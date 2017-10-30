Тюнинг ГАЗ М20: элегантный пикап Победа в американском стиле

Перевоплощение ГАЗ М20 Победа, как правило, сводится к созданию заряженных хот-родов или превращении советского авто в купе. Но один поклонник Победы выбрал другой путь – создал пикап ГАЗ.

Пикап Победа был в планах Горьковского автозавода, однако ему не суждено было стать серийным. Впрочем, даже если бы его и выпускали, вряд ли он был столь элегантным, как это творение.

ГАЗ М20 Победа превратили в пикап путем срезания части крыши со стойками и заваривания задних дверей. Получилось весьма недурственно и в американском духе. Грузовой отсек, кстати, отделали деревом, а при желании его можно накрыть специальным чехлом.

Жаль только, что Победа так и остался со стандартным 2,1-литровым мотором. Если пикап ГАЗ основательно загрузить, то не факт, что 52-сильная четверка справится. В идеале сюда бы V8 и под стать американскому стилю.