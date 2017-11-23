Превращение «Соболя» 4WD из стандартного грузопассажирского автомобиля в уютный семейный домик

Рассказ владельца «Соболя» 4WD о непростом пути машины от стандартного грузопассажирского автомобиля до уютного семейного домика

Признаться, вместо модного словечка «тюнинг» я бы назвал этот процесс «улучшением функциональности» — и звучит по-русски, и смысл подготовки экспедиционного автомобиля раскрывает полнее. Ведь понятно, что большие компании не в состоянии устранить множество недочётов, которые за годы эксплуатации в самых разных условиях отмечают владельцы машин. Выходит, что как раз повышение функциональности, а также исправление заводских недоработок и становится их уделом. И вот как это происходило у меня…

Десять лет назад мы начали путешествовать семьёй в составе двух взрослых и двух детей 7 и 11 лет. Сначала на обычном универсале — на заднем сиденье детям было вполне комфортно, а на ночёвках молодые и растущие организмы (супруги и мой) вполне успешно переносили сон в палатке. Сколько положительных эмоций было получено в те годы! Но дети росли, и салон им стал тесноват. К тому же по какой-то непонятной причине с каждым годом погода во время ночёвок становилась всё хуже. До такой степени, что зачастую снег и дождь шли одновременно. Кроме того, оказалось, что до некоторых достопримечательностей обычная легковая машина не может добраться в принципе…

Ролик в задней части верхнего багажника облегчает погрузку лодки.

А лестница на задней двери упрощает доступ на крышу

В общем, так в нашей семье появился «Тараканище» — Hyundai Terracan. На нём мы быстро разобрались с лёгким бездорожьем, однако погодные катаклизмы по-прежнему переживали в палатке. В какой-то момент один из друзей приобрёл себе ГАЗ «Соболь» голубого цвета. Правда, машина была в заднеприводном варианте, и её частенько приходилось спасать «Тараканищем», но объём внутреннего пространства и способ размещения в ней семьи на ночёвках произвели на нас сильное впечатление. Я до этого момента, конечно, ездил в маршрутных «Газелях», да и в этом «Соболе» тоже бывал, но вариант использования его как небольшого домика никогда не рассматривал. К тому же в те годы полноприводные «Соболя» были мало распространены. Начались общесемейные раздумья по поводу аналогичной палаточки на колёсах. Все варианты полноприводных иномарок отметались по причинам отсутствия понижающего ряда в трансмиссии, высокой цены нового авто или неадекватной стоимости машины с пробегом и затрат на доведение её до нужной кондиции. В результате стало очевидным, что «Соболю» 4WD альтернативы нет. Конечно, существует замечательный УАЗ «Буханка», но длительные экспедиции с шоссейными перегонами в несколько тысяч километров — не её конёк. Да и высота салона «Буханки» гораздо меньше «соболиной». Но главное — в «Соболе» на штатных сиденьях поперёк машины свободно размещается человек ростом до 192 см…

Так в июне 2014 года у нас появился «Соболь» 4WD с двигателем Cummins и небольшим (около 45 000 км) пробегом. Машина в кузове «комби» — двухрядная семиместная кабина и багажный отсек за перегородкой. На крыше уже был большой экспедиционный багажник, на задний торец которого установили ролик, облегчающий загрузку наверх длинномеров, например лодки. Часть съёмной перегородки я сразу убрал, чтобы организовать доступ в багажное отделение, не выходя на улицу. На лето того же года у нас вместе с другими четырьмя экипажами была запланирована экспедиция на полуостров Рыбачий. Ехать, правда, мы собирались на «Таракане», который получил техническое одобрение руководителя экспедиции. И вот за три недели до старта я привожу на предвыездной сбор совсем другую, никем ранее не виданную машину, да ещё и с китайским сердцем. Организаторы долго молчали… То ли слов не было, то ли сразу одобрили.

