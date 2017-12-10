Автомобили-роботы

Ещё недавно казалось, что эпоха роботизированных автомобилей — это что-то далёкое и абстрактное, как равенство полов. Теперь же выясняется, что уже буквально через несколько лет беспилотники начнут активно вытеснять с дороги обычные машины

В августовском номере мы начали рассказ об автомобилях-роботах, появление которых так живо обсуждается средствами массовой информации и автомобильной общественностью. И пока мы судили да рядили, насколько опасно отвлекаться от управления машиной, многие крупные компании полным ходом двигались в сторону серийного производства беспилотных моделей. Наступление шло по всем фронтам: от готовых технических систем Bosch, которые теоретически можно установить в самый обыкновенный автомобиль, до разработки принципиально новых транспортных систем и беспилотных повозок, которыми занимаются инженеры Volkswagen. Больше того, в этом процессе не только появились свои лидеры, но и наметились серьёзные идеологические разногласия.

Volkswagen Sedric даже внешне не похож на привычные автомобили.

Разработки, воплощённые в нём, потом распространятся

на все бренды концерна VAG

К примеру, Google уже создал своего робота DAS (Driver Assistance Systems). Причём беспилотный автомобиль Google — это не сама машина, а технология, позволяющая сделать любой автомобиль автономным. Программное обеспечение, которое Google использует для своего детища, называется Google Chauffeur, а во главе проекта стоит инженер Себастьян Трун — бывший глава Stanford Artificial Intelligence Laboratory и соавтор программы просмотра улиц Google Street View. Можно сказать, что Google шёл к роботам постепенно, подготовив не только сам автомобиль, но и очки дополненной реальности, а также обучаемую нейронную сеть, которая использует распознавание речи и образов по видеоряду. В перечне экспериментальных автомобилей: Audi TT, Lexus RX450h и несколько Toyota Prius. Выбор неслучаен — каждая из моделей уже с завода имеет развитую электронную сеть и большое количество штатных ассистентов. Американские роботы отталкиваются от карт Google, по которым возможно тонкое позиционирование с точностью до сантиметров. Когда машина видит спутники, она способна определять своё положение и по модулю GPS, но его точность заметно ниже, а при затруднённом приёме сигнала спутников ошибка может достигать нескольких метров, что, как вы понимаете, совершенно неприемлемо. Поэтому карты в системе DAS — главное. Очень любопытны и элементы искусственного интеллекта, используемые в алгоритме управления. Например, в случае когда робот выезжает на перекрёсток, а другие участники движения не собираются его пропускать, автопилот слегка продвигает машину вперёд, как бы показывая свои намерения. Такие поведенческие решения необходимы, по крайней мере на первом этапе роботизации.

Компания Google использовала Lexus в качестве «подопытного кролика» не случайно.

Машина уже с завода напичкана «умной» электроникой, к которой проще

подключить искусственный интеллект

По другую сторону океана тоже не дремлют, но вместо масштабных разработок решают проблему по частям. Недавно мировой лидер в разработке автомобильного освещения и электроники компания Osram приобрела канадскую LeddarTech. И всё ради систем LIDAR с твёрдотельными лазерами. Теперь они вместе работают над тем, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос автопроизводителей на LIDAR-технологии. Очевидно, с её освоением LIDAR от Osram станет таким же доступным, как простая лампочка. А что же немецкий производитель автоэлектрики и электроники Bosch? Конечно, и он не остался в стороне от глобальных трендов. Совсем недавно Bosch совместно с Daimler продемонстрировал беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях паркинга музея Mercedes-Benz. Bosch создала инфраструктуру проекта, а компания Daimler разработала специальную программу для смартфонов. За машиной не нужно ходить по паркингу, она сам подъезжает туда, откуда вы её вызвали. Да и искать себе место на парковке она отправляется самостоятельно, по команде всё того же мобильного приложения. Как быстро эти технологии перешагнут порог парковочного шлагбаума и появятся на улицах? «Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают», — говорит Майкл Хафнер, руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz. Дальше — больше. Volvo объединила усилия с одной из крупнейших компаний в области технологий визуальных вычислений — NVIDIA. Вместе они заняты разработкой систем и программного обеспечения для автопилотируемых автомобилей. Уже к 2021 году в Volvo намерены начать продажу беспилотников 4-го уровня, которые способны самостоятельно управлять машиной. Вмешательство человека требуется лишь в критических ситуациях или сложных погодных условиях. В общем, за последние полгода автопилоты посыпались как из рога изобилия. В частности они стали основой стратегии развития концерна Volkswagen. Его концепт-кар Sedric превратился в платформу для научных разработок всех подразделений VAG. По одному нажатию кнопки он готов забрать пассажиров и самостоятельно доставить их до пункта назначения. Дизайнеры Sedric даже внешне постарались отделить разработку от привычных стандартов, отказавшись от классических пропорций и таких элементов, как капот или плечевая линия. Volkswagen Sedric соответствует пятому уровню, то есть для его управления вообще не требуется человек.

