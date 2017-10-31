Nissan возродит рамный внедорожник Pathfinder под другим именем

Компания Nissan снова может ввязаться во «внедорожную битву» с коллегами из Mitsubishi, Toyota и Ford. Предполагаемый конкурент рамных внедорожников Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner и Ford Everest появится в продаже уже в следующем году.

О том, что у Nissan может появиться полноценный рамный внедорожник, австралийскому изданию Drive заявил глава подразделения коммерческих автомобилей альянса Renault-Nissan Эшвани Гупта. По его словам, компания собирается обозначить свое присутствие в каждом доступном сегменте рамных автомобилей, и одна из новинок, подтверждающих это намерение, может быть представлена на Пекинском автосалоне 2018 года.

Судя по всему, речь идет о внедорожнике на платформе нынешнего поколения пикапа Nissan Navara, который станет идеологическим преемником Nissan Pathfinder, однако, по слухам, получит другое имя. По разным предположениям, внедорожник может именоваться либо Xterra, либо Paladin. Вместе с платформой новинка может унаследовать у «Навары» и моторную гамму.

Имеются также сведения, что новинка будет выпускаться как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Сами японцы рассчитывают, что основным конкурентом будущей новинки станет Ford Everest, который также планируется представить в 2018 году.

Пока неизвестно, какой статус получит модель – станет ли она глобальной или будет предлагаться на избранных рынках. По некоторым данным, в руководстве Nissan подумывают ограничить распространение Xterra территорией Австралии.