Четыре места в Грузии, которые нужно посетить

Грузия в последние годы стала одним из самых популярных направлений российского туризма. И на то есть целый ряд причин — знаменитое грузинское гостеприимство, вкусная еда, невероятная природа и, конечно, горы

ногие предпочитают ехать в Грузию на машине, ведь тогда можно посмотреть не только Тбилиси, но и другие не менее интересные города: древнюю Мцхету, курортный Батуми или винную столицу Телави. Если в ваших планах именно такая поездка, а в распоряжении не просто машина, а внедорожник (или хотя бы кроссовер), то ограничиваться короткими маршрутами точно не стоит. Конечно, любителям настоящего бездорожья лучше держать путь в Местию или Хевсуретию, но добираться до Грузии на подготовленной машине будет сложнее, тем более что популярность офф-роуда позволяет найти и арендовать машину на месте. Я же хочу рассказать о местах, куда можно без особого экстрима добраться на внедорожнике, комфортно преодолев перед этим путь до Тбилиси.

За подъём или спуск к церкви в Гергети местные водители просят 30$

НАЧНЁМ С ДОРОГИ

Протяжённость маршрута из Москвы в Тбилиси составляет без малого 2 000 км, при этом большая часть его проходит по территории России. Дорога начинается с платной трассы М-4, переполненной автомобилями, направляющимися на юг. Кстати, на пунктах оплаты лучше занимать места за тягачами. Да, очереди там всегда кажутся больше, но нужно понимать, что основное время занимает оплата проезда, а дальнобойщики ценят каждую минуту, и чаще всего у них есть транспондер. К тому же один тягач с прицепом — это 3–4 легковых автомобиля, так что ваша очередь пойдёт намного быстрее. На пунктах оплаты принимают банковские карты, а стоимость всего пути в зависимости от времени и класса автомобиля обойдётся в 350–700 рублей.

Превышать скорость не имеет никакого смысла, на маршруте очень много камер и ещё больше «ловушек» на треногах. В итоге больше времени уйдёт на разговоры с сотрудниками полиции, чем можно выиграть на превышении скорости в 10–20 км/ч. Да и подвеска целее будет. Я третий год подряд езжу в Грузию на машине, и отрезки в 200–300 км лёгкого бездорожья постоянно кочуют с места на место, но в этот раз в моём распоряжении был Toyota Land Cruiser 200, и качество дороги меня особо не волновало. Зато я столкнулся с другой проблемой — мой белоснежный Executive White привлекал слишком много внимания со стороны служителей закона, уж очень им нравилась эта машина (это, кстати, самая дорогая комплектация Land Cruiser). Под предлогом проверки документов меня остановили на 70 % постов: «Как машина? Как едет? Новая?». В общей сложности на разговоры с полицейскими я потратил около двух часов. И надо сказать с расходом 200-й не стеснялся — средний показатель находился в районе 14.1 л дизеля на 100 км, но и на недостаток тяги 4.5-литрового V8 жаловаться не приходилось, а высокий расход отчасти компенсировался большим топливным баком, позволяющим нечасто заезжать на заправки. Топливо в Грузии немного дороже и немного хуже, чем в России, поэтому перед границей стоит хорошенько заправиться.

По дороге на Казбеги в самом узком месте можно наткнуться

на машину, движущуюся во встречном направлении

ГРАНИЦА

Сейчас между Россией и Грузией действует один пограничный пункт «Верхний Ларс», расположенный недалеко от Владикавказа. Его загруженность предугадать невозможно. В прошлом году, например, из-за схода селя он работал с перерывами, из-за чего собирались многокилометровые очереди, в этот раз я проехал границу в обе стороны за полтора часа туда и обратно, а мои друзья, которые отправились по моему маршруту через неделю, простояли на границе шесть часов. Как всегда многие лезут без очереди, по встречке — особым уважением друг к другу мы никогда особо не отличались. Правда, разборок никто не устраивает, а просто молча пропускает наглецов.