В штатной компановке радиатор машины легко пробить о

любой крупный камень или торчащую ветку. Теперь он надёжно защищён

За три недели до выезда была проведена большая работа по изучению особенностей машины и устранению недостатков её обслуживания предыдущим владельцем. К нему претензий нет, он старался поддерживать «Соболь» в хорошем состоянии и, как положено, регулярно ездил в сервис. Вот только специалисты, которые чинили машину, делали это как умели. Я понимал, что у нас в Череповце и в радиусе 250 км от него нет профессионалов, способных грамотно провести ревизию, а при необходимости и ремонт «Соболя», поэтому было принято решение делать всё самостоятельно.

Начались работы с ревизии переднего моста с полной разборкой и очисткой от «масла», которым он был заправлен при гарантийном ремонте около 20 тысяч километров назад. При этом понадобилось заменить все подшипники и провести регулировку зацепления главной пары. Также сделали вибро- и шумоизоляцию пола, стен и потолка машины. Много времени и сил ушло на разделение багажного отсека. Появилась шторка-утеплитель, крепящаяся на магнитах. При открытых задних дверях она к тому же защищает от дождя верхнюю часть багажника. Изготовили корпуса для акустики в ногах водителя и переднего пассажира, а также комплект «пищалок» на передних стойках. Всё это вкупе с сабвуфером под передним сиденьем создавало уютную внутреннюю атмосферу, отделяющую обитателей «Соболя» от враждебного окружающего мира.

На левой задней двери разместились запасное колесо и крепление походного стола. Съёмные вертикальные подпорки разделяют багажник и не позволяют вещам летать от одного борта к другому. Если нужно использовать полную ширину багажника, их можно снять. На правой двери естественные карманы использованы для хранения мелочёвки: верёвок, стяжек, ремкомплекта для шин и т.д. В дороге в верхней части багажного отделения хранятся вещи, которые должны быть под рукой, но в то же время не болтаться в салоне.

Время на доработку было потрачено не зря, и вот уже более трёх лет компоновка багажного отделения радует нас возможностью размещать как ПВХ-лодку с мотором, так и питбайк, а зимой в багажничек заезжает мотобуксировщик. Если нужно перевозить питбайк, половина горизонтальной полки складывается, а на оставшейся части сохраняется одно спальное место. Если вещи в багажнике не выступают над полкой, то спальное место вмещает двух или даже трёх взрослых либо четверых детей. В багажнике хранятся две 20-тилитровые канистры под топливо и разные мелочи на полочке над ними. От установки органайзера с разнообразными выдвижными ящиками я отказался сразу — эта концепция накладывает много ограничений на размер вещей, которые можно взять с собой. Верхняя часть грузового отделения по бокам зашита фанерой с мягкой обивкой, что заметно улучшило акустический комфорт на втором ряду сидений. А под задними сиденьями размещены прозрачные пластиковые ящики для еды, одежды и снаряжения.

По всем остальным узлам и агрегатам машина находилась в той же комплектации, в которой покидала ворота завода, плюс пробег в 46 000 км. В таком виде она и отправилась на своё первое серьёзное испытание с бродами, крутыми подъёмами, морскими литоралями, сильными кренами и диагональными вывешиваниями. Для «Соболя» не составило труда пройти непростой путь почти в 4 000 км — большинство штатных заводских решений не подвело, и мы довольные вернулись домой. Но без неприятностей, конечно, не обошлось. Одна из них — врождённый дефект обратки жидкости из ГУРа в бачок. Шланг в месте обжима на стальной трубке имеет очень сильный изгиб, а бачок расположен на кузове, и во время движения по неровной дороге за 400 км, когда рама и кузов тяжёлой машины смещаются друг относительно друга с большой амплитудой, шланг порвался. Пришлось ремонтироваться в дороге. Второй неприятностью было возгорание проводки от кустарно установленных стеклоподъёмников. Небрежно проложенный провод, который к тому же не был оборудован предохранителем, перетёрся и замкнул на массу. Пламени не было, но салон задымило. И всё это вдали от цивилизации, в районе маяка на Вайда-губе.

