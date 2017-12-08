Военные музеи Урала

Принято считать, что у каждой категории путешествующих есть свои приоритеты, обусловленные возрастом и гендерной принадлежностью. К примеру, детям подавай парки развлечений, дамам — магазины и сувенирные лавки… А существуют ли особые мужские достопримечательности?

Во время предыдущей уральской экспедиции мы сосредоточили своё внимание на пещерах, которых здесь великое множество, и наш дружный коллектив в буквальном смысле не щадя живота лазил по тёмным и холодным кавернам, обдирая налокотники и царапая шлемы. В этот раз мы решили немного отдохнуть и облегчили программу, сделав её не такой экстремальной, но не менее интересной и насыщенной. Нашей целью стало посещение музеев, выбранных по одному единственному признаку: при их упоминании в усталых мужских глазах должен вспыхивать яркий огонёк. Быстро набросав план-маршрут, мы отправились в путь…

Исторически сложилось, что на Урале сосредоточено военное производство. И металлы под землёй неподалёку и от врага предполагаемого, и фактического далеко. Со времён императрицы Екатерины и по наши дни уральские оружейники удивляют своими изделиями. Будь то Т-34-85, рабочая лошадка Великой отечественной войны или Армата, которая в очередной раз доказала превосходство русского оружия. А там, где есть военное производство, как не быть музеям. Не краеведческим и историческим (хотя и таких хватает), а суровым, мужским. С поцарапанной шрапнелью бронёй боевых машин и матовым блеском орудийных стволов

Как известно, выезд из Москвы в летнюю пятницу — тот ещё квест. Стартовав в двенадцать дня, мы лишь к вечеру добрались до Нижнего Новгорода, где и заночевали на берегу маленького лесного озера. Зато уже на следующий день за существенно меньшее время мы одолели значительно больший перегон и оказались между Чебоксарами и Казанью, на берегу быстрой реки, в лагере восьмого слёта «патрулеводов» (коллеги, узнав, что наш маршрут проходит неподалёку, пригласили в гости). Компания подобралась душевная, и мы отлично провели вечер, поев шурпы, выпив «немодновки» и даже попарившись в полевой бане, которую ребята собрали на базе обычного грузового прицепа. Ну а разговоры на внедорожные темы велись до глубокой ночи. Причём график нашего мужского путешествия от этого никак не пострадал, и рано утром, попрощавшись с гостеприимными патрулеводами, мы устремились в Казань, чтобы неспешно прогуляться по тамошнему кремлю и двинуться дальше на восток. Но, конечно, кремль был не единственной туристической достопримечательностью нашего маршрута. Все колесящие по стране знают, что за Казанью на трассе М7 есть большой рыбный рынок, на котором мы закупились копчёной рыбой и, понятное дело, пивом. Мы направлялись в Ижевск, где, согласно первому пункту плана, должны были посетить музей Михаила Калашникова. Правда, неожиданно выяснилось, что завтра понедельник, а по понедельникам музей закрыт. Таким образом у нас появился один резервный день, который было решено потратить на днёвку, чтобы отдохнуть от бесконечной езды, а музей посетить на день позже. Тем более что по дороге к Ижевску, в окрестностях Можги, наша колонна упёрлась в многокилометровую пробку, собравшуюся из-за реверсивного движения. Ну не терять же в ней отведённое на отдых время!? Недолго думая, мы ушли в поля и, немного покатавшись, нашли отличное тенистое местечко, где и разбили лагерь, всё свободное ото сна время посвятив игре в преферанс и распитию пива под казанскую рыбку. В общем, классический мужской досуг. А на следующий день мы побывали в музее, посвящённом конструктору самого известного в мире автоматического оружия. Его здание расположено в центре города, и припарковаться поблизости непросто. И хотя сам «музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия» занимает довольно скромную площадь, его экспозиция стоит десятка больших залов. Здесь представлен максимально полный ассортимент автоматов, пулемётов и охотничьего оружия, созданных Калашниковым, а в подвале есть тир и магазин сувениров, где я не удержался и купил патрон калибра 7,62, выполненный в виде брелока…

