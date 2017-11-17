Тест-драйв MINI Countryman

Иногда эту машину хочется обложить поролоном, иногда оторвать и выбросить её приборную панель, но когда давишь на газ, всё это почемуто вылетает из головы…

Весной мне довелось побывать там, где чёрным золотом называют не углеводороды, а землю, — в Липецкой области. По обильным широким полям чернозёма, засеянного рапсом, я ездил на флагмане отечественного тракторостроения — «Кировце». Вот уж никогда не думал, что вспомню об этом во время тест-драйва MINI Countryman, однако почему-то вспомнил. Тракторист тогда посадил меня на боковое сиденье, которое, по всей видимости, предназначалось для всякого «отребья», вроде журналистов, и всю дорогу моя голова непрерывно билась о кабину. Признаться, это быстро надоедает и невольно заставляет задуматься о тяготах сельскохозяйственного труда. Через несколько минут, слегка дезориентированный, я спросил у оператора техники о том, каково ему каждый день вот так трястись? Представьте, сначала он не понял вопроса. А потом, когда догадался о чём я и увидел моё состояние, предложил пересесть в водительское кресло. И что вы думаете? Ощущение, что ты попал в лимузин представительского класса — никаких проблем с комфортом, сиденье подпружинено. Я был в полном восторге!

Багажник формы прямоугольника

и с вариантами трансформации. Неплохо

ОБЛОЖИТЬ ПОРОЛОНОМ

В общем, там, под Липецком, во время ритмичных ударов головой о кузов на меня снизошло озарение: пока тысячи автомобильных инженеров бьются над проблемой придания жёсткому шасси люксовых повадок, ответ лежит у них под носом — надо просто обложить себя поролоном. Именно об этом я думал всё время, пока ездил на MINI Countryman. И вот что меня беспокоило. Обычно, когда имеешь дело с жёстким автомобилем, это сразу же отражается на руле. Толчки, удары, вибрации — всё приходит на баранку. Так вот, при том что MINI как раз из тех машин, которые считают отсутствие мягкости своим достоинством, руль Countryman лишён всех вышеперечисленных недостатков. Все вибрации в этом небольшом кроссовере, как и в тракторе «Кировец», приходятся на сиденье. Уж не знаю, почему так получилось, но это очень хорошо чувствуется. Причём я не говорю о крупных неровностях, сотрясающих конструкцию целиком, я имею в виду всю ту мелочь, из которой состоит обычный двух-, трёхлетний асфальт. То есть ты едешь, например, за продуктами в загородный супермаркет, а MINI делает твоим телесам антицеллюлитный массаж. Поэтому-то, кстати, за рулём британской машинки всегда оказываются стройные дамы, а не то, что порой вылезает из Renault или Hyundai. Видели бы вы их до того, как они пересели на MINI… В общем, один секрет марки раскрыт. Правда, сиденье не только приносит пользу внешнему виду, оно ещё и впивается в ногу рёбрами жёсткости боковой поддержки. Это было первое в моей практике водительское кресло, в котором я тактильно чувствовал всю его внутреннюю конструкцию. Не могу сказать, что это приятный сюрприз. Увы, любовь производителя к худосочным барышням подложила свинью.

Много хрома и мало того, что можно назвать понятным и удобным

ЧЕМ НОВЕЙ — ТЕМ СКУЧНЕЙ

Но, как бы там ни было, это уже далеко не та жёсткость, которую помнят и ценят владельцы прежних MINI. Это скорее остатки былой роскоши, крохи со вчерашнего праздничного стола. Старый MINI был действительно бескомпромиссным. Каждый бугорок он встречал как боксёр — на, получи! Трамвайные пути служили для него красной тряпкой, он мечтал переломить их пополам… Жаль это признавать, но если вы из тех поклонников британской классики, которые считают, что кузов должен напоминать перфоратор, то ваше время прошло. Эпоха брутальных шасси, увы, завершилась. Один мой знакомый долго ездил на старом малолитражном Citroen. Ему очень нравилось. Когда он увидел новый DS3, то не устоял и тут же его купил. Через пару дней я встретил его крайне разочарованным — былой лёгкости и чёткости реакций нет и в помине. Чем современнее автомобиль, тем он инертнее, скучнее, безопаснее. То же случилось и с MINI — это уже давно не юркий катер, а нечто на воздушной подушке, с соответствующими повадками. По крайней мере именно так он ведёт себя в городе, когда пробираешься по пробкам или тошнишь на развязках со средней скоростью не превышающей 50 км/ч. Да и могло ли быть иначе? Ведь при обновлении модели производителя волновали только две вещи: увеличение простора на задних сиденьях и плавность хода. Вот вам и результат.