Рабочее место водителя и штурманов оборудовано креплением для навигатора Garmin,

рациями СВ и LPD диапазонов, поворотным кронштейном

для планшета со спутниковыми картами,

мягким карманом для очков и светодиодным светильником на гибком креплении

После первого путешествия и оценки полученного опыта был составлен список работ по улучшению функциональности, главный пункт которого — сделать явный отличительный признак с лозунгом «Это не ◊Газель“!» (так часто называли наш «Соболь»). Так у машины появилось имя «Пушистый». Последующие путешествия по горам Кавказа, жаркому Казахстану, тёплому Краснодарскому краю и прохладной Мурманской области внесли определённые коррективы в перечень и последовательность переделок. Была проведена работа по подбору и тестовой эксплуатации шин различной величины и рисунка. В результате остановились на A/T-колёсах размера 245/75 на штатных дисках, что позволяло уверенно передвигаться почти по всем типам грунтов, за исключением жидких болотистых, на которых снаряжённая машина весом более 3300 кг быстро становится прочно сидящим якорем вне зависимости от типа резины. Произведена корректировка положения кузова — штатные подушки при езде по лёгкому бездорожью приводят к контактам элементов кузова с рамой (в штатном варианте лонжерон находился всего в 6 мм от кронштейнов рессор). Увеличение зазора до 21 мм устранило этот недостаток. Серьги рессор мы заменили на более толстые с третьей точкой стяжки. Заводские при длительных кренах гнутся, уходит геометрия подвески, и машину начинает вести в сторону. Верхние кронштейны амортизаторов правой и левой сторон поменяны местами, при этом добавилось 40 мм хода мостов вниз. Теперь при вывешиваниях колёс мосты висят не на штоках амортизаторов (что приводило к их поломке), а на рессорах.

При помощи регулировочных прокладок между рессорами и мостами был устранён серьёзный конструктивный недостаток — непараллельность мостов. Разница между правой и левой сторонами достигала 16 мм. Это приводило к смещению кузова вправо (особенно на скорости более 90 км/ч), неравномерному износу резины и уводу при торможении. После установки мостов на стенде в соответствии с нормами улучшилась устойчивость машины при прямолинейном движении и торможении. Кроме того, на отбойники переднего моста были установлены дополнительные пружинные элементы, которые не привели к увеличению жёсткости подвески, зато значительно уменьшили удары при езде по неровностям. Дело в том, что мотор Cummins тяжелее бензиновых на 90 кг, а рессоры у машин одинаковые. В результате через год эксплуатации рессоры под этим весом проседают, и на пересечённой местности мост достаёт до отбойников. На раллийных версиях «Соболей» для устранения проблемы вместо штатных резиновых отбойников ставят специальные гидравлические, которые отлично гасят любые удары. Но стоят такие отбойники дороговато, поэтому было реализовано решение на пружине — пружинный отбойник начинает отрабатывать за несколько сантиметров до штатного и снижает силу удара. Не все машины этого года выпуска комплектовались принудительной блокировкой заднего дифференциала и приводными валами с ШРУС. Эти опции пришлось устанавливать самостоятельно. Для снижения шума от рычагов управления раздаточной коробкой стандартно установлены шаровые шарниры. Кроме того, поставлены грязеотражательные резиновые шайбы на штоки управления раздаточной коробкой.

Поездка в Казахстан усилила желание оборудовать «Пушистого» кондиционером и салонным фильтром. А затяжные подъёмы Кавказа потребовали улучшить охлаждение мотора. Заводская конструкция системы охлаждения двигателя и воздуха после турбины, при которой интеркулер с сотами маленького сечения преграждал доступ воздуха к радиатору двигателя, приводила к постоянному перегреву. Да и места для установки радиатора кондиционера за передним бампером при таком решении не оставалось, а ставить огромный ящик с радиатором на крышу и вовсе выглядело технически безграмотно. Кроме всего прочего заводской модуль интеркулера и радиатора двигателя выступал вниз за край бампера на несколько сантиметров. Однажды в снежной колее эти сантиметры стали роковыми — радиатор достал до вентилятора двигателя, который лишился половины лопастей.