На российской стороне, причём в обе стороны, досмотр намного строже. В этом году меня вытащили из очереди и начали досматривать особенно тщательно, вероятно, опять же из-за машины. Пытались развести на штраф за отсутствие генеральной доверенности, которая на самом деле не нужна и которую никто никогда не спрашивал. Но при этом детей и беременных пропускают без очереди, причём все их данные (включая медицинские) фиксируют, и если девушка беременна, то просто живота будет недостаточно. Грузины смотрят машины поверхностно, видимо, надеясь, что на российской стороне уже всё перетряхнули и нашли. Всего однажды меня остановили уже после того, как я пересёк границу, и спросили, есть ли документы на собаку. Они были, но смотреть их не стали.

Тбилиси за последние годы преобразился, стал чище и светлее,

хотя к работе современных архитекторов возникают определённые вопросы

КАЗБЕГИ

Казбеги, а с 2007 года Степанцминда — это город, расположенный на севере Грузии у подножия горы Казбек. Казбеги находится в 165 километрах от Тбилиси и в 43 километрах от Владикавказа

Практически сразу после пересечения границы вас встречают одно из красивейших мест в Грузии — Казбеги и одна из самых высоких вершин Кавказа — потухший вулкан Казбек (5 033,8 метров). Чтобы забраться туда, потребуется не один день, серьёзная подготовка и оборудование, но полюбоваться горой можно не съезжая с дороги. Если же вы хотите рассмотреть Казбек поближе, то можно на машине подняться к церкви в Гергети. Местные жители здесь промышляют извозом, используя для этого в основном Mitsubishi Delica разных поколений, и когда мы начали восхождение на Land Cruiser, то почти каждый встречный водитель крутил пальцем у виска. Что за ерунда, неужели они всерьёз считают, что 200-ка не пройдёт там, где проезжает Delica? Но я быстро понял, что они имели в виду. Основная дорога сейчас находится на ремонте, и путь лежал через узкую дорогу между домами у подножья горы. Несколько раз пришлось даже прибегнуть к помощи системы кругового обзора, но потом дорога стала ровной и вполне пригодной для езды. Впрочем, счастье было недолгим, и начались такие перепады высот, что даже поднятая на максимум пневмоподвеска не обеспечивала абсолютной уверенности. Боясь испортить обвес, я двигался так осторожно, что Delica одна за другой обгоняли меня при первом же расширении дороги. При этом весь маршрут был абсолютно сухим, ни одно колесо ни разу не пробуксовало, и, надо признать, сюда смогла бы добраться любая переднеприводная машина с достаточным клиренсом. Зато наверху невероятный вид — с одной стороны церковь на высоте 2 170 м, построенная в XIV веке, а с другой — Казбек. Самое обидное, что всё время, пока мы ехали, на небе не было ни облачка, но стоило нам подняться и выбрать точки для съёмки, как тут же вся гора затянулась облаками. Говорят, Пушкин ждал появления Казбека три дня, но мы не стали повторять подвиг великого поэта и после часа ожидания отправились обратно.

Трудно поверить, что в монастырском комплексе до сих пор кто-то живёт

ЖИНВАЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

После Казбеги начинается испытание тормозной системы и нервов водителей. Извилистый горный серпантин, который не имеет ничего общего со скоростными итальянскими дорогами, в сочетании с возможными камнепадами и огромным количеством тягачей и автобусов, едва разъезжающимися между собой, заставит понервничать кого угодно. Зато в конце вас ждёт награда — Гудаури, один из самых популярных горнолыжных курортов, открытых и зимой, и летом. Но нас больше интересовала смотровая площадка, построенная ещё во времена развитого социализма, которая, к сожалению, оказалась закрытой на реконструкцию. Хотя, что ни говори, это давно пора было сделать — мозаика почти везде обваливалась, а надёжность самой конструкции вызывала справедливые опасения. После Гудаури нужно ехать к Жинвальскому водохранилищу, на котором расположена большая ГЭС, введённая в эксплуатацию ещё в 1985 году. Вода изумрудного цвета, горы и крепость Ананури, около которой, кстати, есть автомобильный спуск прямо к водохранилищу. Машине здесь ничего не грозит, разве что немного тесновато и есть вероятность задеть постройку XVI века. Туристы любят расставлять в этом месте палатки и проводить на берегу несколько дней.