Через Уральские горы на юге можно перебраться по М-5 или по Р-242,

но гораздо интереснее ехать грунтовой дорогой между Тастубой и Караиделем

Из Ижевска мы поехали в Пермь, а оттуда в Кунгур, на подъезде к которому и заночевали. Надо сказать, что многодневные дожди превратили просёлочные дороги в настоящий внедорожный полигон, и в поисках места ночёвки нам пришлось применить весь имеющийся в наличии офф-роуд арсенал — от дефляторов до лебёдок. А утром снова пошёл проливной дождь, и сбор лагеря стал не слишком весёлым соревнованием на скорость и ловкость. В итоге мы всё равно вымокли до нитки, а снаряжение в кунге сочилось водой. Окончательно раскисшая полевая дорога сопротивлялась как могла, но, как только мы выбрались на асфальт, дождь немедленно прекратился…

Для того чтобы попасть в следующую точку маршрута, нам пришлось заложить петлю, вернувшись к Перми, и уйти в сторону Нижнего Тагила, в котором расположено одно из старейших и известнейших в России танковых производств, входящее в состав «Уралвагонзавода». Конечно, здесь производят не только танки, но и большой ассортимент железнодорожных вагонов (недавно, кстати, выпустили миллионный). Но нас, в нашем мужском походе, интересовали только танки. Подъехав к музею, мы обнаружили частокол знаков «остановка запрещена», снабжённых табличками с нарисованным эвакуатором (хотя мы, конечно, рассчитывали увидеть таблички с давящим машины танком). Остановившись у автобусной остановки, мы потерянно озирались в поисках места, где разрешена стоянка, но вокруг были только шлагбаумы. И тут к нам подошли два человека и поинтересовались, куда мы приехали. Услышав, что в музей, они указали на ближайший шлагбаум и сказали, что это специальная стоянка для посетителей. Гулявший неподалёку охранник тут же пустил нас на аккуратную и совершенно пустую парковку. Выяснилось, что подошедшие к нам мужчины были сотрудниками музея, и они не только проводили нас внутрь в разгар обеденного перерыва, но и устроили настоящую экскурсию, в ходе которой с глубоким знанием предмета обычным живым языком рассказали историю завода и созданных на нём машин.

КВ-2. Тяжёлый штурмовой танк. КВ — сокращение от Клим Ворошилов.

Его именем названа целая линейка грозных боевых машин первой половины

Великой отечественной войны. Только увидев его в живую, понимаешь,

какого гигантского размера этот танк

Сама экспозиция разделена на две части. Внизу ангар с боевыми машинами, начиная с классических Т-34 и Т-34-85 и до современных моделей. Здесь же представлены экспериментальные и почти неизвестные образцы, не пошедшие в серию, такие как истребитель танков ИТ-1 или боевая машина поддержки танков БМПТ. В самом углу ангара стоит небольшой станок УДФ-1001. Этот аппарат трёхфазной сварки мало кому известен, а ведь именно благодаря ему Т-34 выпускался в таких количествах. Работать на нём мог даже неквалифицированный персонал, а ведь в годы войны на заводе трудились совсем юные ребята, школьники из окрестных сёл. УДФ сваривал бронелисты ровно и без дефектов. В музее о нём говорят просто: этот станок позволил нам выиграть войну. На втором этаже фотографии и макеты, по которым прослеживается вся история танкостроения от первых лёгких неуклюжих машин до современных ОБТ (основных боевых танков). Там же в музее я купил две книги: «Т-34» и «Танки 1960-х годов». Начал читать и уже не мог оторваться, часто заменяя общение с друзьями на перелистывание страниц. Причём после прочтения мне захотелось вернуться в музей и уже по-новому рассмотреть «Объект 140» и другие экспериментальные модели, стоящие в ангаре. Ведь теперь я знаю, сколько сил, труда и инженерного гения вложено в эти боевые машины и сколько вариантов решений отметалось в процессе создания каждого узла и элемента конструкции… А уже на следующий день после посещения музея бронетанковой техники «Уралвагонзавода» мы были в окрестностях Екатеринбурга, в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме. Размах экспозиции не просто впечатлял — мы были поражены! Это не музей, а огромный комплекс, где под открытым небом расставлено более двух сотен образцов военной техники: танки, самоходки, арторудия, бронепоезда и даже корабли и подлодка как советского, так и американского производства из тех, что принимали участие в боевых действиях Второй мировой войны. А в крытом павильоне собраны машины, мотоциклы, самолёты, а также коллекции наград и военной формы начиная со средневековья и до наших дней. Рядом на территории комплекса — музей ретро-автомобилей. Здесь, гуляя среди уникальных экспонатов, можно и не заметить, как пролетел день. Кстати, вход на открытую площадку бесплатный и свободный, а напротив музея большая парковка для посетителей. Ежегодно УГМК посещают более двухсот тысяч человек. Мне, как активному участнику известной танковой игры, было очень интересно увидеть вживую танки, на которых я предпочитаю играть. И если Т-34-85 в виде памятников стоит в разных городах нашей страны, то КВ-2 я увидел впервые. Признаюсь, не ожидал, что он такой огромный. Просто колосс на гусеничном ходу!