В итоге всё подкапотное пространство было перекомпоновано. Штатный усилитель бампера был развернут на своих креплениях на 180 градусов и стал защитой для нижней части радиатора и его рамки. Место блока из интеркулера и радиатора охлаждения занял один радиатор от бензиновых «Соболей» — он и стоит дешевле, и охлаждение с ним эффективнее. В результате между бампером и радиатором появилось достаточно места для размещения радиатора кондиционера, и все сминаемые элементы пассивной безопасности остались на месте. Из половины штатного интеркулера был изготовлен новый, монтаж которого для лучшего охлаждения набегающим через «ноздрю» воздухом был произведён над двигателем. Негерметичный пластиковый корпус воздушного фильтра заменили на металлический от «Волги». Испаритель кондиционера был поставлен на место, предусмотренное заводом. В заводское отверстие моторного щита установлен салонный фильтр, которым почему-то не комплектуются машины с конвейера. Последующие поездки показали, что все эти мероприятия привели к нужному результату — в жарком климате в салоне прохладно от кондиционера, а на горных перевалах мотор не нагревается выше 98 градусов. Да и снег зимой можно спокойно сдвигать бампером без риска повреждения радиатора и вентилятора.

Для защиты пола салона и трубок охлаждающей жидкости ко второму отопителю проходящая рядом выхлопная труба была обмотана стекловолоконной термоизоляцией. При этом получилось установить дополнительную шумоизоляцию на КПП. Первый вариант экспедиционного багажника был заменён на более компактный, из двух разнесённых частей, а лёгкая съёмная лесенка упростила размещение на нём груза.

Регулярно протекающий люк в крыше заменён вставкой с иллюминатором и вентиляционным зонтиком. В нём вентилятор от компьютера, работающий на вытяжку воздуха. Даже при выключенном вентиляторе благодаря улучшению воздухообмена в салоне нет конденсации влаги во время сна. В жарком климате вентилятор подключается к аккумулятору на длительных стоянках, что защищает салон от сильного нагрева. С учётом малого тока потребления (всего около 0,08 А) вентилятор можно долго не выключать. Для освобождения места во втором ряду сидений старый водяной отопитель, занимавший почти половину прохода, заменили на отопитель нового образца, который расположился под передним пассажирским сиденьем. Рядом с ним был установлен автономный воздушный отопитель «Планар 2Д-12» для обогрева на стоянках. Он эффективно прогревает весь объём салона и не требует дополнительных воздуховодов, а распределителем потоков тёплого воздуха служит направляющая пластина. Салон оборудован складным столиком из фанеры, который в разложенном состоянии крепится на растяжках за подголовники. Такая конструкция была выбрана для минимизации веса и занимаемого в сложенном состоянии места (в сложенном положении он увеличивает толщину сидения всего на 10 мм, а в разложенном — ничего не мешает ногам).

Организация места в салоне позволяет с комфортом разместиться всем членам нашей семьи, причём у каждого своё отдельное место для сна. Теперь для ночёвки достаточно выбрать относительно ровную поверхность, и всё. Выходить никому не нужно, все манипуляции производятся внутри машины, что особенно ценно, когда на улице непогода. Рабочее место водителя и штурмана оборудовано креплением для навигатора Garmin, рациями СВ- и LPD-диапазонов, поворотным кронштейном для планшета со спутниковыми картами, мягким карманом для очков и штурманским светодиодным светильником на гибком креплении.

Двигатель Cummins позволяет спокойно передвигаться по шоссе с крейсерской скоростью 110 км/ч на штатном круиз-контроле, а при необходимости машину можно разогнать и до 150 км/ч. На внедорожных участках она тоже не спасует, для этого есть полный набор внедорожного снаряжения и главный инструмент любого путешественника — голова.

