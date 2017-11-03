Появились первые изображения нового рамного внедорожника Nissan

На днях появилась информация о том, что Nissan работает над новым внедорожником в пику моделям Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest, и вот уже в Сеть утекло первое изображение «товарной» версии новинки. Новинке прочат имя Xterra или Paladin, а дебютировать он должен в 2018 году.

Стоит, впрочем, сразу отметить, что на российском рынке новый рамник лучше не ждать — по крайней мере, пока. Создается он в первую очередь для рынка Австралии, где «настоящие» рамные внедорожники все еще в чести, поэтому и основными потенциальным соперником для новинки является продающийся в Австралии Ford Everest (который, кстати, в России тоже не представлен).

Как сообщает опубликовавшее первый снимок автомобиля издание Paultan, внедорожник получит название Xterra или Paladin (или же оба, в зависимости от рынка сбыта), а помимо Австралии будет также продаваться в Китае, Таиланде и других странах азиатского региона.

Будущий Nissan Xterra получит давно проверенные узлы и агрегаты от пикапа Nissan NP300 Navara, да и внешне недалеко уйдет от своего «донора». Изображение, оказавшееся в распоряжении редакции Paultan, особым качеством не отличается, однако позволяет понять, что Xterra выполнен в корпоративной стилистике марки и с пикапом Navara имеет много общего. Планируется, что внедорожник будут выпускать в пяти- и семиместной версиях.

У пикапа NP300 новый внедорожник позаимствует раму, подвески и 2,3-литровый турбодизель на 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым автоматом. Примечательно, что, помимо само собой разумеющейся полноприводной модификации, будет и более дешевая заднеприводная версия.

Показать Nissan Xterra (Paladin) во всей красе обещают на автосалоне в Пекине в 2018 году. Помимо уже упомянутого Ford Everest, в конкурентах у новинка значатся Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport (которые, кстати, в России продаются).