8 невероятных внедорожников SEMA Show ‘2017

8 невероятных внедорожников и пикапов шоу SEMA, которые взорвут ваш мозг: Шестиколесный Ford Raptor, пикап с багги в кузове и кроссовер, который быстрей Nissan GT-R

В Лас-Вегасе открылось легендарное тюнинг-шоу SEMA. По традиции, на выставку привезли огромное количество доработанных и основательно переделанных автомобилей. Пикапы, кроссоверы и внедорожники участники выставки тоже вниманием не обделили. Поэтому поводу, издание Motor собрало самые крутые из них. Погнали!

Hennessey Velociraptor 6×6

Кажется, что шестиколесные внедорожники становятся трендом. Вот и компания Hennessey Performance решила не оставаться в стороне, а взяла «заряженный» пикап Ford F-150 Raptor последнего поколения и приделала ему еще дополнительную ось. Модель получила название Velociraptor 6×6.

Стоимость новинки составляет 349 000 долларов. В эту сумму включены донорская машина, дополнительная ось и все необходимое для ее установки, доработанная подвеска, двигатель мощностью более 600 лошадиных сил, 20-дюймовые колеса с внедорожными покрышками, кенгурятник и дополнительная светотехника на крыше. За доплату на шестиколесный пикап поставят еще и тормоза Brembo, которые стоят 22 000 долларов. Всего компания Hennessey соберет 50 таких машин.

Hellwig Operator

Американская компания Hellwig Products, специализирующаяся на разработке компонентов для внедорожников, которые должны делать их еще более внедорожными, представила на SEMA пикап Operator. Автомобиль построили на базе Ford F-350.

Особенность Hellwign Operator – крепление для багги Wildcat X LTD. Машина также получила силовой бампер с лебедкой, дополнительную светотехнику на крыше, внедорожные покрышки Falken и стикеры на боковинах. Во сколько обойдется превращение F-350 в такого монстра, не уточняется.

Ford F-150 RTR

Компания RTR, которая известна благодаря «Мустангам» для дрифта и тем, что помогала делать машины Кена Блока, привезла на SEMA особый пикап Ford F-150. Машину оснастили пятилитровым двигателем V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил! Сочетается он с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. И, кажется, это чертовски быстрый грузовик! Машину также укомплектовали новыми колесами, расширителями арок и переделанной подвеской.

Chevrolet Colorado ZR2 AEV

Прототип Colorado ZR2 AEV компания Chevrolet сделала совместно с фирмой American Expedition Vehicles. Концепт сделали построен базе серийного пикапа в версии ZR2, в подвеске которого используются крутейшие амортизаторы от компании Multimatic с золотниковыми клапанами. Аналогичные технологии используются в машинах Формулы-1.

Версия Colorado ZR2 для SEMA получила еще и силовые бамперы, шноркель, новые колесные диски с большими внедорожными покрышками BF Goodrich KM2 Mud-Terrain, защиту днища, а также холодильник и топливные канистры в кузове, который защищен дополнительным каркасом.

Chevrolet Colorado ZR2 Race Developmet Truck

В разработке этого прототипа Chevrolet для SEMA принимал участие гонщик Чэд Холл. Машину придумали специально для того, чтобы она могла ну очень быстро передвигаться по бездорожью. Для этого пикапу почти на четыре сантиметра увеличили дорожный просвет и поставили дополнительную защиту снизу.

Кроме того, машину оснастили другой впускной системы и гоночным выхлопом. Под капотом Colorado ZR2 Race Developmet Truck – 3,6-литровым двигателем V6, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В перечень оснащения концепт-кара также вошли передний и задний дифференциалы с электронным управлением блокировками.

Hyundai Rockstar Energy Moab

Компания Hyundai всегда привозит на SEMA что-нибудь эдакое. За суровое бездорожье на стенде корейского автопроизводителя в этот раз выступает прототип Rockstar Energy Moab. Машину построили на базе кроссовера Santa Fe, а партнером проекта стал производитель энергетических напитков Rockstar.

Вседорожник оснащен доработанными тормозами, винтовой подвеской, 17-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками Baja MTZ, дополнительными световыми элементами, другим интеркуллером, новым впуском, мощным аккумулятором, а также переделанным выхлопом.

FJ Company Signature

Без своей доли внимания на SEMA не осталась и компания FJ Company, которая специализируется на реставрации и доработках старых внедорожник Land Cruiser. Их новинка называется Signature и является топовой в линейке фирмы. За одну такую машину FJ Company просит минимум 200 000 долларов.

Кузов этого Land Cruiser был полностью отреставрирован вручную. На машину также установили более современный двигатель – четырехлитровый V6. Такой же мотор в разные годы ставили на Land Cruiser, Land Cruiser Prado, 4Runner, Tundra, Fortuner и Hilux. Внедорожник также получил дисковые тормоза по кругу, амортизаторы Fox, внедорожные покрышки BF Goodrich, усилитель рулевого управления и новый выхлоп.

Toyota CH-R R-Tuned

Самый невнедорожный вседорожник нашего списка – прототип Toyota CH-R R-Tuned, подготовленный японским автопроизводителем совместно с фирмой DG-Spec. Машину оснастили 2,4-литровым мотором с турбиной Garrett, кованными поршнями и шатунами, впускными клапанами из нержавейки, а также выпускными клапанами с инконелевым покрытием. Отдача двигателя составляет 600 лошадиных сил.

Автомобиль оснастили настраиваемой подвеской, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости, самоблоком спереди, тормозами Brembo, а также обвесом и капотом из карбона. Трассу Willow Springs International Raceway Toyota CH-R R-Tuned проезжает быстрее, чем McLaren 650S Spyder, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-R Nismo.