Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть VI

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

ЧТО ГОВОРИТ О ПРОБЕГЕ САЛОН

Если пробег далеко за сотню, стоит осмотреть сиденья, подлокотники и органы управления — руль, педали, рычаг КПП, ручник… Дырки на спинке сиденья естественным образом появляются только при пробеге больше 200 000 км. На самом сиденье потёртости могут появиться и раньше (особенно на коже) — примерно к 150 000. Хотя, конечно, многое зависит от материала отделки и комплекции водителя. Если перед вами маленький щуплый продавец, утверждающий, что пробег машины — 120 000 км, но при этом сиденье продавлено до пола и сильно потёрто, очевидно, что пробег скручен. На кожаном руле потёртости появляются к 100–150 000 км. Это же касается рычага МКПП. Пластиковый руль, казалось бы, более устойчив к износу, но и на нём потёртости часто видны уже при 70 000 км пробега, а на бюджетных машинах и того раньше. Если же он совершенно истёрт, то пробег никак не меньше 200 000. Рычаг МКПП начнёт изнашиваться примерно при тех же пробегах, хотя опять-таки бывают исключения. И да, кожа на подлокотнике никогда не полируется до блеска за 100 000 км. Многие водители по непонятным мне причинам ездят с оплётками на руле, из-за чего сам руль почти не изнашивается. Поэтому если вы видите почти новый руль и очень потёртый рычаг МКПП (а уж тем более АКПП), делайте выводы по состоянию рычага, а не руля. Если при осмотре на руле машины оплётка, попросите хозяина её снять. По идее, также следует поступить и с чехлами на сиденьях, но тот, кто когда-нибудь натягивал чехлы, знает, что на это может уйти много времени. Так что чисто теоретически для продавца это веский аргумент послать вас подальше, но попытка, как говорится, не пытка.

Обязательно смотрите на зазоры — они должны быть равномерными. Например, зазоры слева и справа от капота должны быть симметричными, хотя сам зазор может немного «гулять». К примеру, у лобового стекла он будет чуть меньше, а в середине — чуть больше. Главное, чтобы зазоры были одинаковыми с двух сторон, а не так, что слева в него проходит палец, а справа на том же уровне детали располагаются чуть ли не внахлёст. С дверными зазорами то же самое. По идее, они должны быть равномерными, но если где-то немного уже, а где-то немного шире, смотрите на аналогичный зазор с противоположной стороны или на другой такой же машине. Если и там то же самое, то всё хорошо, если нет — деталь снималась. А вы понимаете, что просто так двери, капоты и багажники никто не снимает. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

Лучше всего о пробеге говорят руль, сиденья, педали, рычаг КПП — всегда смотрите на их состояние. В отличие от цифр на одометре, изменить степень износа всех этих деталей довольно сложно

Обращать внимание, кстати, надо не только на водительское сиденье, но и на все остальные. Если заметите, что пассажирские кресла потёрты не меньше, чем водительское, значит, машина работала в такси или возила какое-нибудь начальство. Пробег у них часто скручен, но вряд ли составляет меньше 200 000 км. Многое могут сказать педали. Если накладки стёрты, то пробег перевалил за 200 000 км, если новые, то, скорее всего, перекупщик предусмотрительно их поменял. Поднимите коврик — под правой пяткой при больших пробегах образуется вмятина. Чем она больше, тем больше пробег. В общем, все эти вещи довольно показательны, но плохая новость состоит в том, что при желании и небольшом вложении средств их можно скрыть. Однако есть и хорошая — как правило, всё ограничивается чехлом на руле.

НА ЧТО ЕЩЁ СМОТРЕТЬ В САЛОНЕ

В салоне достаточно убедиться, что всё работает и ничего не отваливается. Например, не болтается спинка сиденья. Обязательно надо проверить все электроприводы, стеклоподъёмники, регулировки зеркал, подогревы, кондиционер во всех режимах и на всех скоростях. Все лампочки на панели приборов должны загораться при включении зажигания. В принципе починить можно всё, вопрос только в том, сколько это будет стоить. Так или иначе неработающее оборудование даёт вам право торговаться.