В Давид-Гареджа лучше приезжать до восхода солнца и насладиться тем,

как оно заливает лучами древний монастырь

ТБИЛИСИ

По легенде, основатель Тбилиси, Царь Вахтанг Горгасали во время охоты ранил ястреба, который упал прямо в тёплый источник и сварился в нём. Рядом с этими «тёплыми источниками» и был построен Тбилиси. Если перевести название города дословно, то получится «тёплый город». Тбилиси 29 раз сравнивали с землёй и отстраивали заново

Каждый раз, когда я приезжаю в Тбилиси, меня охватывают смешанные чувства. С одной стороны, это красивейший город с богатой историей, а с другой, совершенно не согласованная с древними постройками современная архитектура, вроде возвышающейся над столицей гостиницы Biltmore, а также абсолютный беспорядок на дорогах.

Если вы собираетесь провести в столице Грузии несколько дней, то лучше сразу отказаться от поездок, потому что местное движение сведёт вас с ума. Я всегда рекомендую выбирать гостиницу ближе к центру (ориентир — проспект Руставели), оттуда любая достопримечательность будет в пешей доступности. Если же вы всё-таки решитесь ехать по городу на машине, то помните, что ситуацию всегда должен спасать тот, кто сзади. Любая машина может перестроиться буквально в вас, поскольку водители считают, что если сзади кто-то есть, он обязательно посигналит… Так что не стесняйтесь жать на гудок. Toyota в Грузии любят почти так же, как BMW, и по популярности у местных жителей она занимает второе место. Вас наверняка удивит количество Prius, да и электромобилей в целом. Правда экология тут ни при чём, им просто нравится низкий расход. С парковками в Тбилиси ситуация ещё забавнее. Местные власти не смогли понять принцип работы платных парковок, и вместо почасовой оплаты ввели единовременную — за год. Платишь 50 лари (около 25 долларов) и можно стоять, где хочешь и сколько хочешь. По этой причине большинство парковочных мест занято машинами, рекламирующими туры по Грузии и прокат автомобилей. Хотя на российские номера особенности местной парковки всё равно никак не влияют, т. е. штрафы, конечно, выписываются, но никакой силы они по сути не имеют. Главное — не парковаться там, где запрещено, могут и эвакуировать. Полиция в Грузии тоже работает немного странно и может проигнорировать целый поток автомобилей, движущихся против движения, по односторонней дороге, а за перестроение без поворотника выписать штраф. Так что при виде патрульной машины лучше не нарушать.

Зедазенский монастырь уступает Джвари по узнаваемости,

но вид отсюда открывается просто невероятный

МЦХЕТА И ЗЕДАЗЕНИ

Мцхета считается древней столицей Грузии, основанной во второй половине I тысячелетия до н. э., и святым местом для каждого грузина. Из-за обилия святых и культовых мест её прозвали «Вторым Иерусалимом». В Мцхете нужно обязательно попробовать хинкали, причём есть их нужно руками, держа за «хвостик» из теста. Сначала нужно откусить кусочек теста, выпить бульон и только потом съесть остальное

