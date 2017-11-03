Производитель магнитол построил Jeep Wrangler с пулеметной турелью

Для тюнинг-шоу SEMA компания Alpine Electronics совместно с производителем автомобильных аксессуаров Smittybilt построила на базе Jeep Wrangler шоу-кар Hellbender, сообщает издание Motor. Внедорожник, названный в честь одного из самых крупных видов саламандр в Северной Америке, укомплектовали влаго- и пылезащитной электроникой и пулеметной турелью.

«Мозговым» центром Wrangler стала погодостойкая информационно-развлекательная система Alpine c 9-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

У встроенной навигационной системы машины есть внедорожный режим. В нем водитель получает доступ к компасу, датчикам крена кузова, давления в шинах, прокладке маршрута на внедорожных трассах и списку интересных мест.

Помимо этого, Jeep Wrangler укомплектован 600-киловаттной аудиосистемой с девятью динамиками, двумя усилителями и сабвуфером. Уровень защиты компонентов системы — IP55 — им не страшен дождь и брызги воды при преодолении бродов.

На моторизованной платформе в багажнике внедорожника появились два кулера Alpine для пикников, оснащенные 180-ваттной звуковой системой, к которой можно подключиться через Bluetooth. Пушка на крыше стреляет футболками и предназначена только для шоу.

В передний и задний бампер «Рэнглера» установлены влагозащитные камеры, управлять которыми можно прямо из салона. Для внедорожника также изготовлен особый защитный каркас с интегрированной защитой порогов.