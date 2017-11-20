Тюнинг Jeep Cherokee

Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

та история началась много лет назад, во времена когда те, кто сегодня называет себя «джиперами-экстремалами», ещё размышляли, куда им пойти после школы — в профтехучилище или сразу в армию… Мне, кстати, всегда было интересно, что нужно сделать, чтобы заслужить право именоваться «джипером-экстремалом»? Привязать внедорожник за бампер и прыгнуть с тарзанки? Не знаю… Так вот, один скромный автолюбитель по имени Владимир прочёл в журнале «Клуб 4х4» статью «Что могут ◊кирпичи“?» (речь в ней шла о Jeep Cherokee) и, откинувшись в кресле, начал мечтать о бездорожье. Но так как он был не экстремал, а человек адекватный и последовательный, то и мечты свои начал осуществлять постепенно: сначала купил себе тот самый «кирпич» Jeep Cherokee (тогда их было довольно много), участвовал и в весенних, и в осенних «Призывах» (если кто помнит эти героические баттлы), а затем по случаю приобрёл ещё и Jeep Wagoneer, который отреставрировал, что называется, для души… А офф-роуд между тем продолжал засасывать Владимира всё глубже. В итоге был куплен ещё один Jeep Cherokee, но уже в подготовленном виде для более вдумчивого погружения в тему бездорожья. Опять же, после реставрации Wagoneer оставалось много деталей, которые пошли на его доработку. В 2011 году машина приняла участие в «Ладоге», в зачёте «Гранд Туризм», и успешно в нём победила. И это при том, что мотор поменяли за два дня до гонки, раздатку — за день до гонки, а коробку поменять так и не успели. В результате она сломалась, и почти всю «Ладогу» ехали на третьей передаче вперёд и иногда, сильно буксуя, — назад. После этого машину подремонтировали, и она ещё лет пять участвовала в клубных гонках. Но время шло, внедорожник старел, и несколько лет назад Владимир оказался перед сложным выбором: его нужно было или добивать, или приводить в порядок и перестраивать.

Обычная грязь для этой машины вообще не препятствие

НИЧЕГО НЕ ЛОМАТЬ!

Концепция перестройки состояла в том, чтобы, не ломая ничего оригинального заводского, добавить всё, что хотелось добавить. В первую очередь требовалось облегчить морду. Мало того, что впереди стоял тяжёлый мотор, так ещё и усиленный бампер с лебёдкой. В итоге перегруженный нос регулярно тонул в болотах, поэтому от силовых бамперов отказались сразу, а лебёдки убрали в базу, и они очутились практически в салоне. Результат, как говорится, превзошёл ожидания. Автомобиль теперь не клюёт носом и позволяет даже немного попрыгать без опасения сложить до упора подвеску.

Две лебёдки требуют много электричества, поэтому внедорожник оснастили двумя аккумуляторами. С двумя АКБ и генератором с водяным охлаждением (!) от Audi на 190 А лебёдки стали тянуть заметно бодрее. Но, помимо этого, автомобилю очень не хватало блокировок, поэтому спереди и сзади появились комплекты от ARB и главные пары от компании Yukon Gear с передаточным числом 4.10. Рестайлинговые двигатели, в конструкцию которых когда-то вмешался сам Mercedes-Benz, откровенно утомляли своей ломучестью. Поэтому нашли старый крайслеровский мотор 1989 года с чугунной головкой и блоком и отреставрировали его. Он оказался и заметно надёжнее, и гораздо более «низовым».

Артикуляция подвески не впечатляет, но трофической машине этого и не нужно.

Зато в спринтах большой ход позволяет шустро валить без пугающих кренов в поворотах

Пластиковые расширители не дают забрасывать машину грязью

и при этом не бояться контакта с деревьями в лесу

Те, кто когда-нибудь ездил на старых Cherokee, наверняка ждут, когда же речь пойдёт о кузове. Ведь замену днища и порогов на этих машинах можно было вносить в список регламентных работ по ТО. В общем, кузов привели в порядок, где надо — подварили, где надо — усилили, поставили дополнительные распорки. Для кардинального облегчения удалили всё лишнее, например, часть стёкол заменили поликарбонатом — он легче и прочнее.

Вентиляцию всех агрегатов свели в одну общую воздушную магистраль и вывели в шноркель, который также переделали — вместо гофротрубки с двумя поворотами сделали его прямым. Мотор задышал легче. Гидроусилитель установили тюнингованный, повышенной производительности. Он без труда позволяет крутить рулём стоящего на месте внедорожника с 34-ми колёсами, и тяжёлые Super Swamper TSL на стальных бэдлоках легко поворачиваются даже на асфальте. Удалили штатный вентилятор, потому что вискомуфта умирала в первом же броде, и заменили его электрическими.

Лебёдки в салоне, может быть, и выглядят неэстетично, но ими удобно пользоваться

в любую погоду, не выходя из машины. Да и лишних вопросов у

сотрудников ГИБДД они не вызывают

Оптика Rigid показала себя очень надёжной и прочной, её не пугают удары веток, и она отлично светит. Кроме того, оранжевая подсветка балки хорошо сочетается с габаритами машины — это просто красиво смотрится. В походном положении световая балка хранится на задней дверце за стеклом, но в течение пары минут переставляется на штатное положение в бампер, подключается и отлично светит. Оказалось, что ночью можно ездить как днём. Правда, в штатной регулировке машина начала слепить самолёты и орбитальные космические станции, поэтому форму светового пучка тоже немного доработали.

Весь нехитрый трофический шанцевый инструмент прикручен в багажнике,

что позволяет смело оставлять машину на улице без присмотра

Передняя подвеска выполнена на длинных рычагах-«клюшках» от MB Gelandewagen

Салон спереди остался почти не тронутым, что позволило сохранить комфорт

Управление лебёдками и блокировками аккуратно встроено

в штатную панель и не нарушает общий стиль машины

Задние барабанные тормоза забивались грязью и переставали тормозить, но после того, как их место занял тюнинговый комплект дисковых тормозов от американской Teraflex, всё отлично заработало… В общем, ни на чём особо не экономили и не кроили, потому что, как показывал опыт, любая попытка приспособить на Jeep детали от УАЗа приводила к неизбежной поломке.

В ближайших планах замена «клюшек» (рычагов подвески мостов) от Mercedes-Benz Gelandewagen на какие-нибудь более современные решения и амортизаторов на спортивные регулируемые. Это позволит быстро перенастраивать машину в зависимости от поставленных задач… И, пока «джиперы-экстремалы» учат внедорожному вождению на YouTube, смело отправляться на очередную «Ладогу».