Посмотрите на клипсы (пластиковые штуки, которые держат обшивку, дверные карты и т. д.). Если их не хватает, спросите почему. Возможно, обшивка снималась для ремонта или менялась после аварии. Посмотрите, нет ли разрывов приборной панели. Нередко «серые» автосалоны и перекупщики не парятся с покупкой новой панели после срабатывания подушки, поэтому разрывы видны невооруженным глазом. При этом нет никакой гарантии, что сработавшие подушки поменяли на новые. Загляните под коврики. Если там сыро, то либо протекают уплотнители, либо печка, либо это «утопленник»… В любом случае под ковриками должно быть сухо. Зимой, когда много снега и воды, под водительским ковриком может быть сыровато, но не мокро, а летом должно быть абсолютно сухо.

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Помимо одометра там есть ещё целая россыпь лампочек, часть из которых будет гореть и мигать. Обязательно должны гореть лампы аварийного давления масла, отсутствия заряда аккумулятора, ручного тормоза, airbag и check engine. Теперь запустите двигатель. Все они должны погаснуть. Подождите минуту, заглушите мотор и сразу же снова включите зажигание (не заводя мотор). Лампочка давления масла не должна загораться мгновенно, так как в системе пока все ещё высокое давление и снижается оно постепенно. Чем позже лампочка загорится, тем лучше. У нормального двигателя после поездки давление снижается примерно за 5 секунд. Если лампочка загорается буквально через секунду, значит, зазоры подшипников коленчатого вала довольно большие и двигатель прилично изношен.

Если в машине есть хоть одна подушка безопасности, на приборной панели должен гореть (или мигать) соответствующий индикатор. Если при включенном зажигании никакой индикации нет, значит, машина, скорее всего, побывала в аварии, а хозяин пытается скрыть следы и либо выкрутил лампочку, либо заклеил её изнутри непрозрачной бумагой. Иногда лампочку airbag подключают вместо лампочки давления масла. Обратите внимание — обе они должны гореть одновременно, а гаснуть по отдельности. Потому что порой лампочку подушек безопасности просто подключают (параллельно) всё к той же лампе давления масла, и гаснут они одновременно. Ну и если индикатор подушек безопасности не гаснет даже при заведённом двигателе, то либо есть какая-то ошибка, либо нет подушек безопасности. Ни то ни другое, естественно, не приемлемо.

ПОД КАПОТОМ

Даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, подшипниках, цилиндрах, трубках и во всём остальном, кое-что проверить всё же можно. На холодном двигателе (если машина стояла, а не приехала только что) проверьте уровень масла, а заодно посмотрите на его цвет. Свежее — золотистого цвета. Если масло менялось недавно, то оно должно течь тонкой струйкой, не обрываясь. В масле не должно быть никаких посторонних частиц, а тем более металлической стружки. После этого узнайте у продавца, как часто он его менял (важно при этом смотреть ему в глаза). Запустите двигатель и, открыв капот, послушайте его звук. Никаких посторонних звуков, вроде постукиваний, быть не должно. Можно открутить крышку заливной горловины масла и посмотреть, что там внутри. Во-первых, не должно быть никакого пастообразного налёта, во-вторых, если удастся заглянуть одним глазом, всё, что вы увидите, должно быть золотистого цвета. Посмотрите шланги. Чем меньше на них трещин и чем они эластичнее, тем лучше. Подкапотное пространство в целом может быть естественно-грязным, но никаких подтёков быть не должно. Конечно, если двигатель помыт, то ничего этого увидеть не удастся. Лезть глубже вам вряд ли позволят, да и нет смысла. Единственное, что можно сделать, так это на работающем двигателе проверить трубку кондиционера. Если он заправлен и хорошо работает, она должна быть холодной, почти ледяной.

