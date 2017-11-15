Это на санках весело катиться со снежной горки, а когда двухтонный автомобиль превращается в неуправляемые сани, смешного мало. Или когда, к примеру, посреди глинистого подъёма колёса срываются в пробуксовку, внедорожник становится поперёк и ползёт вниз, рискуя опрокинуться… В общем, кажущаяся простота прохождения подъёмов и спусков может обернуться крупными неприятностями.

В движении по бездорожью участвуют все внедорожные системы

и чем они совершеннее, тем увереннее движение

ПОДЪЁМ

Казалось бы, спускаться всегда страшнее, чем подниматься, но именно движение вверх может оказаться коварнейшим препятствием. Ведь что происходит с автомобилем при движении на подъём? Вектор силы тяжести направлен к задним колёсам — передние разгружаются. Иногда настолько, что это заметно со стороны по разному расстоянию от шин до края колёсной арки. Именно смещение нагрузки назад и приводит к проблемам на подъёме. А проблем таких, по сути, может быть три: потеря траектории, буксование и нехватка тяги двигателя. Вот представьте себе идеально прямой, равномерный подъём, как на каком-нибудь танковом полигоне под Бронницами. Если автомобиль поднимается на него строго вертикально, вектор силы тяжести действует вдоль оси автомобиля, и, пока хватает сцепления колёс с покрытием и достаточна тяга на колёсах, машина движется вверх. Если же мы поедем наискось, под углом к вертикали, да ещё и по дуге, то тот же самый вектор силы тяжести будет стараться стащить машину вбок, поставить её поперек склона и опрокинуть. Многочисленные видео с джип-тралов могут стать отличной иллюстрацией этой простенькой мысли.

Изнутри препятствие куда страшнее, чем снаружи. И это хорошо!

Из неё же вытекает и первое правило: выбирая траекторию движения на подъём, придерживайтесь кратчайшего расстояния между двумя точками неизменного рельефа…

Непонятно? Ладно, скажем проще — надо стараться ехать без крена, по вертикали, поворачивая каждый раз так, чтобы двигаться как можно ближе к направлению вектора силы тяжести. Появился крен вправо — подверните налево, и наоборот. А проще всего обратить внимание на ведущую вверх дорогу, колею или следы автомобиля, успешно проехавшего подъём. Движение по следам, конечно, не гарантия, но определённая надежда, что проблем с траекторией не будет. Следующая сложность — может не хватить мощности двигателя, и мы заглохнем, если коробка механическая, или остановимся посреди склона, если автомат. Чтобы этого избежать, надо выбирать первую передачу ручного режима (или D в автомате), если подъём пологий, но затяжной. На механике в подавляющем большинстве случаев подойдёт первая передача (второй, как правило, не хватает даже зимой).

Перед началом движения убедитесь,

что система помощи при спуске включена и активна

Ещё одно правило — высокие обороты. Разумеется, в пределах безопасной скорости движения, но в идеале они должны быть в районе максимального крутящего момента.

Третье — инерция. Если нам не удалось подняться под тягой, надо разогнаться.

При движении вниз следует выбирать самую низкую передачу из возможных

При этом настоятельно советую в первый раз попытаться взять подъём без разгона. Так вы убедитесь в том, что углы въезда и съезда проходят, и проверите сцепление шин с поверхностью склона. Поделите подъём на три части. Разгон нужно начать внизу, на горизонтали, и продолжать на первой трети, дальше ровный газ и плавный сброс наверху. Самое страшное — это когда колёса срываются в пробуксовку или заглохшую машину начинает тащить вниз. А иногда вниз и вбок. Тут надо действовать быстро и однозначно. Выжать рабочий тормоз, включить заднюю передачу и, ориентируясь по зеркалам, спускаться. Очень важно постараться излишне не крутить рулём — максимум на 180 градусов, моментально возвращая колёса в положение прямо, как только машина начинает выравниваться. А в колее и вовсе нельзя выкручивать руль больше чем на 90 градусов. Во-первых, это не поможет, а во-вторых, если всё же вытащит из колеи, то непременно приведёт в ближайшую сосну. И ещё, когда до вершины останется пара метров, сбросьте газ, чтобы не вылететь наверх вслепую. Там может быть яма, другой автомобиль, грибник, «набравшийся» грибов и прилегший отдохнуть, и т.д.

