В Россию приехал внедорожник Haval почти за 2,5 миллиона рублей

Переднеприводный кроссовер Haval H6 Coupe оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с., максимальный крутящий момент — 310 Нм при 2400-3600 об/мин. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением Getrag (6DCT).

В компании утверждают, что колесная база Haval H6 Coupe превосходит по длине базы других автомобилей в сегменте, что обеспечивает простор в салоне и лучшую устойчивость автомобиля на дороге. Интерьер отделан мягким пластиком, в базовой комплектации салон предусмотрен тканевый, а в старших исполнениях — кожаный, с прострочкой «французским» двойным швом.

В России Haval H6 Coupe будет продаваться в трех комплектациях. Стоимость базовой City составляет 1 499 900 рублей. Помимо полного набора водительских ассистентов, в список базового оснащения входит мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой (PEPS), двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, смарт-ключ, салонный фильтр мелких частиц, 17-дюймовые легкосплавные диски, акустическая система с 7 динамиками, система беспроводной связи Bluetooth и многие другие опции.

Стоимость автомобиля в комплектации Lux составляет 1 549 900 рублей. К базовому оснащению здесь добавляется кожаная обивка сидений, электропривод регулировки передних сидений, 19-дюймовые легкосплавные диски, водоотталкивающие стекла передних дверей, передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине остекления.

Максимальная комплектация Elite стоимостью 1 629 900 рублей дополнительно включает люк с электроприводом, подогрев сидений второго ряда, ксеноновые фары с автокорректором, камеру для обзора слепой зоны и акустическую систему с 8 динамиками, включая сабвуфер.

Вторая интересная премьера — рамный полноприводный внедорожник Haval H9, который приехал к нам с новым дизельным двигателем. 2-литровый мотор с системой подачи топлива Common rail и двухступенчатым турбонаддувом развивает мощность 190 л.с. и максимальный крутящий момент 420 Нм при 1400-2400 об/мин.Про уже знакомый российским покупателям 2-литровый бензиновый двигатель тоже не забыли: он доработан, его мощность увеличена до 245 л.с., максимальный крутящий момент — 350 Нм при 1800-4000 об/мин. Оба двигателя работают в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Еще одним важным новшеством в Haval H9 стала блокировка заднего межколесного дифференциала EATON. Кроме того, обновился дизайн интерьера и экстерьера. H9 получил новый дизайн решетки радиатора и переднего бампера с колодцами противотуманных фар. В салоне изменен дизайн центральной консоли: появилась новая ручка переключения передач, блок управления вынесен в центр, добавилась ниша для телефона, изменилась архитектура приборной панели. Улучшены анатомические свойства и материалы обивки сидений — впервые используется кожа, изготовленная по особой технологии Nappa. Также модель получила новую Систему «Старт-стоп», а специально для российского рынка добавлен подогрев руля.

В России внедорожник представлен в единственной, достаточно полной, комплектации Elite. Стоимость бензиновой версии составляет 2 369 900 рублей, дизельной – 2 489 900 рублей. Это вполне сопоставимо с ценой Toyota Land Cruiser Prado — этот внедорожник тоже недавно обновился и предлагается в России по цене от 2 199 000 рублей.