Зачем в гламурную машину добавляют такие

брутальные фишки? Не понятно…

«Зелёный» режим трансмиссии в таком интерьере не вдохновляет

Центральный экран не более, чем игрушка. И по форме,

и по содержанию

НЕ ВИДНО!

Что же тогда предлагают нам британцы в новом MINI Countryman, если в нём не осталось легендарного аутентичного азарта, который прежде чувствовался, начиная с отметки 30 км/ч? Давайте посмотрим. Во-первых, приборы, снятые со старого мотоцикла. Во-вторых, тумблеры, украденные со старого самолёта. Всё это, по мнению маркетологов, должно выглядеть дико круто и цеплять аудиторию. Хм, может быть… Но давайте попробуем посмотреть на интерьер MINI Countryman беспристрастным взглядом, чистыми, не затуманенными рекламой глазами. И тогда первое, на что обращаешь внимание, — абсурдность начинки салона. Возьмём тот же знаменитый спидометр. Он привязан к рулевой колонке и двигается вместе с ней. Это очень удобно. Однако, как ни старались конструкторы, мне всё равно видны отметки от 0 до 60 и от 100 до 200 — верхняя, центральная часть всегда скрыта. Ну и зачем было городить такой огород? Кроме того, с этого года Countryman оборудуется проекционным дисплеем, что окончательно нивелирует ценность вычурного форм-фактора приборной панели. К чему тогда было стараться? Уж лучше бы занялись кнопками на мультируле, которые не имеют даже примитивных насечек для тактильной ориентации. Потратили бы меньше денег, а удобства прибавилось бы в несколько раз. Можно было также приподнять органы управления климатом и те самые «стильные» самолётные тумблеры. Сейчас всё это хозяйство находится в слепой зоне и требует от водителя чересчур много внимания, но зато блестит и переливается разноцветной подсветкой. Просто загляденье! Увы, пути маркетологов неисповедимы…

Все вибрации в этом небольшом кроссовере,

как в тракторе «Кировец», приходятся на сиденье

КОНКРЕТНО

Ну а что делать владельцу MINI Countryman, если он не дай бог безразличен к вычурному дизайну? Получать удовольствие от езды. Конечно, оно вряд ли достижимо на офф-роуде, где новинка беспомощна из-за мизерного дорожного просвета и отсутствия сложных алгоритмов электронной помощи, зато на трассе или на треке… Неважно, главное условие — ехать. Все члены семьи BMW раскрываются только во время езды. Либо на шоссе, где можно не сбрасывать меньше 130 км/ч, либо на пустых горных серпантинах, заброшенных аэродромах, закрытых картодромах, ипподромах и космодромах… Когда начинается настоящая езда, все реальные и мнимые недостатки MINI Countryman пропадают. Он одинаково прекрасно держит дорогу и на прямой, и в виражах, замечательно реагируя на правую педаль. Правда, дизель не лучший вариант для асфальта (на высших оборотах он быстро скисает), но пока ты находишься в нужном диапазоне, тяга остаётся и он не подведёт… В общем, это, конечно, не «Кировец», но и воспринимать MINI только в качестве объекта хипстерско-пижонского поклонения я бы не стал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ



Нынешний MINI Countryman построен на платформе UKL2, объединившей его с кроссовером BMW X1. Подвеска спереди — Макферсон, сзади — многорычажная. Колёсная база выросла на 75 мм, в результате чего получился самый длинный из всех выпускавшихся MINI. Пространство для задних пассажиров увеличилось на 50 мм. Полный привод подключается с помощью многодисковой муфты с электронным управлением. Мотор — дизельный с турбиной, мощностью 150 л.с.

Редакция благодарит подмосковный картодром

«МАЯК» за организацию съёмки