Вот по большому счёту и все улучшения «Пушистого» на настоящий момент. Нереализованными остались два пункта — установка лебёдки в свободное пространство сзади рамы и стационарного бака для подогрева воды для душа от штатной системы охлаждения. При этом по существу «Пушистый» остаётся штатным автомобилем, без любимого многими внедорожного обвеса, лифта кузова, подвески и 33-х колёс, которые, как мне кажется, для семейных путешествий — явный перебор. Наша машина в общем потоке остаётся неприметной серенькой мышкой… Ну то есть не совсем мышкой, ведь по размерам она ближе к слону…

ризнаться, вместо модного словечка «тюнинг» я бы назвал этот процесс «улучшением функциональности» — и звучит по-русски, и смысл подготовки экспедиционного автомобиля раскрывает полнее. Ведь понятно, что большие компании не в состоянии устранить множество недочётов, которые за годы эксплуатации в самых разных условиях отмечают владельцы машин. Выходит, что как раз повышение функциональности, а также исправление заводских недоработок и становится их уделом. И вот как это происходило у меня…

Десять лет назад мы начали путешествовать семьёй в составе двух взрослых и двух детей 7 и 11 лет. Сначала на обычном универсале — на заднем сиденье детям было вполне комфортно, а на ночёвках молодые и растущие организмы (супруги и мой) вполне успешно переносили сон в палатке. Сколько положительных эмоций было получено в те годы! Но дети росли, и салон им стал тесноват. К тому же по какой-то непонятной причине с каждым годом погода во время ночёвок становилась всё хуже. До такой степени, что зачастую снег и дождь шли одновременно. Кроме того, оказалось, что до некоторых достопримечательностей обычная легковая машина не может добраться в принципе…

В общем, так в нашей семье появился «Тараканище» — Hyundai Terracan. На нём мы быстро разобрались с лёгким бездорожьем, однако погодные катаклизмы по-прежнему переживали в палатке. В какой-то момент один из друзей приобрёл себе ГАЗ «Соболь» голубого цвета. Правда, машина была в заднеприводном варианте, и её частенько приходилось спасать «Тараканищем», но объём внутреннего пространства и способ размещения в ней семьи на ночёвках произвели на нас сильное впечатление. Я до этого момента, конечно, ездил в маршрутных «Газелях», да и в этом «Соболе» тоже бывал, но вариант использования его как небольшого домика никогда не рассматривал. К тому же в те годы полноприводные «Соболя» были мало распространены. Начались общесемейные раздумья по поводу аналогичной палаточки на колёсах. Все варианты полноприводных иномарок отметались по причинам отсутствия понижающего ряда в трансмиссии, высокой цены нового авто или неадекватной стоимости машины с пробегом и затрат на доведение её до нужной кондиции. В результате стало очевидным, что «Соболю» 4WD альтернативы нет. Конечно, существует замечательный УАЗ «Буханка», но длительные экспедиции с шоссейными перегонами в несколько тысяч километров — не её конёк. Да и высота салона «Буханки» гораздо меньше «соболиной». Но главное — в «Соболе» на штатных сиденьях поперёк машины свободно размещается человек ростом до 192 см…

Так в июне 2014 года у нас появился «Соболь» 4WD с двигателем Cummins и небольшим (около 45 000 км) пробегом. Машина в кузове «комби» — двухрядная семиместная кабина и багажный отсек за перегородкой. На крыше уже был большой экспедиционный багажник, на задний торец которого установили ролик, облегчающий загрузку наверх длинномеров, например лодки. Часть съёмной перегородки я сразу убрал, чтобы организовать доступ в багажное отделение, не выходя на улицу. На лето того же года у нас вместе с другими четырьмя экипажами была запланирована экспедиция на полуостров Рыбачий. Ехать, правда, мы собирались на «Таракане», который получил техническое одобрение руководителя экспедиции. И вот за три недели до старта я привожу на предвыездной сбор совсем другую, никем ранее не виданную машину, да ещё и с китайским сердцем. Организаторы долго молчали… То ли слов не было, то ли сразу одобрили.

