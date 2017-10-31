Обновленный Kia Sorento Prime — дата появления в России

Поддержать и без того неслабый интерес к среднеразмерному кроссоверу Sorento, который продается у нас с приставкой Prime, корейская марка решила легким обновлением. Такой Sorento Prime начнут продавать в России с февраля-марта 2018 года, сообщает «Автостат».

Обновленный кроссовер выделяется иными бамперам, новой LED-оптикой и видоизмененной решеткой радиатора. Гамма цветов для кузова пополнилась двумя новыми оттенками – коричневым Rich Espresso и синим Gravity Blue. Кроме того был обновлен и дизайн колесных дисков всех размерных вариантов – от R17 до R19.

На интерьере модели рестайлинг отразится путем появления нового руля и приборной панели, улучшенных материалов отделки и более продвинутой мультимедийной системы. Речь идет о головном устройстве Kia AVN 5.0 с 8-дюймовым экраном и навигацией с набором встроенных сервисов, а также обеспечивает интеграцию смартфонов с помощью интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В список нового оборудования вошли беспроводная зарядка для гаджетов, акустика Harman/Kardon с 10 динамиками мощностью 640 Вт и система объемного звучания Quantum Logic.

Вдобавок Sorento Prime можно будет заказать с опциональным пакетом GT Line, в который вошли четырехлинзовые LED-противотуманки, красные тормозные суппорты, пороги и шильдики. В отделке интерьере изменится строчка на сиденьях, появятся декоративные элементы в матовом хроме.

Главное техническое изменение — появление нового 8-ступенчатого автомата собственной разработки Kia. Утверждается, что она обеспечивает снижение расхода топлива и количества вредных выбросов, обеспечивая при этом более быстрые переключения, чем старая 6-АКП. Электроусилителя руля получил интеллектуальный режим и сможет подстраивать количество усилия на руле в зависимости от выбранного режима и стиля езды.

Наконец, основательно пополнен и список ассистентов: на Kia Sorento Prime появилась, к примеру, система контроля за состоянием водителя, которая следит за уровнем его концентрации на процессе управления. Кроме того, кроссовер получит систему удержания полосы, «умный» дальний свет и фары, способные подсвечивать повороты.