Совместные технологии немецкой компании Osram и канадской LeddarTech

направлены на удешевление массовых лазерных дальнометров LIDAR

Японцы, признанные фанаты роботов и электроники, тоже включились в гонку. Лидер по части роботостроения Toyota в феврале этого года представила беспилотник с новым поколением алгоритмов управления. Только вдумайтесь в заявление официальных лиц компании: «Одна из базовых систем беспилотных технологий управления — Automatic Emergency Braking — к концу 2017 года станет серийным оборудованием почти всех моделей Toyota на рынке США». То есть это уже не завтра, это сегодня! Toyota является лидером автомобильной отрасли и по числу патентов в сфере автономного вождения, и ей не составило труда показать новое поколение беспилотного автомобиля, построенного на базе Lexus LS. Применение лидара (пора привыкать писать это слово по-русски), радара и сенсорных камер позволило уменьшить его зависимость от высокоточных навигационных карт. Ещё бы, ведь японцам, как и европейцам, нужно дистанцироваться от Google, делая упор на полностью автономных системах, опирающихся на собственные глаза, реакцию и память. «Это умный автомобиль, который становится ещё умнее с течением времени, — говорит управляющий директор исследовательского центра Toyota Джилл Прэтт. — Он изучает индивидуальные водительские привычки и предпочтения человека за рулём, а также пополняет багаж знаний благодаря обмену данными с другими автомобилями и объектами инфраструктуры».

Каждый окружающий объект должен быть распознан и описан.

Робот измеряет его размеры, скорость перемещения, дальность и

рассчитывает траекторию движения

Спешат к большому пирогу и японские электронщики. Система автопилота от корпорации Panasonic может появиться на коммерческом транспорте уже в 2022 году. Пару недель назад компания объявила о планах активизировать разработку высокотехнологичных решений для автомобильной промышленности, чтобы потеснить её крупнейших игроков — Bosch и Continental. «Мы пока отстаём от конкурентов», — отмечает Сёити Гото, руководитель направления визуальных и сенсорных технологий автомобильного подразделения Panasonic. Позиции японской корпорации должно укрепить поглощение Ficosa International SA, испанского производителя автомобильных комплектующих.

Немцы отважились запустить беспилотники пока только на парковке.

Выход в город — следующий шаг

Информация об автомобиле, всё делающем самостоятельно, приходит и с берегов Сены. Новый концепт-кар Renault Symbioz показывает, каким будет автомобиль 2030 года (выходит, французы тоже отстают от конкурентов). Ну и напоследок, информация от одного из самых внедорожных концернов Jaguar Land Rover. Два месяца назад компания представила целый ряд новых технологий, включая автономные. Одна из них — Sayer, говорящий и думающий руль с искусственным интеллектом на базе голосовой активации, который способен выполнять сотни разнообразных задач. Вот красноречивый сюжет от британских инженеров, иллюстрирующий его возможности: «Завтра к 8 утра вам нужно быть на встрече в двух часах езды от дома? Просто скажите об этом Sayer, и он сам рассчитает, когда вам нужно проснуться и к какому времени подать автономный автомобиль. Он даже посоветует, какую часть пути проехать самому, чтобы получить наибольшее наслаждение от дороги».

Как видите, умные и гуманные роботы не стали устраивать никаких революций. Они пошли иным путём, встраиваясь в нашу жизнь постепенно. Это незаметное вторжение идёт уже сегодня и очень скоро станет обыденным и привычным. Роботы замещают нас, одновременно учась и совершенствуясь. К этому можно относиться по-разному, но одно несомненно — прогресс, делающий жизнь легче и комфортнее, позволяющий экономить время, не остановить!