По поводу подвески, ходовой и всего, что под машиной, в интернете много советов. «Поднимите на домкрате одно колесо, покачайте в вертикальной и горизонтальной плоскости, потом другое, третье…» и т. д. Но всё это долго, грязно, неудобно и глупо. Лучше уж загнать машину на ближайший сервис и провести диагностику всего, что захотите. Стоит это не так дорого. И важное замечание — если продавец предлагает вам «свой» сервис, лучше не соглашайтесь. Даже (и тем более) если он сам готов оплатить диагностику. Возможно, это сервис его друга/брата/свата или там работают его знакомые, или он заранее с кем-то договорился. В общем, автосервис и автомеханик должны быть как минимум независимыми, а как максимум выбирать его должны вы. Кто-то считает, что загонять на сервис надо все машины, но я перечислил достаточно признаков, по которым можно сразу определить — смотреть автомобиль дальше или нет. Обычно бывает, что в сервис загоняешь только одну машину — ту, которую и покупаешь.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРА

В списке обязательных вопросов при покупке подержанного автомобиля – работает ли кондиционер. Если продавец говорит что-то типа: «Да, работает, нужно только заправить (самый популярный ответ)» или «Прошлым летом заправлял, вроде, работал (обычно так говорят зимой)». Ну или что-то подобное. Скорее всего, в этом случае банальной заправкой дело не обойдётся. Проблемы могут быть разные: от треснувшей трубки, из которой уходит фреон, до пробитого радиатора и сломавшегося компрессора. Последний может обойтись в 30–50 тысяч рублей. Может быть, машина побывала в аварии и каких-то деталей просто не нашли, или стоили они слишком дорого, и на этом решили сэкономить. О том, как определить, что именно не работает, говорить мы не будем — для этого есть профессиональные сервисы. Я расскажу лишь о том, как проверить сам факт того, работает кондиционер или нет. На мой взгляд, в большинстве случаев от покупки машины с неработающим кондиционером стоит отказаться — это проще, чем выяснять причину и тратить время и деньги на диагностику.

Как проверить работоспособность кондиционера летом, думаю, догадывается каждый: закрываете двери и окна, выставляете минимальную температуру, максимальную скорость вентилятора и для пущей эффективности включаете рециркуляцию воздуха. Через минуту из дефлекторов пойдёт ледяной воздух. При включении/отключении кондиционера (при нажатии на кнопку с надписью A/C или с рисунком снежинки), вероятно, будет слышен щелчок — он говорит о включении/отключении компрессора. Если машина долго стояла и двигатель ещё не нагрелся, то при включении кондиционера включатся и подкапотные вентиляторы, остужающие радиаторы. Но в некоторых случаях это не является показателем. Например, зимой. Тогда самым простым и стопроцентным способом проверки работы кондиционера будет открыть капот, найти две трубки, идущие в салон, и потрогать их. При включённом кондиционере одна трубка, та, что потоньше, должна быть тёплой или горячей, другая, та, что потолще, — холодной. Если это так — кондиционер работает, если нет — то не работает.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Качество стерео можно оценить и на месте, а вот при движении музыку лучше выключить. И владельца тоже лучше попросить помолчать. Прислушивайтесь ко всему. Любой посторонний звук — неполадка. Если коробка передач механическая, то переключения должны происходить чётко и легко, сцепление схватывать в начале, иначе скоро его придётся менять. Машина с автоматом при переключениях не должна дёргаться, и не должно быть рывков при переключении с «D» на «R» и обратно. Если они есть — в ближайшем будущем вас ждут серьёзные вложения. Учитывайте, что кроме классических автоматов есть ещё вариаторы и роботы с одним или двумя сцеплениями. Старые классические автоматы при резком разгоне переключаются, как правило, с задержками; вариаторы гудят (точнее, гудит не вариатор, а мотор, который подвисает на высоких оборотах); роботы с одним сцеплением могут ощутимо дёргать машину при переключениях под максимальным газом. Бывает, что где-то дребезжит плохо прикрученная обивка или панель. В этом нет ничего страшного, но стоит задуматься, почему появился этот звук: то ли это обычный сверчок, появившийся с возрастом, то ли машину разбирали, то ли просто ослабились болты — такое на наших дорогах, увы, возможно.