А всего в нескольких десятках метров от КВ-2, в павильоне,

стоит не менее грозное оружие,

но уже Гражданской войны. Таков музейный комплекс в Верхней Пышме

В общем, Екатеринбург мы покидали, находясь под большим впечатлением от увиденного, и, чтобы переварить полученную информацию, расположились днёвкой на берегу озера Силач в окрестностях Касли. Здесь погода преподнесла нам массу сюрпризов, от тихого заката с купанием в спокойной тёплой воде и послеобеденной радуги на следующий день до сорвавшего тент шквального ветра и проливного дождя, заполнившего время между двумя указанными событиями.

Затем был Челябинск, а за ним — озеро Тургояк. Перед выездом из Москвы уральские ребята предупреждали меня, что на озере очень людно и трудно найти тихий и спокойный уголок, поэтому я немного схитрил, и к озеру мы прибыли в воскресенье вечером. Навстречу нам двигался непрерывный поток уезжающих с озера машин. Место и правда весьма популярное. На берегу мы, ясное дело, упёрлись в шлагбаум, за который пускали только после предъявления универсального шуршащего пропуска, но, вспомнив детскую песню про нормальных героев, которые всегда идут в обход, мы развернулись и объехали центр цивилизации по грязным каменистым лесным дорожкам. Оказавшись на берегу, мы обнаружили весьма чистую и уютную поляну, практически не требовавшую предварительной уборки. Там мы и провели дивный вечер, купаясь в прозрачной воде, по чистоте конкурирующей с байкальской.

Музей гражданской авиации Ульяновска радует глаз не только привычными

пассажирскими бортами, но и такими диковинками как первый

цельнометаллический бомбардировщик

Отдохнув и набравшись сил для новых открытий, мы поехали в город Златоуст, славящийся своей оружейной фабрикой. Здесь с давних пор изготавливалось холодное оружие для высших чинов, а также наградные кортики и клинки (в Златоусте и сейчас насчитывается несколько десятков небольших ПО по производству ножей и клинков). В музее фабрики нам рассказали о сложной технологии травления и позолоты металлов, и показали образцы наградного оружия. Музей интерактивный, и экспонаты можно не только трогать, но и брать в руки и даже примерять. Особый интерес у юного поколения (от 15 до 50 лет) вызвали богато украшенные пистолеты, автоматы и пулемёты.

Из города мастеров мы отправились к реке Ай и там осмотрели одну из старейших отечественных ГЭС — Порожскую. А затем обосновались в живописной долине реки Большая Сатка. После очередной днёвки мы двинулись в обратный путь, но не по трассе с её плотным трафиком, а по пустынной грунтовке через Караидель. У Бирска наши пути разошлись — ребята отправились домой, а я поехал в Ульяновск, где побывал в музее гражданской авиации, расположенном под открытым небом. Из всего многообразия представленных там образцов меня больше других интересовал единственный сохранившийся до наших дней АНТ-4, он же ТБ-1, — первый в мире цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик. Именно на таком самолёте в 1929 году был осуществлён перелёт Москва — Нью-Йорк, а в 1934 году он участвовал в спасении экипажа ледокола «Челюскин»… Впереди была дорога домой, разбор сотен фотографий и работа над этим материалом. А пока я стоял у крыла удивительной машины и думал о том, что путешествовать сегодня гораздо проще, чем в те далёкие времена, но от этого не менее интересно…