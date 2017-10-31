В России начали продавать лимитированную серию Hyundai Grand Santa Fe

Российское представительство марки Hyundai объявило о старте продаж ограниченной серии полноприводного кроссовера Grand Santa Fe — Limited Edition. Особенностью этих автомобилей станет расширенный список оборудования при «промежуточном» ценнике.

«Лимитированные» паркетники доступны с турбодизельным двигателем 2,2 л мощностью 200 л.с. и 6-ступенчатым автоматом по цене 2 599 000 рублей. Причем, до конца ноября 2017 года действуют промо-цены на все «Гранды», поэтому такую машину можно приобрести за 2 499 000 рублей.

С точки зрения оснащения Grand Santa Fe Limited Edition спозиционирован на ступень выше базовой комплектации Family за счет того, что к списку стандартных функций были выборочно добавлены опции из версий Style и Hi-Tech. В частности, к стандартным 6 подушкам безопасности была добавлена еще и коленная, мультимедийная система получила 8-дюймовый тачскрин и навигацию HERE, а вместо стандартной «музыки» установлена аудиоситема Infiniti.

Вдобавок у Limited Edition появились темно-коричневая обивка салона вместо черной, электрический ручной тормоз с «автохолдом», бесключевой доступ и запуск двигателя, 220-вольтовая розетка, а также панорамная крыша с люком и система автоматической парковки. Всего выпущено 202 экземпляра Grand Santa Fe Limited Edition.