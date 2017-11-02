Jeep официально показал новое поколение Wrangler

Компания Jeep начала постепенно знакомить публику с новым поколением культового внедорожника Wrangler. Все самое интересное приберегли для официального дебюта новинки на автосалоне в Лос-Анджелесе, однако несколько опубликованных фотографий говорят о главном: дух культовой модели будет сохранен.

Судя по первым офицальным снимкам, внешне Wrangler практически не изменится: фирменные рубленые формы кузова, архитектура и форма оптики, пропорции и профиль наводят на мысль, что премьера — скорее, глубокий рестайлинг уже существующей модели, чем полноценная смена поколений.

Тем не менее, по «железу» ожидается масса кардинальных обновлений. Во всех подробностях новый внедорожник будет представлен в конце осени на автосалоне в Лос-Анджелесе, однако, согласно предварительной информации, новый Wrangler получит новую алюминиевую платформу и весьма серьезно переработанную моторную гамму.

Помимо хорошо известного по другим моделям альянса FCA 3,6-литрового бензинового атмосферника мощностью 285 л.с. в моторное семейство войдет совершенно новый четырехцилиндровый агрегат, который при объеме в 2,0 л при помощи турбонаддува будет развивать более 300 л.с. По слухам, будет у Wrangler и дизель, но версия на «тяжелом топливе» появится лишь к середине следующего года.

Более того, ранее в сеть утекло руководство по эксплуатации нового Wrangler, и в нем были найдены весьма важные для фанатов этой модели факты. Например, стало понятно, что одна из главных фишек «Рэнглера» — быстросъемные кузовные панели и откидывающееся лобовое стекло — останутся при «Джипе». Намек на это, кстати, можно обнаружить и на одной из опуликованных фотографий.

При этом внедорожник станет чуть более комортным и современным. В списке оснащения появятся вентилируемые сиденья, а также новые мультимедийные системы Uconnect с дисплеями на 7 и 8,4 дюйма, куда будут выводиться показания климат-контроля, а также внедорожные данные — угол крена, поворота колес. географические координаты и так далее.