Зимние шины Nitto Therma Spike

Всегда приятно получать что-то, приготовленное специально для тебя. Nitto специально для нашей зимы подготовила шипованную шину Nitto Therma Spike

Мы привыкли к тому, что многие иностранные автомобили так или иначе адаптированы к более жёстким условиям отечественной эксплуатации. Они получают увеличенный аккумулятор и дорожный просвет, дополнительный объём омывающей жидкости и разнообразные подогреватели. Всё вместе это называется «Зимний пакет». Но теперь адаптация распространилась и на шинный рынок. По крайней мере так утверждают в Nitto, разработавшей специально для русских зим модель Therma Spike. Так что же вошло в пакет адаптации колёс к нашему снегу и льду?

Даже если вам удастся посадить внедорожник на брюхо,

Nitto Therma Spike всегда поможет выбраться назад

Прежде всего асимметричный рисунок протектора — покрышка ненаправленная, и перекрещивающиеся широкие канавки позволяют колесу интенсивно очищаться от снега во время движения. А это значит, что характеристики шины одинаково стабильны и при разгоне, и при торможении. Связка остальных новаторских решений уже знакома нам по другим моделям шин Nitto. Это сочетание двух типов ламелей: Multiwave Sipe — на внешней части протектора и Interlocking Sipe — на внутренней. Первые представляют собой волнистую прорезь (3D-ламель), стенки которой взаимодействуя друг с другом обеспечивают стабильность формы блока протектора. Сомкнутые ламели работают при маневрировании, улучшая прохождение поворотов, и делают машину более устойчивой на скользкой поверхности. Вторые – более хитрые, стенки их дополнены выступами и впадинами. Соединяясь, они дают ещё большую целостность блока, улучшая и равномерность износа, и сцепление при разгоне и торможении. Ещё одна заметная деталь — пилообразные кромки блоков протектора для дополнительного сцепления на снегу. Они позволяют задействовать не только рабочую поверхность шашек, но и их края.

Эстетическое восприятие шины – немаловажная деталь.

Здорово, когда рисунок удачного протектора ещё и красив

Одно из главных оружий шин Therma Spike против льда — натуральные и экологически чистые микрочастицы скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси протектора. Они вгрызаются в гладкую обледенелую поверхность как маленькие шипы.

А в качестве меры против снежной каши можно привести широкие канавки. Здесь они часто пересекаются, позволяя колесу оставаться эффективным при движении в любом направлении.

Если всерьёз говорить о хорошем сцеплении на льду, то без шипов никак не обойтись. Для того чтобы каждый шип в Nitto Therma Spike проделывал свою собственную ледяную борозду, а также для снижения гула на асфальте, шипы расположены со смещением, в форме латинской буквы U. Выглядит непривычно, но работает отменно, особенно когда автомобиль выезжает на гладкий лёд.

В ходе нашего теста мы установили шины Nitto Therma Spike размерности 265/60 R18 на Mercedes-Benz GL и отправились по ледяной дороге на глубоко заснеженный луг посмотреть насколько хорошо колёса справятся со стандартным набором зимних препятствий. Лёд сразу же выявил хорошее сцепление, провоцирующее водителя двигаться по скользкой поверхности так же быстро, как на сухом асфальте. Надо сказать, второй редакционный автомобиль на нешипованных шинах с трудом поспевал за тестовым Mercedes. Похожее ощущение сложилось и от движения по снегу, где тяжёлая и не слишком предназначенная для штурма сугробов туша Mercedes-Benz GL показала чудеса проходимости и управляемости. Внедорожные качества резины налицо, причём действительно сцепление остаётся надёжным при движении в любую сторону. По крайней мере при попытках посадить машину в глубоком снегу GL эффект-

но выбирался и передним, и задним ходом.

Густая сеть крупных канавок отлично отводит воду и снежную кашу из пятна контакта. До скорости в 80 км/ч шина почти бесшумна. После 80-ти появляется некоторый гул, причина которого всё те же широкие канавки протектора и контакт шипов с дорогой.

Размерный ряд Therma Spike достаточно широк и подойдёт большинству автомобилей, включая те, у которых спереди и сзади шины разной величины. Отъездив всю прошлую зиму и пройдя в общей сложности около 10 000 км, Therma Spike износились от силы на четверть и не потеряли ни одного шипа. Во многом это произошло благодаря правильной обкатке в течение первых 500-1000 км, когда важно избегать блокировок и резких ускорений, а также придерживаться скоростного режима не выше 90-100 км/ч. Таким образом, наш комплект колёс вполне готов к встрече наступающей зимы, какими бы скользкими не были её дороги.