За три недели до выезда была проведена большая работа по изучению особенностей машины и устранению недостатков её обслуживания предыдущим владельцем. К нему претензий нет, он старался поддерживать «Соболь» в хорошем состоянии и, как положено, регулярно ездил в сервис. Вот только специалисты, которые чинили машину, делали это как умели. Я понимал, что у нас в Череповце и в радиусе 250 км от него нет профессионалов, способных грамотно провести ревизию, а при необходимости и ремонт «Соболя», поэтому было принято решение делать всё самостоятельно.

Начались работы с ревизии переднего моста с полной разборкой и очисткой от «масла», которым он был заправлен при гарантийном ремонте около 20 тысяч километров назад. При этом понадобилось заменить все подшипники и провести регулировку зацепления главной пары. Также сделали вибро- и шумоизоляцию пола, стен и потолка машины. Много времени и сил ушло на разделение багажного отсека. Появилась шторка-утеплитель, крепящаяся на магнитах. При открытых задних дверях она к тому же защищает от дождя верхнюю часть багажника. Изготовили корпуса для акустики в ногах водителя и переднего пассажира, а также комплект «пищалок» на передних стойках. Всё это вкупе с сабвуфером под передним сиденьем создавало уютную внутреннюю атмосферу, отделяющую обитателей «Соболя» от враждебного окружающего мира.

На левой задней двери разместились запасное колесо и крепление походного стола. Съёмные вертикальные подпорки разделяют багажник и не позволяют вещам летать от одного борта к другому. Если нужно использовать полную ширину багажника, их можно снять. На правой двери естественные карманы использованы для хранения мелочёвки: верёвок, стяжек, ремкомплекта для шин и т.д. В дороге в верхней части багажного отделения хранятся вещи, которые должны быть под рукой, но в то же время не болтаться в салоне.

Существенные доработки позволили убрать пробои в раму,

а также повысить общую энергоёмкость подвески

Время на доработку было потрачено не зря, и вот уже более трёх лет компоновка багажного отделения радует нас возможностью размещать как ПВХ-лодку с мотором, так и питбайк, а зимой в багажничек заезжает мотобуксировщик. Если нужно перевозить питбайк, половина горизонтальной полки складывается, а на оставшейся части сохраняется одно спальное место. Если вещи в багажнике не выступают над полкой, то спальное место вмещает двух или даже трёх взрослых либо четверых детей. В багажнике хранятся две 20-тилитровые канистры под топливо и разные мелочи на полочке над ними. От установки органайзера с разнообразными выдвижными ящиками я отказался сразу — эта концепция накладывает много ограничений на размер вещей, которые можно взять с собой. Верхняя часть грузового отделения по бокам зашита фанерой с мягкой обивкой, что заметно улучшило акустический комфорт на втором ряду сидений. А под задними сиденьями размещены прозрачные пластиковые ящики для еды, одежды и снаряжения.

По всем остальным узлам и агрегатам машина находилась в той же комплектации, в которой покидала ворота завода, плюс пробег в 46 000 км. В таком виде она и отправилась на своё первое серьёзное испытание с бродами, крутыми подъёмами, морскими литоралями, сильными кренами и диагональными вывешиваниями. Для «Соболя» не составило труда пройти непростой путь почти в 4 000 км — большинство штатных заводских решений не подвело, и мы довольные вернулись домой. Но без неприятностей, конечно, не обошлось. Одна из них — врождённый дефект обратки жидкости из ГУРа в бачок. Шланг в месте обжима на стальной трубке имеет очень сильный изгиб, а бачок расположен на кузове, и во время движения по неровной дороге за 400 км, когда рама и кузов тяжёлой машины смещаются друг относительно друга с большой амплитудой, шланг порвался. Пришлось ремонтироваться в дороге. Второй неприятностью было возгорание проводки от кустарно установленных стеклоподъёмников. Небрежно проложенный провод, который к тому же не был оборудован предохранителем, перетёрся и замкнул на массу. Пламени не было, но салон задымило. И всё это вдали от цивилизации, в районе маяка на Вайда-губе.

