных компонентах фирмы Fox. Попутно VelociRaptor становится обладателем тормозных механимов Brembo, усиленных бамперов с защитными вставками, внедорожной резины, светодиодной оптики и тому подобное. Кроме того, в Hennessey уже заявили, что готовы построить и бронированный вариант пикапа.

Не обошли вниманием тюнеры и силовой агрегат. Штатный для F-150 Raptor 3,5-литровый турбомотор из семейства EcoBoost развивает 450 л.с. и 690 Нм крутящего момента, однако, в Hennessey готовы поднять отдачу двигателя до 600 л.с. Это достигается путем установки новых турбин, модернизированного интеркулера, альтернативной выхлопной системы и новой прошивки в блоке управления двигателем.

Базовая цена проекта VelociRaptor – 295 000 долларов, причем в эту сумму включена стоимость донорского пикапа и не входят работы над силовым агрегатом. Дебютировать экстремальный внедорожник должен 31 октября в рамках тюнинг-шоу Sema в Лас-Вегасе.