Руль не должен вибрировать и тем более бить (ни при старте, ни на скорости). Он должен стоять в нулевом положении, когда машина едет прямо, и автомобиль не должно уводить в сторону, если его отпустить

Когда вы резко ускоряетесь, на руле не должно возникать силового подруливания. Когда отпускаете руль при движении по прямой на постоянной скорости, машину не должно уводить, и руль должен стоять прямо (если он немного повёрнут, то либо нарушена геометрия подвески или кузова, либо руль провернулся на один зуб относительно рулевой рейки — такое бывает при наезде на бордюр/яму на высокой скорости). Автомобиль должен двигаться по прямой и при резком торможении (заодно можно проверить работу ABS). На практике «уводить» может и по другим причинам: например, разное давление в шинах, на колёсах стоит разная резина, тормоза слегка прикусывают диски. Был случай, когда машину сильно уводило в сторону, но владелец клялся, что с ней всё в порядке и был согласен на любые проверки. В результате выяснилось, что у него был направленный рисунок шин и одно колесо поставили наоборот. Переставили — и всё пришло в норму.

Никаких хрустов и биений руля быть не должно. Если есть биения, то пора менять тормозные диски, колёсные диски или шины. Возможно, кстати, что проблема и не столь серьёзна, и, например, колёса плохо отбалансированы после сезонной смены шин, но в этом случае вибрации появляются только на высокой скорости (от 80 км/ч и выше). Биения могут возникать, причём даже на небольшой скорости, из-за налипшей с внутренней стороны диска грязи или льда. На легкосплавных дисках это можно проверить, заглянув или поковыряв отвёрткой между спицами диска. Хотя, как мы уже говорили, машина должна быть чистой, а на мойке грязь и лёд обычно смываются, но тем не менее. Со штампованными стальными дисками всё чуть сложнее, и машину нужно либо поднимать, чтобы посмотреть внутреннюю сторону дисков, либо снова загонять на мойку и хорошо промывать колёса. Есть и другие причины вибраций на руле: незатянутые или неправильно затянутые колёсные болты, большой люфт рулевой рейки, убитый элемент подвески… Биение руля, и часто всего автомобиля, на холостых оборотах может быть вызвано ослабленным креплением мотора к кузову. При этом повышение оборотов двигателя всегда вызывает усиление вибрации.

К вибрации на руле нужно относиться очень настороженно. Она может быть вызвана как ерундой, так и серьёзными проблемами. Не закрывайте на это глаза. Когда перед покупкой поедете в сервис, попросите механика выяснить причину

Подвеска не должна стучать. Причин может быть много, перечислять их и засорять вашу голову нет смысла. Если есть стуки, посторонние шумы или гул, то перед покупкой съездите в сервис и спросите, что именно стучит, шумит и гудит (главное — не забудьте подробно описать мастеру, что и где стучало и гудело). Появится повод либо поторговаться на сумму ремонта, либо отказаться от покупки.