Начинать спуск следует с остановки или с минимально возможной скорости,

убедившись, что сможете после подняться

СПУСК

На спуске, по большому счёту, у нас тоже три проблемы. Мы можем неправильно выбрать траекторию, и машину стащит вбок. Скорость спуска начнёт опасно увеличиваться и контроль над внедорожником будет потерян. И — самое страшное для всех пилотов независимо от опыта — автомобиль пойдёт юзом. Помните двухтонные неуправляемые санки? Вот это как раз они… При движении вниз нас может здорово поддержать система помощи при спуске. Иногда она отдельная, как у Land Rover, иногда входит в пакет офф-роуд опций, как у Subaru в X-Mode. Второе, разумеется, удобнее. Принцип действия у всех этих систем одинаков. Рабочим тормозом снижается скорость движения, при этом колёса продолжают вращаться, сохраняя управляемость. Что-то вроде ABS, только на всем диапазоне скоростей. Работают эти системы как вперёд, так и назад, а порой даже в нейтральном положении коробки. Но, вне зависимости от того, есть в вашем внедорожнике система помощи на спуске или нет, всё равно основной тормозящей силой является двигатель, и разве что неадаптированная к такому помощнику автоматическая коробка не позволит ему эту силу реализовать. Одним словом, автомат непременно должен быть приспособлен к помощи на спуске, иначе вы рискуете улететь в кювет. Только не ждите, что я скажу вам: «На склоне тормозить нельзя!» Разумеется, можно. Более того, тормоза современных автомобилей никакими склонами не перегреешь, как пятнадцать лет назад писали автожурналисты. А вот случайно заблокировать колесо (или колёса), нажимая на педаль тормоза, можно запросто. Так что вспоминайте прерывистое торможение и учитесь отрывать ногу от средней (или левой, если у вас автомат) педали. А лучше активируйте X-Mode… С остальной тактикой просто. Начинайте спуск всегда с остановки или с минимально возможной скорости. Выбирайте траекторию по тому же принципу, что и на подъём. Включайте самую низкую из возможных передач и не вертите рулём.

Subaru Outback 2.5 AT

Не знаю, сможете ли вы найти боковой уклон достаточной крутизны, чтобы прочувствовать все нюансы прохождения этого забавного препятствия… Угол опрокидывания современного внедорожника редко бывает меньше 44–45 градусов. Но это в статике. В динамике я рекомендовал бы не превышать угол в 35 градусов. Если под верхнее колесо попадёт камень величиной с кулак или корень, скрытый в траве, то не только мгновенно увеличится угол, но ещё и появится импульс, толкающий машину вбок. А дальше «уши» и крайне неприятные последствия. Надеюсь, вы всегда пристёгиваетесь и крепите багаж? Хотя, и вы можете поверить мне на слово, при достижении угла в 30 градусов станет очень страшно и ехать уже больше никуда не захочется… Так что главным критерием того, что угол предельный, будут именно ваши ощущения. Ну или то, что вы уже не сидите в кресле, а висите на ремнях, пытаясь дотянуться до педалей. Однако до такого угла ещё нужно добраться, а потому опрокидывание в результате превышения возможностей автомобиля вам, скорее всего, не грозит. Ведь ещё до наступления этого момента вы наверняка столкнётесь с гораздо более распространённой проблемой — стаскиванием. Зимой это происходит сплошь и рядом! В колее, на пересечённой местности, на обледенелой обочине… Полагаю, с этим сталкивались все, и не раз. Возможно, вы заметили, что стаскивание прекращается, стоит только автомобилю остановиться.

Отсюда первое правило проезда склонов — скорость движения должна быть минимальной.

На песке, на льду и на двухсантиметровом слое глины она будет разная, но чем медленнее, тем лучше. По крайней мере, тогда вы успеете среагировать и на опрокидывание, и на стаскивание.

Главное, чего нельзя делать в обоих случаях, — дёргать руль вверх по склону. Нужно либо качнуть его вниз, либо просто остановиться.

Дальше по обстоятельствам: либо попытаться тронуться, немного изменив угол движения, либо так и ехать, покачивая рулём и используя инерцию стаскивания, чтобы вернуться на прежний уровень или хотя бы не слишком уползать вниз. Кроме того, следует изначально попытаться занять как можно более высокое положение на склоне, чтобы двигаться либо поперёк склона, либо с небольшим дифферентом вниз. Ну а как подняться, вы уже знаете.

Средняя полоса России — это не Кавказ, не Саяны и даже не Кольский. Однако и спуски, и подъёмы встречаются здесь нередко, пусть и не такие крутые, как в горах. Неправильные действия на них могут закончиться большими проблемами, поэтому освоить технику движения по склонам необходимо. Пробуйте потренироваться в заведомо безопасных местах. Просто отработайте технику. С разгоном, без разгона, с остановкой и переключением на задний ход, спуск с остановкой наверху и без, с торможением и без системы помощи… Ну а где вы сможете найти боковой уклон, я вообще представить не могу… Дерзайте! Бездорожье покоряют упорные!