Грядёт не просто зима, а «Мотозима»

На правах информационного партнёра, журнал «Клуб 4х4» приглашает вас в первые выходные ноября с 4 по 6 в Сокольниках павильоны 7а и 4.1 на самое крупное мотоциклетное мероприятие осени, выставку «Мотозима-2017». В пятый раз на ней соберутся наиболее значимые игроки российского мотоциклетного рынка. Представительства и дилеры таких международных брендов, как BMW, KTM, Yamaha, Confederate покажут уже известные модели и новинки, которые только появились в России и еще не были доступны широкой публике. Помимо мотоциклов будут широко представлены снегоходы, квадроциклы, водномоторная техника, запчасти, экипировка, и расходные материалы. «Мотозима» собирает всех гигантов российского мотопрома: «Русскую механику», «Веломоторс», «Балтмоторс», «Ирбитский мотозавод». Помимо «Стелсов», «Уралов», «Буранов», «Калашниковых» и других брендов первого ряда, на «Мотозиме» можно увидеть отечественные разработки в области экипировки, тюнинга, спецтехники.

Ни в одной стране мира мотоциклы с коляской не пользовались такой популярностью, как у нас. И даже сейчас единственный крупносерийный производитель такой техники располагается в России. Организаторы «Мотозимы» решили поддержать колясочную культуру и провести первое специализированное кастом-шоу. Moscow Custom&Tuning Show Sidecar Edition — это лучшие трёхколесные аппараты, построенные из отечественных и зарубежных мотоциклов, в том числе ретро-техника, а также сложные проекты для мотогонок и экстремальных путешествий. Лучшие мастерские России и СНГ также покажут кастом-байки традиционной двухколёсной конструкции. Своё творчество продемонстрируют художники, фотографы, кожевенники, татуировщики и другие представители мира искусств и ремёсел, так или иначе связанные с мотоциклами. Несколько крупных стендов выделены под спорт, запланированы интервью и автограф-сессии с лучшими атлетами страны.

Большой раздел выставки посвящен мототуризму. На «Мотозиме» соберутся самые заслуженные путешественники России и Ближнего зарубежья, пройдут доклады о значимых поездках, состоится награждение номинантов Российской ассоциации Iron Butt. В конференц-зале три дня будут идти круглые столы, конференции и мастер-классы. В том числе конференция «Мотоджимхана в России», где каждый сможет задать актуальные вопросы относительно этой перспективной дисциплины организаторам соревнований и спортивным чиновникам. На уличной площадке запланировано питбайк-шоу, объединяющее основные дисциплины для мини-мотоциклов, от фристайла до кольцевых гонок. На «Мотозиме» пройдёт традиционный квест «Москва – город для мотоциклистов» на знание мотоциклетной техники, истории и культуры. Три дня выставки посетители будут собирать на стендах задания и бороться за попадание в финал. Самые сообразительные и эрудированные на главной сцене разыграют суперприз, полный комплект экипировки BMW.

На «Мотозиме» для морозоустойчивых мотоциклистов предусмотрена бесплатная мотопарковка. Стоимость входного билета 400 руб., дети до 7 лет бесплатно. Подробности и продажа билетов на www.motowinter.ru