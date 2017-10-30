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Новости   30 октября 2017    19

УАЗ готовит экстремальную спецверсию Патриот

Согласно сертификационным документам, отечественный внедорожник вскоре обзаведётся специальным набором экспедиционных опций

Если верить недавно выданному Одобрению типа транспортного средства, в скором времени «Патриот» получит богатый комплект «внедорожного» оборудования, куда войдут экспедиционный багажник, откидная лестница, лебёдка, защита порогов и тягово-сцепное устройство.

Можно предположить, что УАЗ выведет на рынок некую комплектацию для покорителей бездорожья — на заводе работает Ателье специального назначения (АСН), в задачи которого как раз входит создание всевозможных тюнинг-пакетов для моделей «Хантер» и «Патриот».

А вот внедрения других поворотных кулаков, которые бы улучшили маневренность, а также установки более мощного (160 л.с. вместо 135) мотора пока не предвидится. Напомним, что все эти новшества дебютировали на грузовичке «Профи» и вскоре должны появиться на внедорожниках марки УАЗ.

Напомним, что Ульяновский автозавод однажды уже делал «экстремальную» версию «Патриота» под названием «Экспедишн» (на фото) — с экспедиционным багажником на крыше, аудиостанцией гражданского диапазона (Citizens Band), а также защитой рулевого механизма из листового металла.


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