Покупка Opel Mokka будет вполне удачным и довольно бюджетным решением

Никто не ожидал появления в модельном ряду Opel компактного кроссовера, но Mokka не только пришёлся ко двору на рынке Европы, но и удивил отсутствием фатальных недостатков

В начале нынешнего века на рыночную сцену один за другим начали выскакивать субкомпактные городские внедорожники. В своё время похожий бум был с однообъёмниками В- и даже А-класса. Суть маленьких кроссоверов, которые в большинстве своём в базовом варианте не были даже полноприводными, в том, что они дарят ощущение если не вседозволенности, то уж точно значительно большей уверенности: высокая посадка, большие колёса, дорожный просвет, полный привод, наконец. Настоящие монстры! Ну хорошо, монстрики… И управляются неплохо, и выглядят современно… Словом, причин стать популярными у компактных городских кроссоверов было предостаточно. Компания Opel, которая собственных внедорожников не строила никогда, а в основном заимствовала их у японцев, воспользовалась разработками входящей в концерн GM Daewoo и выпустила сначала среднеразмерный по европейским меркам Antara (продажи которого были несколько хуже ожидаемого), а спустя несколько лет те же, по сути, конструкторы предложили новую модель — компактный кроссовер Mokka. Первый Opel Mokka появился в 2012 году, а уже в 2015-м претерпел рестайлинг. Надо сказать, машина была готова к выпуску ещё в 2009-м, но тогда её выходу помешал мировой кризис. Интересно, что с 2015 года кроссовер начали собирать в Беларуси, на том же заводе, где происходит крупноузловая сборка Cadillac Escalade. Ещё интереснее, что в том же году поставки Opel в Россию прекратились. А ведь продавать кроссовер у нас начали даже раньше, чем в Европе. Немцы думали, что именно эта модель станет в России бестселлером…

ЛЁГКИЙ ВДОХ

Как и в Европе, Opel продавал в России Mokka с тремя моторами. Но если в Старом Свете базовым считался 1.6-литровый 115-сильный бензиновый двигатель, то к нам кроссовер пришёл с 1.8-литровым агрегатом мощностью 140 л.с. Столько же выдавала турбированная 1.4-литровая четвёрка. Дизель был один — 1.7-литровый 130-сильный А17DTS, который концерн ставил вообще на все машины подряд. Надо ли говорить, что ортодоксальные россияне больше всего любили 1.8 л атмосферник (это, в общем-то, странно, поскольку характеристики турбомотора лучше подходили довольно тяжёлому кроссоверу). Хотя он был весьма чувствителен к качеству масла и не отличался безотказной электроникой. В недостатки также можно записать ненадёжный модуль зажигания и текущий термостат. Тем не менее мотор вполне способен пробежать без проблем четверть миллиона километров. Турбомотор был той же мощности, что и атмосферный — 140 л.с., а крутящим моментом даже превосходил его. Правда, двигатель очень не любит наш некачественный низкооктановый бензин — при возникновении детонации моментально разрушаются перегородки поршня и пропадает компрессия. Ремонт может быть страшно дорог, поскольку из-за перекоса колец вероятны задиры. Кроме того, мотор толком не прогревается, и в поддоне всегда можно найти конденсат. Покупая Mokka с таким двигателем, а уж тем более с новым 152-сильным 1.4 турбо, следует тщательно проверять все записи в сервисной книжке. Машина должна быть обслужена строго по регламенту, без пропусков, и у грамотных специалистов.

Дизель неплох. К нам поставлялся 1.7-литровый. В Европе после рестайлинга 2015 года появились две версии новейшего 1.6-литрового — 118 и 130 сил. У нас такие практически не встречаются, а информации о его недостатках толком нет даже у немцев. Отмечают разве что капризный EGR и что-то там с системой впрыска мочевины у машин первых месяцев продаж (из-за этого даже объявляли сервисную акцию). Старый 1.7-литровый турбодизель менее капризен, но тоже требует аккуратного выбора. Он также отличается ненадёжным EGR, где выходят из строя клапана, подтеканием масла из-под сальников и капризными форсунками, нуждающимися в регулярной чистке. Впрочем, возможно, причина всё в том же топливе низкого качества. Самое главное, что следует сказать о силовых агрегатах Opel Mokka — ни один из них не создаст крупных проблем при соблюдении элементарных правил эксплуатации и своевременном сервисе.

