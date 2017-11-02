В России начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser Prado

В российских дилерских центрах Toyota начались продажи обновленного внедорожника Land Cruiser Prado. У автомобиля — три двигателя, шесть вариантов исполнения и базовый ценник в 2 199 000 рублей. С момента старта контрактования компания успела собрать 500 предзаказов на новинку.

Рекомендованные розничные цены на внедорожник стартуют с отметки 2 199 000 рублей. Столько просят за версию с базовым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра. Это проверенный бензиновый четырехцилиндровый агрегат, способный потреблять 92-й бензин. Мотор подороже — турбодизель рабочим объемом 2,8 литра. Prado с таким двигателем обойдется минимум в 2 853 000 рублей. Топовый мотор — 4-литровый бензиновый, мощностью 249 л.с.. За внедорожник с таким двигателем просят минимум 3 205 000 рублей.

Toyota Land Cruiser Prado представлен в шести комплектациях.После обновления автомобиль получил светодиодную передную оптику и задние фонари, систему вентиляции передних кресел, 3-зонный климат-контроль в любой версии, кроме базовых, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Также в оснащении нового Land Cruiser Prado теперь доступен самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт». Сюда входят обогрев форсунок омывателя, лобового стекла и зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений и рулевого колеса, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, плюс дистанционный запуск предпускового нагревателя дизельного двигателя.

Для нового Land Cruiser Prado, как и для флагманского Land Cruiser 200, теперь доступен пакет средств активной безопасности Toyota Safety Sense. Он включает систему автоматического переключения дальнего света на ближний, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждение об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, а также контроля и информирования об усталости водителя.

Изменилось и «железо». Так, в составе системы Multi Terrain Select появился шестой, автоматический режим работы MTS–AUTO, а круговой обзор получил режим «прозрачного капота», как у старшего Land Cruiser 200. В зависимости от типа выбранной подвески новый Land Cruiser Prado предлагает от 3 до 5 вариантов режима движения: в дополнение к стандартным Eco/Normal/Sport теперь доступны Sport S и Sport S+, влияющие на характеристики рулевого управления, коробки переключения передач и амортизаторов.

Важнейшие узлы конструкции получили новый уровень защиты, а минимальный дорожный просвет теперь составляет 215 мм. Углы въезда, съезда и рампы, составляющие 31, 25 и 22 градуса, оптимизированы для преодоления бездорожья. Новый Land Cruiser Prado стал на 60 мм длиннее (4840 мм) и сохранил удобный диаметр разворота, составляющий всего 5,8 м.