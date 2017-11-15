Jeep наконец-то представил внедорожную версию своего компактного кроссовера Renegade

Поздравляем, в полку компактных вездеходов прибыло. Появившийся в конце 2014 года симпатичный малыш Jeep Renegade недавно получил внедорожную версию — Trailhawk. Да ну, скажут заядлые приверженцы рамы, неразрезных мостов и атмосферного дизеля, какой из него вездеход? Размером маловат, кузов несущий, подвески независимые. Бензиновый 2.4 л. мотор Tigershark силён, как никак 175 л.с., но в остальном… Я даже предвижу вечный спор о том, кроссовер это или всё-таки внедорожник. Но не спешите ломать копья – машина пусть и небольшая, но вполне серьёзная. Впрочем, сегодня мы не будем погружаться в тонкости его настроек и динамику движения, а ограничимся первым поверхностным осмотром. Тем более что от стандартного Renegade версия Trailhawk отличается даже внешне — бамперы срезаны наискось. Они менее аэродинамические, но более вездеходные — углы въезда и съезда заметно выросли (30° и 34°). Передний бампер отличается характерной выпуклой окантовкой выреза под радиаторную решётку. А что с углом рампы? Тоже, в общем, порядок (25,7°), дорожный просвет подрос на 30 мм (210 мм против 170 у обычного Renegade). Есть и знаменитые красные буксирные проушины, точнее проушина, поскольку она всего одна, да и сохранилась она лишь на заднем бампере. Всё, что торчит спереди, сегодня не приветствуется борцами за жизнь и здоровье пешеходов. Яркие заводские цвета кузова контрастно оттеняют чёрные рейлинги на крыше и матовая антибликовая наклейка на капоте. И даже коврик в нише центральной консоли украшен рельефной картой пустыни Моаб…

Внедорожная версия Jeep Renegade Trailhawk внешне отличается

увеличенным дорожным просветом,

скошенными бамперами и значками с надписью Trail Rated

Есть и менее заметные, но от того не менее полезные детали. Без всякой подготовки малыш преодолевает брод глубиной до полуметра. В его селекторе выбора внедорожных режимов Selec-Terrain появилась дополнительная позиция – «Камни». Но главное, что должно смягчить души ортодоксальных джиперов, – это принудительно включаемая в автоматической коробке первая передача с отношением 4,71 (общее отношение всей трансмиссии — 20). Да, у него нет классической пониженной, как у старших братьев, но при его весе и размерах такой «первой» вполне хватает.

К тому же и без особо низкой передачи тут есть чем гордиться. Автомат с девятью ступенями, помощник спуска с горы, довольно зубастые заводские шины 215/60 R17 на легкосплавных колёсных дисках и полноразмерное запасное колесо. А подвеска даже у стандартного Jeep Renegade мощнее, чем у соплатформенников из Fiat, да и ходы у неё больше. Если не полениться и заглянуть под днище машины, можно заметить комплект прочных стальных защит, которые прикрывают двигатель, рычаги передней подвески, коробку передач, раздаточную коробку и топливный бак.

Полгода назад мы прошли головокружительный маршрут по горным серпантинам и перевалам Кавказа на обычном Jeep Renegade. Так вот даже стандартный автомобиль показал себя выносливым и комфортным вездеходом настолько, насколько этот термин вообще применим к универсальному автомобилю. Порой нам не хватало цепкости колёс, порой тяги мотора из-за разреженного на высоте воздуха, но наш нарядный малыш прополз маршрут, который по плечу не каждому УАЗу. Теперь же на очереди более подготовленная и внедорожная версия, которая просто обязана лучше карабкаться и меньше буксовать, принося при этом больше адреналина. На вопрос, к какому из классов его причислить — к стильным, удобным и экономичным кроссоверам или к выносливым внедорожникам, ответить пока сложно. Решайте сами. Тем более что, похоже, он готов одинаково хорошо играть в обеих категориях. Насколько удачно у него это получится, мы досконально проверим в полноценном трёхдневном тест-драйве, который появится в следующем номере журнала..

То, что это версия Trailhawk видно по вышивке на спинках сидений и

по дополнительной позиции Rock (Скалы) в селекторе выбора режимов трансмиссии

Don’t worry, be happy

Новые сервисные контракты превращают владельцев

Jeep в самых беспечных водителей страны

Почти одновременно с выходом Jeep Renegade Trailhawk компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в рамках программы «Защита Автомобиля Mopar» предложила потенциальным владельцам Jeep продлить гарантию до пяти лет, заключив контракт на постгарантийное обслуживание. Он даёт возможность ремонтировать внедорожник у любого дилера Jeep как в России, так и далеко за её пределами. При этом FCA гарантирует, что ремонт будет выполнен квалифицированными специалистами с использованием специального инструмента и оригинальных запчастей. Но самое главное — у владельца нет необходимости беспокоиться о стоимости работ и запчастей — всё это уже включено в сервисный контракт и не зависит от сложности и продолжительности ремонта. Нет никаких лимитов возмещения или франшизы. А это значит, что, купив автомобиль, можно в полной мере ощутить радость его использования, не думая о поломках, о поисках подходящего сервиса и оценке стоимости ремонта — этим займётся дилерский центр.

Но это ещё не всё. Поскольку при продаже машины контракт переходит к новому владельцу без какой-либо бумажной волокиты, он повышает рыночную стоимость грамотно обслуженной и всегда исправной машины. Кроме того, покупатель понимает, что владелец контракта не экономил на ремонте и не пытался обслуживать свой автомобиль в неофициальном гараже. Таким образом, автомобиль с постгарантией от производителя на вторичном рынке выглядит заметно привлекательнее и стоит дороже. Получается, что первый владелец, по сути, возвращает деньги за постгарантию при продаже автомобиля. Те, кто привык путешествовать по стране, оценят бесплатно прилагаемую программу помощи на дорогах, действие которой продлевается на дополнительные двенадцать месяцев при каждом прохождении ТО. Регулярно обслуживая Jeep в дилерской сети FCA, клиент получает поддержку и помощь на протяжении всего периода владения внедорожником. И эта поддержка существенна: от консультации по телефону до эвакуации в ближайший сервис-центр, предоставления подменного автомобиля на время ремонта, трансфера владельца в автосервис или доставки автомобиля после ремонта, если неисправность случилась не в вашем родном городе. Служба помощи на дорогах доступна 24 часа в сутки — стоит только нажать «тревожную кнопку».

Контракт можно купить у любого дилера по фиксированной цене. Его стоимость едина для всех сервисов FCA, а условия не предусматривают никаких дополнительных расходов на ремонт. Учитывая, что не все внедорожники эксплуатируются одинаково, предлагается два варианта контракта, различающиеся списком покрываемых элементов. В более объёмный «Максимум» входит защита всех механических и электрических компонентов автомобиля с минимальным списком исключений. А с контрактом «Драйв» владелец может не тревожиться об основных и самых дорогостоящих компонентах автомобиля (это двигатель, вся трансмиссия, системы охлаждения и топливная). В зависимости от планируемой длительности владения автомобилем, можно заключить контракт на срок до трёх лет после завершения основной гарантии и выбрать ограничение максимального пробега с учетом средних показателей за год. Список предлагаемых пробегов обширен, что позволяет расходовать средства в соответствии с личными предпочтениями и с максимальной выгодой.