Красная подсветка дисплеев и стрелок приборов намекает на спортивность и то,

что в багажник войдёт только сумка с формой для фитнеса

ТОЛЬКО ФИРМЕННОЕ

К 1.6-литровому мотору европейские версии комплектовались 5-ступенчатой трансмиссией. Коробка известная, но ничего особенно хорошего о ней сказать нельзя. Если на Corsa или Astra она работала отлично, то на более тяжёлой Mokka быстро изнашивалась. Поэтому-то на российские версии кроссовера ставилась более выносливая и прочная 6-ступенчатая коробка М32. Её ахиллесовой пятой стал механизм выбора передачи, который к сотне тысяч пробега разбалтывается. Примерно к 200 000 км могут потребовать замены подшипники выходного вала и передний дифференциал. Автоматическая коробка Aisin показала себя не самым лучшим образом. Она очень не любит агрессивную езду и резкое включение полного привода. Проблемы возникают с перегревом, выдавливанием масла и отказами гидроблока. В 2014 году производитель провёл ревизию коробки, и она стала надёжнее. При этом детали старой и новой полностью взаимозаменяемы. В любом случае, покупая Mokka с автоматом, надо очень тщательно проверить его работоспособность на всех режимах и считать коды неисправностей. В процессе эксплуатации ни в коем случае нельзя экономить на масле, пользоваться только фирменным GM и менять его каждые 50 тысяч километров как минимум. Со временем автомат начинает переключаться будто бы с ленцой. Особенно это заметно в ручном режиме. С этим, увы, ничего поделать нельзя, если только не провести капитальный ремонт коробки, чего, естественно, никто не делает. Полный привод как отдельный узел проблем практически не создаёт. Ну, там где он есть. Продавалось довольно много переднеприводных Mokka — обратите на это внимание. Принципиальная схема полного привода — самая что ни на есть традиционная для кроссовера: постоянно подключена передняя ось, задняя вступает в дело посредством электронно-управляемой муфты и многодискового сцепления от сигнала системы АВS. Муфта не перегревается, поскольку факт пробуксовки, время и скорость считываются компьютером автомобиля, и он уже регулирует включение и выключение привода. Задний дифференциал и карданная передача проблемами тоже не отметились, да и ступичные подшипники по 100 тысяч, как правило, ходят. Подвеска и ходовая часть Opel Mokka вполне надёжны. Впереди Макферсон, сзади — полунезависимая. Подвеска несколько жёстче, чем хотелось бы, но для динамичной городской езды это даже хорошо. А вот злоупотреблять высокими скоростями на плохих дорогах не стоит. В конце концов, это не рейдовый болид… В общем, при спокойной эксплуатации подвеска не беспокоит до 100 000 км как минимум. Ну разве что амортизаторы придётся заменить. Особенно при постоянных больших загрузках, и чаще задние.

В маленьком Opel некоторые детали выставлены нарочито напоказ.