Спросите любого грузина, что нужно посмотреть в первую очередь, и 9 из 10 ответят — Мцхету, а десятый назовёт это место вторым или в крайнем случае третьим. Древняя столица восточной Грузии, излюбленное место и у местных, и туристов, но я, если честно, не понимаю секрета её популярности. Здесь можно посмотреть археологические находки, руины крепости и музей, хотя всё золото, найденное в Мцхете, всё равно выставлено в Тбилисском музее. Чаще сюда приезжают вкусно поесть и отвлечься от суеты столицы, ведь ехать-то всего минут тридцать. Как правило, в поездку в Мцхету всегда включают визит в монастырь Джвари (в переводе с грузинского «Крест»), построенный в VI веке. Его нужно обязательно посетить, ведь у каждого туриста должна быть фотография, сделанная на фоне слияние двух рек — Арагви и Куры. Но если вы посмотрите на противоположную сторону и поднимите взгляд на вершину горы, то увидите огромного размера крест. Это Зедазенский монастырь, путь к которому займёт немного больше времени. На обычном легковом автомобиле туда лучше не ехать, хотя местных жителей это не останавливает. Извилистая дорога, покрытая гравием, позволяет без особого дискомфорта разгоняться даже до 70–80 км/ч, но я старался ехать не больше 50. По пути разочарованный отсутствием бездорожья, которое я так упорно искал всю поездку, решил свернуть с дороги и немного прокатиться по недоступным для машин горным тропам, иногда используя разные вспомогательные системы, без которых здесь вполне можно обойтись. Удовлетворив потребность в покорении «дикой природы», я вернулся на дорогу и продолжил путь… Только на самом верху вы поймёте, почему я советую сюда подняться. С территории монастыря открывается невероятный вид и на Джвари, и на Мцхету, и дальше на Тбилиси и Тбилисское море. Людно на территории монастыря, построенного в VI веке, бывает только 7 мая, когда на праздник стекается много верующих, и в высохшем водоёме, на дне которого по преданию похоронен основатель монастыря, появляется вода.

МОНАСТЫРЬ ДАВИД-ГАРЕДЖИ

Когда же вы наконец устанете от видов, покрытых зелёными деревьями гор, я предлагаю отправиться в настоящую пустыню — к монастырю Давид-Гареджи, расположенному всего в 60 км от Тбилиси, на границе с Азербайджаном. К монастырю ведут две дороги — через Сагареджо и через Рустави. Если вы на легковом автомобиле или вам просто жалко подвеску — выбирайте первый путь. Мы с Land Cruiser, конечно, выбрали второй маршрут. Дело в том, что дорога через Рустави заметно короче, но и в разы хуже. Грязевых ловушек здесь нет, но ямы порой достигают такой глубины, что даже пневмоподвеска не может спасти машину от касания грунта днищем. Местность пустынная, деревьев почти нет, пейзаж мало напоминает то, к чему мы привыкли в Грузии, и больше похож на песчаные равнины Азербайджана. Кстати, между двумя кавказскими республиками до сих пор существует территориальный спор. Говорят, что граница проходит ровно посередине монастыря и никто не собирается уступать. Конечно, для Азербайджана православный монастырь не представляет большой ценности, но речь идёт о стратегически важной точке, ведь монастырь Давид-Гареджи находится на возвышенности, откуда открывается вид на всю долину. Google и «Яндекс» одинаково плохо работают в Грузии и знают только об основных магистралях (несколько раз навигатор пытался увести нас прямо в Азербайджан). Ситуация осложняется и отсутствием дорог, которые из-за территориального спора никто не собирается строить. При этом граница в целом спокойная, между Тбилиси и Баку нет противостояния, но военные, конечно, стоят и не слишком обрадовались подозрительному белому внедорожнику с российскими номерами. Те, кто отважится сюда доехать, смогут прогуляться по монастырскому комплексу VI века, растянутому вдоль границы на целых 25 километров. Туристов здесь ждут: сделана приличная парковка и небольшой магазин, где можно купить свечи, иконы и другие сувениры.

Грузия – маленькая, но бесконечно красивая страна, и, когда кажется, что все маршруты уже пройдены, открываются новые. А если у вас полный привод, их становится ещё больше. Не бойтесь выбирать неизведанные направления, ведь самое большое достояние Грузии — гостеприимный, добрый народ, и в любой непредвиденной ситуации вам всегда придут на помощь.

Местность на границе с Азербайджаном неузнаваема и

больше напоминает пустыню, нежели привычные зелёные пейзажи Грузии