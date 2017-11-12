Работа шипов в снегу и снежной каше

С каждым днём становится всё холоднее, но с какой бы скоростью ни приближалась зима, до наступления настоящих морозов мы должны закончить ту часть программы, которая посвящена особенностям использования шипованной резины. Поэтому продолжим без долгих вступлений…

Как вы понимаете, шипы могут улучшить зацеп покрышек не только на гладком льду, но и на других покрытиях. К примеру, шипы успешно используются при триале по скалам, а особенно для преодоления скользких брёвен. Но мы-то с вами в основном передвигаемся по более простым поверхностям, например по снежно-ледяной каше зимних дорог, а иногда лесов, полей и рек. В сущности, о езде по дорогам и без того уже сказано немало, а в предыдущем уроке мы рассказали всё самое важное про лёд. При этом мы не собираемся учить вас ездить с управляемым сносом всех четырёх колёс — таких уроков достаточно и в паркетной прессе. Давайте просто попробуем съехать с асфальта и грамотно использовать шипы на грунте.

Движение с мощной пробуксовкой в глубоком снегу помогает, но не всегда

Зимняя просёлочная дорога чаще всего представляет собой обледеневшие колеи. Именно в них шипованное колесо проявляет себя наилучшим образом. Для примера снова возьмём стоящую на нашей машине Toyo Observe G3-Ice. Она впивается в ледяные желоба колеи, как шестерёнка, и не только за счёт шипов, но и благодаря определённой форме протектора (рифлёной внешней части плечевых блоков), а также его уникальному составу, в который производитель добавил мельчайшие частицы скорлупы грецкого ореха, пронизывающие лёд подобно тысячам микрошипов.

Это позволяет не только уверенно двигаться по колее, но и без труда покидать её в случае необходимости. Вы спросите, как правильно выскакивать из ледяной колеи? Если колея неглубокая, достаточно просто повернуть руль в нужную сторону и отпустить правую педаль — под сброс газа машина легко выскочит сама. Попробуйте и убедитесь, что это просто. Но если колея глубокая, то этот номер, скорее всего, не пройдёт. Поэтому сначала дайте руля в противоположную от «выхода» сторону, слегка газанув, а потом быстро поверните его обратно, сбросив газ. Если не получилось с первой попытки, повторите манёвр несколько раз. В крайнем случае можно попробовать сделать всё то же самое, только задним ходом — зачастую так проще. Очень важно при выезде из колеи не поставить автомобиль поперёк. Иначе могут возникнуть серьёзные проблемы, особенно если передние колёса встанут в одной глубокой колее, а задние — в другой (это обычно случается с короткими машинами). В итоге выехать станет ещё труднее, хотя шипы помогут и в этом случае, если внимательно изучить и усвоить следующую часть урока.

Зимняя резина Toyo хорошо ведёт себя на снегу не только благодаря шипам,

но и засчёт уникального состава и определённой форме протектора,

особенно его боковых блоков

Снежно-ледяная каша — злейший враг жителя пригорода.

Современная шипованная покрышка Toyo умеет «отжимать» воду из колеи,

а шипы и ламели протектора обеспечивают продольный и поперечный зацеп

ИГРЫ С ДАВЛЕНИЕМ

И на льду, и на снегу шипованные покрышки лучше работают с пониженным давлением. Связано это с необходимостью надёжного зацепления шипов, которое возможно только при максимальном охвате препятствия протектором. А, как вы понимаете, достичь этого можно только при некотором сплющивании колеса. Так что смело снижаем давление! Остаётся вопрос: насколько, до каких величин? Ответ, как всегда, неоднозначен. Если покрышка большого размера (больше 31 дюйма), да ещё и оснащена устройством, предотвращающим разбортирование (бэдлоки), то можно и до 0,5 атм, и даже ниже. Покрышки обычного размера достаточно будет сдуть до 0,8–1,0 атм. И разница сразу станет заметна! Там, где вы только что отчаянно буксовали, машина поедет без всяких усилий. Это работает и в ледяных колеях, и в лужах, дно которых покрыто льдом, и даже на целине. Особенно легко машина пойдёт по весенней целине, ведь спрессованный снег под шинами сразу превращается в лёд. А шипам, как мы знаем, лёд не помеха. Кстати, давайте ещё раз вспомним, что такое снег. Снег — это лёд, просто в разрыхлённом виде. Как только по нему проезжает автомобиль, укатывая его шинами, словно катком, он, спрессовываясь, принимает своё изначальное состояние, то есть становится льдом. Поэтому шипы хороши и на заснеженном просёлке, и даже на целине, особенно если это не рыхлый снег в начале зимы, а плотный, ближе к весне.

В самом начале эксплуатации шипованные покрышки требуют обкатки.

Впоследствии это позволяет сохранить максимальное количество шипов

БУКСОВАТЬ ИЛИ НЕ БУКСОВАТЬ

Однозначного ответа тут нет, и мнения специалистов разделяются. Одни утверждают, что «газ в пол» — это чуть ли не единственный способ езды в ледяных колеях и на снежной целине. И, надо признать, порой это действительно работает. Но, в большинстве случаев, особенно на льду и в действительно глубоком снегу, бывает достаточно просто отпустить газ и позволить машине ехать самой на первой пониженной передаче. Помните, лучшее зацепление происходит в момент, когда шипы впиваются в лёд, а не когда грызут его, пропахивая борозды. Так что, если ваш автомобиль оснащён электронными помощниками при пробуксовке, шипы подойдут вам и на бездорожье. Антипробуксовочные системы и имитаторы блокировок дают им возможность надёжно вгрызаться в скользкую поверхность и выполнять свою работу наиболее оптимальным образом. Хотя на скользких затяжных подъёмах вам, скорее всего, будет проще с отключённой электроникой. Но что делать, если внедорожник всё равно беспомощно буксует, не в силах заехать на ледяной подъём или выбраться из ямы? Если нет возможности воспользоваться помощью другой машины, снижайте давление ещё сильнее. Зачастую это единственное, что может помочь. Только не забудьте потом вернуть в шины воздух. Особенно, выехав на твёрдую поверхность дорог общего пользования.

Снижение давления хорошо работает с шиповаными шинами на снегу и льду.

Достаточно снизить его до 0,8-1,0 атм, и вы легко проедете там,

где только что отчаянно буксовали

Шипы отлично работают в колеях, покрытых льдом,

обеспечивая не только управляемость, но и отличную проходимость