ПРОВЕРКА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ

Первым делом нужно проверять автомобиль на сайте ГИБДД (gibdd.ru/check/auto). Запросы на нём бесплатные, а для проверки достаточно знать только VIN-номер. На сайте проводится проверка по нескольким пунктам: истории регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, наличие всевозможных регистрационных ограничений и нахождение в розыске. Кстати, если есть ограничения на регистрационные действия, это ещё не приговор. Они могут накладываться, если, например, есть задолженность по штрафам или транспортному налогу. При адекватности владельца — эта проблема решаема. Ему нужно будет всё оплатить и подождать какое-то время, пока с автомобиля снимут ограничения. Более того, если вы не торопитесь с покупкой, можно будет ещё и поторговаться. Кроме самого автомобиля можно проверить и владельца. Для этого нужны будут фамилия, имя, отчество, регион регистрации владельца и сайт Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru/iss/ip). Он выдаст что-то только в том случае, если у владельца есть просрочки по кредитам. Иными словами, если кредит у него есть, но платежи он вносит вовремя, никакой информации не будет. Кроме того, для автомобилей, зарегистрированных в Москве и области, существует отличный сайт, который расскажет всё, что вы захотите узнать о машине, — Avtokod.mos.ru. Эта база данных показывает количество владельцев автомобиля и сроки владения каждого из них, даты прохождения техосмотров, ДТП с участием машины, страховые случаи. Причём информация о ДТП может быть подробной, иногда даже есть данные о пробеге, на котором произошла авария. Тут же отображается информация об использовании автомобиля в коммерческих целях и работа в такси. Если наложены какие-либо ограничения, об этом тоже будет сказано. По сути один этот сайт может сэкономить вам кучу времени и нервов. Есть только несколько «но». Первое — база довольно молодая и информация о старых машинах может быть не полной. Второе — данных о машинах из других регионов попросту нет. По крайней мере пока. Сайт абсолютно бесплатный и позволяет делать неограниченное количество запросов, нужно только потратить пять минут на регистрацию. Для проверки понадобится либо VIN-код, либо номер и серия СТС. Иногда эти номера указываются уже в объявлении. Ну или можно попросить владельца их прислать. А если есть планшет с доступом в интернет, то можно «пробить» машину на месте. Одно важное замечание: ни на сайте ГИБДД, ни на сайте «Автокод» может не быть информации по свежим ДТП, оформленным по европротоколу, потому что они оформляются без участия сотрудников ДПС, а страховые компании по закону не обязаны предоставлять по ним данные.

КАК УЗНАТЬ, НАХОДИТСЯ ЛИ АВТОМОБИЛЬ В ЗАЛОГЕ

Почти всегда в объявлениях салонов говорится, что автомобиль юридически чист. Для многих это является веским аргументом, чтобы совершить покупку именно в автосалоне. Но, откровенно говоря, такую проверку можно выполнить и самостоятельно. Благо, большинство источников бесплатны и находятся в свободном доступе. Для начала проверяем машину в реестре Федеральной нотариальной палаты. На эту организацию возложена функция предоставления гражданам информации о залогах. По идее, можно даже пойти к нотариусу и попросить у него документальное подтверждение, что автомобиль не находится в залоге у банка, но это платная услуга. А бесплатно можно «пробить» автомобиль самому на Reestr-zalogov.ru, раздел «Найти в реестре», вкладка «Информация о предмете залога». Особенность этой базы в том, что она создана в 2014 году и машины до 2014 года выпуска в ней могут не отображаться. Тем не менее даже автомобили 2011 года нужно проверять, ведь в кредит можно купить не только новую машину, но и подержанную. Так что ситуация, когда машине 5–8 лет, а за неё выплачивается кредит, вполне реальна. Один из самых надёжных способов узнать, находится ли автомобиль в залоге, — это платный сервис banki.ru/mycreditinfo (услуга «Проверка автомобиля»). Стоимость проверки одной машины составляет 300 рублей. Так что проверять что-либо стоит только перед тем, как окончательно определитесь и соберётесь отдавать продавцу деньги, и после того, как бесплатные базы данных вам ничего не выдали. Эта база данных охватывает, по заявлениям самого сервиса, около 70 % залоговых автомобилей. То есть 100 % гарантии у вас всё равно нет, но максимально обезопасить себя можно.

Поэтому, кстати, и никакие автосалоны не могут дать абсолютной гарантии юридической чистоты, так как базы данных, охватывающей абсолютно все автомобили всех годов выпуска, пока нет. Когда-нибудь в такую базу наверняка превратится реестр Федеральной нотариальной палаты, но пока мы имеем то, что имеем. Спасибо и на этом. Стоит ли проверять машину ещё на каких-то сайтах? Эксперименты показывают, что нет. Во-первых, ни у одного из них нет своей собственной базы данных, а во-вторых, все они платные и за проверку одного автомобиля просят от 200 до 500 рублей.

В следующий раз мы поговорим о том, как правильно оформить сделку, если вы наконец определились с машиной