После первого путешествия и оценки полученного опыта был составлен список работ по улучшению функциональности, главный пункт которого — сделать явный отличительный признак с лозунгом «Это не ◊Газель“!» (так часто называли наш «Соболь»). Так у машины появилось имя «Пушистый». Последующие путешествия по горам Кавказа, жаркому Казахстану, тёплому Краснодарскому краю и прохладной Мурманской области внесли определённые коррективы в перечень и последовательность переделок. Была проведена работа по подбору и тестовой эксплуатации шин различной величины и рисунка. В результате остановились на A/T-колёсах размера 245/75 на штатных дисках, что позволяло уверенно передвигаться почти по всем типам грунтов, за исключением жидких болотистых, на которых снаряжённая машина весом более 3300 кг быстро становится прочно сидящим якорем вне зависимости от типа резины. Произведена корректировка положения кузова — штатные подушки при езде по лёгкому бездорожью приводят к контактам элементов кузова с рамой (в штатном варианте лонжерон находился всего в 6 мм от кронштейнов рессор). Увеличение зазора до 21 мм устранило этот недостаток. Серьги рессор мы заменили на более толстые с третьей точкой стяжки. Заводские при длительных кренах гнутся, уходит геометрия подвески, и машину начинает вести в сторону. Верхние кронштейны амортизаторов правой и левой сторон поменяны местами, при этом добавилось 40 мм хода мостов вниз. Теперь при вывешиваниях колёс мосты висят не на штоках амортизаторов (что приводило к их поломке), а на рессорах.

При помощи регулировочных прокладок между рессорами и мостами был устранён серьёзный конструктивный недостаток — непараллельность мостов. Разница между правой и левой сторонами достигала 16 мм. Это приводило к смещению кузова вправо (особенно на скорости более 90 км/ч), неравномерному износу резины и уводу при торможении. После установки мостов на стенде в соответствии с нормами улучшилась устойчивость машины при прямолинейном движении и торможении. Кроме того, на отбойники переднего моста были установлены дополнительные пружинные элементы, которые не привели к увеличению жёсткости подвески, зато значительно уменьшили удары при езде по неровностям. Дело в том, что мотор Cummins тяжелее бензиновых на 90 кг, а рессоры у машин одинаковые. В результате через год эксплуатации рессоры под этим весом проседают, и на пересечённой местности мост достаёт до отбойников. На раллийных версиях «Соболей» для устранения проблемы вместо штатных резиновых отбойников ставят специальные гидравлические, которые отлично гасят любые удары. Но стоят такие отбойники дороговато, поэтому было реализовано решение на пружине — пружинный отбойник начинает отрабатывать за несколько сантиметров до штатного и снижает силу удара. Не все машины этого года выпуска комплектовались принудительной блокировкой заднего дифференциала и приводными валами с ШРУС. Эти опции пришлось устанавливать самостоятельно. Для снижения шума от рычагов управления раздаточной коробкой стандартно установлены шаровые шарниры. Кроме того, поставлены грязеотражательные резиновые шайбы на штоки управления раздаточной коробкой.

Поездка в Казахстан усилила желание оборудовать «Пушистого» кондиционером и салонным фильтром. А затяжные подъёмы Кавказа потребовали улучшить охлаждение мотора. Заводская конструкция системы охлаждения двигателя и воздуха после турбины, при которой интеркулер с сотами маленького сечения преграждал доступ воздуха к радиатору двигателя, приводила к постоянному перегреву. Да и места для установки радиатора кондиционера за передним бампером при таком решении не оставалось, а ставить огромный ящик с радиатором на крышу и вовсе выглядело технически безграмотно. Кроме всего прочего заводской модуль интеркулера и радиатора двигателя выступал вниз за край бампера на несколько сантиметров. Однажды в снежной колее эти сантиметры стали роковыми — радиатор достал до вентилятора двигателя, который лишился половины лопастей.

