Пародия на тест-драйвы наших коллег из автомобильных изданий и радиостанций

Детали силуэта этой модели создают ощущение непрерывного движения в вечность, туда, где каждая индивидуальность обретает свой статус. Дизайнерам удалось объединить здесь эстетику высочайшего класса. Декоративные элементы плавно переходят в «изгиб Хоффмайстера», стремительные формы венчает «оскал Шрайера», и ты ловишь себя на мысли, что ещё немного бальзама «Биттнера», и этот автомобиль станет на класс выше. Изящность линий, мужественные пропорции, гармония переходов, выразительная утонченность, лаконичность идеи… Мысль дизайнера как бы следует за кистью мастеров Возрождения. О, что это была за эпоха! Время великих экспедиций Малюты Скуратова и уличных перформансов Лжедмитрия Второго.

Несмотря на скромные по сравнению с одноклассниками габариты, автомобиль выглядит очень солидно. И когда ты выходишь наружу, лицо расплывается в улыбке: неужели я ездил на этом симпатичном европейце? Или это американец? Сейчас на рынке всё так перепуталось — все машины одинаковые. Пожалуй, только на Апеннинах ещё осталось чутьё… Но давайте перейдём к интерьеру. К этой волшебной пещере слияния хай-тека и классицизма, к царству мёртвых коров и вторично переработанного пластика. Сквозь замыленность глаз посмотрим свежим взглядом. И давайте обойдёмся без предрассудков. Сиденья буквально тонут в развитой поддержке, и это лишний раз подчеркивает ту степень комфорта, которую они дарят при спортивном вождении. Рычаг коробки передач приятно холодит руку и прямо-таки сам ложится в ладонь. Да, можно уверенно сказать, что этот набалдашник устанавливает новые стандарты того, что мы называем свободным мышлением. Быть на шаг впереди, почему бы и нет? Но что под капотом? Да, тут просто шампунь «Лошадиная сила»! Императорский манеж! Весь моторный отсек разбит копытами необъезженных жеребцов. Стеклоомыватель буквально просится на стекло, а передачи в коробке перещелкиваются сами собой, как орехи. Уже на первых метрах пути вам откроются весь потенциал и вся харизма этого совершенного монстра. Кончиками пальцев ноги на акселераторе можно почувствовать, как доворачиваются фазы газораспределения и цепь ГРМ толкает распредвал от низов к самой вершине. Именно таким и должен быть премиум!.. Однако есть и разочарования. При входе в поворот на пределе чувствуется некий переизбыток избыточной поворачиваемости. Похоже, инженеры не совсем точно просчитали градус развесовки по осям. Надеюсь, после нашей публикации они это исправят. На шпилькообразной лосиной змейке, то и дело срывающейся в переставку, я не мог сдержать восторженных криков. Ведь этот четырёхколёсный механизм интуитивно следует за инстинктом водителя. Вот что значит порода! Её, как говорится, не снесёшь. Есть ещё творог в… А может даже и порох…

А вот на сабвуфере явно сэкономили. Между тем, кто мешал производителю подумать? Но нельзя требовать всего сразу. Подождём первого рестайлинга и уже тогда сделаем окончательные выводы. Пока автомобиль ещё сырой, ведь он попал к нам из пробной партии, собранной по обходным технологиям. Пожелаем производителю успехов и будем с нетерпением ждать результатов нашего краш-теста. Надеемся, в следующий раз всё будет по-другому. И в заключение, глядя на пройденные километры тест-драйва, ещё раз подчеркнём — это счастье, что в мире остались автомобили с большой буквы. Ну и кто расскажет о них лучше, чем мы — великие тест-пилоты? Поперечный мотор, глубокий апекс, симметричный задний привод и острый в околонулевой зоне руль — вот что по-настоящему вдохновляет профессионалов. До встречи на треке!