Бульдожий бампер, кнопки… Есть ассистент спуска, кстати

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

Притом что Opel Mokka демонстрирует очень неплохую динамику и устойчивость на прямой, многие владельцы жалуются на большие крены в поворотах и слабую обратную связь рулевого. А ещё его сдувает с трассы каждый проехавший в нескольких метрах грузовик — парусность высокого и короткого автомобиля пугает на дальних перегонах. Кроме того, щепетильные владельцы рассказывают, что Mokka оказался более шумным, чем им бы хотелось. Особенно расстраивает шум от колёсных арок. Зато двигатели почти не слышно, даже дизельные. Салон кроссовера очень неплохо укомплектован, а материалы отделки на удивление дорогие и качественные. Таковыми они остаются и после пяти лет эксплуатации. Багажник, конечно, невелик, но если сложить второй ряд кресел, то его объём можно увеличить до 1300 л. Зимой Mokka огорчает примерзающими дворниками, которые никак не удаётся очистить из-за того, что они упираются в кромку капота, наглухо запотевающими фарами и отказами системы управления лучом AFL. Хвалят обзорность, большие зеркала и видимые габариты, несмотря на зализанный дизайн. У Mokka на удивление много конкурентов, начиная с очевидного Nissan Juke и заканчивая Suzuki SX4 и Mitsubishi ASX. В пользу кроссовера от Opel можно сказать, что он элегантен, надёжен и комфортен. А безусловный минус — отсутствие нормального сервиса вне авторизованных техцентров. Да и там с Mokka плохо знакомы. Тем не менее покупка Mokka будет вполне удачным и недорогим выбором, но, конечно, не вложением денег, потому что в цене Mokka теряет быстро. начале нынешнего века на рыночную сцену один за другим начали выскакивать субкомпактные городские внедорожники. В своё время похожий бум был с однообъёмниками В- и даже А-класса. Суть маленьких кроссоверов, которые в большинстве своём в базовом варианте не были даже полноприводными, в том, что они дарят ощущение если не вседозволенности, то уж точно значительно большей уверенности: высокая посадка, большие колёса, дорожный просвет, полный привод, наконец. Настоящие монстры! Ну хорошо, монстрики… И управляются неплохо, и выглядят современно… Словом, причин стать популярными у компактных городских кроссоверов было предостаточно. Компания Opel, которая собственных внедорожников не строила никогда, а в основном заимствовала их у японцев, воспользовалась разработками входящей в концерн GM Daewoo и выпустила сначала среднеразмерный по европейским меркам Antara (продажи которого были несколько хуже ожидаемого), а спустя несколько лет те же, по сути, конструкторы предложили новую модель — компактный кроссовер Mokka. Первый Opel Mokka появился в 2012 году, а уже в 2015-м претерпел рестайлинг. Надо сказать, машина была готова к выпуску ещё в 2009-м, но тогда её выходу помешал мировой кризис. Интересно, что с 2015 года кроссовер начали собирать в Беларуси, на том же заводе, где происходит крупноузловая сборка Cadillac Escalade. Ещё интереснее, что в том же году поставки Opel в Россию прекратились. А ведь продавать кроссовер у нас начали даже раньше, чем в Европе. Немцы думали, что именно эта модель станет в России бестселлером…

На самом деле места не так уж и мало. Не стоит забывать, что это

городской автомобиль, и он повезёт картошку с рынка, а не наоборот

ЛЁГКИЙ ВДОХ

Как и в Европе, Opel продавал в России Mokka с тремя моторами. Но если в Старом Свете базовым считался 1.6-литровый 115-сильный бензиновый двигатель, то к нам кроссовер пришёл с 1.8-литровым агрегатом мощностью 140 л.с. Столько же выдавала турбированная 1.4-литровая четвёрка. Дизель был один — 1.7-литровый 130-сильный А17DTS, который концерн ставил вообще на все машины подряд. Надо ли говорить, что ортодоксальные россияне больше всего любили 1.8 л атмосферник (это, в общем-то, странно, поскольку характеристики турбомотора лучше подходили довольно тяжёлому кроссоверу). Хотя он был весьма чувствителен к качеству масла и не отличался безотказной электроникой. В недостатки также можно записать ненадёжный модуль зажигания и текущий термостат. Тем не менее мотор вполне способен пробежать без проблем четверть миллиона километров. Турбомотор был той же мощности, что и атмосферный — 140 л.с., а крутящим моментом даже превосходил его. Правда, двигатель очень не любит наш некачественный низкооктановый бензин — при возникновении детонации моментально разрушаются перегородки поршня и пропадает компрессия. Ремонт может быть страшно дорог, поскольку из-за перекоса колец вероятны задиры. Кроме того, мотор толком не прогревается, и в поддоне всегда можно найти конденсат. Покупая Mokka с таким двигателем, а уж тем более с новым 152-сильным 1.4 турбо, следует тщательно проверять все записи в сервисной книжке. Машина должна быть обслужена строго по регламенту, без пропусков, и у грамотных специалистов.

Дизель неплох. К нам поставлялся 1.7-литровый. В Европе после рестайлинга 2015 года появились две версии новейшего 1.6-литрового — 118 и 130 сил. У нас такие практически не встречаются, а информации о его недостатках толком нет даже у немцев. Отмечают разве что капризный EGR и что-то там с системой впрыска мочевины у машин первых месяцев продаж (из-за этого даже объявляли сервисную акцию). Старый 1.7-литровый турбодизель менее капризен, но тоже требует аккуратного выбора. Он также отличается ненадёжным EGR, где выходят из строя клапана, подтеканием масла из-под сальников и капризными форсунками, нуждающимися в регулярной чистке. Впрочем, возможно, причина всё в том же топливе низкого качества. Самое главное, что следует сказать о силовых агрегатах Opel Mokka — ни один из них не создаст крупных проблем при соблюдении элементарных правил эксплуатации и своевременном сервисе.

