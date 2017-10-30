Toyota посвятила особый Hilux радиоуправляемой модели

Радиоуправляемому монстрику, созданному по мотивам пикапов Toyota известной компанией Tamiya – около 30 лет, так как появился он на свет в 80-х годах прошлого века. Toyota и известное ателье Arctic Trucks решили воздать должное и производителю игрушек, и его популярному изделию.

За основу проекта, получившего имя Hilux Bruiser, был взят пикап Hilux в версии Extra Cab, прошедший основательную доработку в Arctic Trucks. Программа AT35 норвежского ателье включает в себя, к примеру, лифтинг подвески, доработку трансмиссии, установку 35-дюймовых внедорожных колес с расширителями арок и тому подобное.

Кроме того, пикапу придали и практически стопроцентное внешнее сходство с радиоуправляемой моделью – от соответствующего цвета кузова до прилежно скопированных наклеек и даже имитации радиоантенны.

Силовая установка пикапа осталась штатной. Ее роль играют четырехцилиндровый дизельный мотор мощностью 148 л.с., шестиступенчатая механическая КПП и система полного привода.

Интересно, что выпускать Bruiser даже ограниченной серией Toyota не планирует: оригинальный пикап останется единственным в своем роде шоу-каром и будет выступать на различных мероприятиях концерна в Великобритании.