В итоге всё подкапотное пространство было перекомпоновано. Штатный усилитель бампера был развернут на своих креплениях на 180 градусов и стал защитой для нижней части радиатора и его рамки. Место блока из интеркулера и радиатора охлаждения занял один радиатор от бензиновых «Соболей» — он и стоит дешевле, и охлаждение с ним эффективнее. В результате между бампером и радиатором появилось достаточно места для размещения радиатора кондиционера, и все сминаемые элементы пассивной безопасности остались на месте. Из половины штатного интеркулера был изготовлен новый, монтаж которого для лучшего охлаждения набегающим через «ноздрю» воздухом был произведён над двигателем. Негерметичный пластиковый корпус воздушного фильтра заменили на металлический от «Волги». Испаритель кондиционера был поставлен на место, предусмотренное заводом. В заводское отверстие моторного щита установлен салонный фильтр, которым почему-то не комплектуются машины с конвейера. Последующие поездки показали, что все эти мероприятия привели к нужному результату — в жарком климате в салоне прохладно от кондиционера, а на горных перевалах мотор не нагревается выше 98 градусов. Да и снег зимой можно спокойно сдвигать бампером без риска повреждения радиатора и вентилятора.

Для защиты пола салона и трубок охлаждающей жидкости ко второму отопителю проходящая рядом выхлопная труба была обмотана стекловолоконной термоизоляцией. При этом получилось установить дополнительную шумоизоляцию на КПП. Первый вариант экспедиционного багажника был заменён на более компактный, из двух разнесённых частей, а лёгкая съёмная лесенка упростила размещение на нём груза.

Регулярно протекающий люк в крыше заменён вставкой с иллюминатором и вентиляционным зонтиком. В нём вентилятор от компьютера, работающий на вытяжку воздуха. Даже при выключенном вентиляторе благодаря улучшению воздухообмена в салоне нет конденсации влаги во время сна. В жарком климате вентилятор подключается к аккумулятору на длительных стоянках, что защищает салон от сильного нагрева. С учётом малого тока потребления (всего около 0,08 А) вентилятор можно долго не выключать. Для освобождения места во втором ряду сидений старый водяной отопитель, занимавший почти половину прохода, заменили на отопитель нового образца, который расположился под передним пассажирским сиденьем. Рядом с ним был установлен автономный воздушный отопитель «Планар 2Д-12» для обогрева на стоянках. Он эффективно прогревает весь объём салона и не требует дополнительных воздуховодов, а распределителем потоков тёплого воздуха служит направляющая пластина. Салон оборудован складным столиком из фанеры, который в разложенном состоянии крепится на растяжках за подголовники. Такая конструкция была выбрана для минимизации веса и занимаемого в сложенном состоянии места (в сложенном положении он увеличивает толщину сидения всего на 10 мм, а в разложенном — ничего не мешает ногам).

Организация места в салоне позволяет с комфортом разместиться всем членам нашей семьи, причём у каждого своё отдельное место для сна. Теперь для ночёвки достаточно выбрать относительно ровную поверхность, и всё. Выходить никому не нужно, все манипуляции производятся внутри машины, что особенно ценно, когда на улице непогода. Рабочее место водителя и штурмана оборудовано креплением для навигатора Garmin, рациями СВ- и LPD-диапазонов, поворотным кронштейном для планшета со спутниковыми картами, мягким карманом для очков и штурманским светодиодным светильником на гибком креплении.

Двигатель Cummins позволяет спокойно передвигаться по шоссе с крейсерской скоростью 110 км/ч на штатном круиз-контроле, а при необходимости машину можно разогнать и до 150 км/ч. На внедорожных участках она тоже не спасует, для этого есть полный набор внедорожного снаряжения и главный инструмент любого путешественника — голова.

Вот по большому счёту и все улучшения «Пушистого» на настоящий момент. Нереализованными остались два пункта — установка лебёдки в свободное пространство сзади рамы и стационарного бака для подогрева воды для душа от штатной системы охлаждения. При этом по существу «Пушистый» остаётся штатным автомобилем, без любимого многими внедорожного обвеса, лифта кузова, подвески и 33-х колёс, которые, как мне кажется, для семейных путешествий — явный перебор. Наша машина в общем потоке остаётся неприметной серенькой мышкой… Ну то есть не совсем мышкой, ведь по размерам она ближе к слону…