Лучший двигатель для нового Opel Mokka — турбо 1.4,

для подержанного — атмосферный 1.8. Дизель где-то посередине

ТОЛЬКО ФИРМЕННОЕ

К 1.6-литровому мотору европейские версии комплектовались 5-ступенчатой трансмиссией. Коробка известная, но ничего особенно хорошего о ней сказать нельзя. Если на Corsa или Astra она работала отлично, то на более тяжёлой Mokka быстро изнашивалась. Поэтому-то на российские версии кроссовера ставилась более выносливая и прочная 6-ступенчатая коробка М32. Её ахиллесовой пятой стал механизм выбора передачи, который к сотне тысяч пробега разбалтывается. Примерно к 200 000 км могут потребовать замены подшипники выходного вала и передний дифференциал. Автоматическая коробка Aisin показала себя не самым лучшим образом. Она очень не любит агрессивную езду и резкое включение полного привода. Проблемы возникают с перегревом, выдавливанием масла и отказами гидроблока. В 2014 году производитель провёл ревизию коробки, и она стала надёжнее. При этом детали старой и новой полностью взаимозаменяемы. В любом случае, покупая Mokka с автоматом, надо очень тщательно проверить его работоспособность на всех режимах и считать коды неисправностей. В процессе эксплуатации ни в коем случае нельзя экономить на масле, пользоваться только фирменным GM и менять его каждые 50 тысяч километров как минимум. Со временем автомат начинает переключаться будто бы с ленцой. Особенно это заметно в ручном режиме. С этим, увы, ничего поделать нельзя, если только не провести капитальный ремонт коробки, чего, естественно, никто не делает. Полный привод как отдельный узел проблем практически не создаёт. Ну, там где он есть. Продавалось довольно много переднеприводных Mokka — обратите на это внимание. Принципиальная схема полного привода — самая что ни на есть традиционная для кроссовера: постоянно подключена передняя ось, задняя вступает в дело посредством электронно-управляемой муфты и многодискового сцепления от сигнала системы АВS. Муфта не перегревается, поскольку факт пробуксовки, время и скорость считываются компьютером автомобиля, и он уже регулирует включение и выключение привода. Задний дифференциал и карданная передача проблемами тоже не отметились, да и ступичные подшипники по 100 тысяч, как правило, ходят. Подвеска и ходовая часть Opel Mokka вполне надёжны. Впереди Макферсон, сзади — полунезависимая. Подвеска несколько жёстче, чем хотелось бы, но для динамичной городской езды это даже хорошо. А вот злоупотреблять высокими скоростями на плохих дорогах не стоит. В конце концов, это не рейдовый болид… В общем, при спокойной эксплуатации подвеска не беспокоит до 100 000 км как минимум. Ну разве что амортизаторы придётся заменить. Особенно при постоянных больших загрузках, и чаще задние.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

Притом что Opel Mokka демонстрирует очень неплохую динамику и устойчивость на прямой, многие владельцы жалуются на большие крены в поворотах и слабую обратную связь рулевого. А ещё его сдувает с трассы каждый проехавший в нескольких метрах грузовик — парусность высокого и короткого автомобиля пугает на дальних перегонах. Кроме того, щепетильные владельцы рассказывают, что Mokka оказался более шумным, чем им бы хотелось. Особенно расстраивает шум от колёсных арок. Зато двигатели почти не слышно, даже дизельные. Салон кроссовера очень неплохо укомплектован, а материалы отделки на удивление дорогие и качественные. Таковыми они остаются и после пяти лет эксплуатации. Багажник, конечно, невелик, но если сложить второй ряд кресел, то его объём можно увеличить до 1300 л. Зимой Mokka огорчает примерзающими дворниками, которые никак не удаётся очистить из-за того, что они упираются в кромку капота, наглухо запотевающими фарами и отказами системы управления лучом AFL. Хвалят обзорность, большие зеркала и видимые габариты, несмотря на зализанный дизайн. У Mokka на удивление много конкурентов, начиная с очевидного Nissan Juke и заканчивая Suzuki SX4 и Mitsubishi ASX. В пользу кроссовера от Opel можно сказать, что он элегантен, надёжен и комфортен. А безусловный минус — отсутствие нормального сервиса вне авторизованных техцентров. Да и там с Mokka плохо знакомы. Тем не менее покупка Mokka будет вполне удачным и недорогим выбором, но, конечно, не вложением денег, потому что в цене Mokka теряет быстро.