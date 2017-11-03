Пикап Ram 1500 оснастили огромным сенсорным экраном

Пикап Ram 1500 нового поколения, публичный дебют которого состоится в январе 2018 года на моторшоу в Детройте, получит информационно-развлекательную систему с огромным, вертикальным сенсорным экраном, как у электрокаров Tesla. Фотографию интерьера новинки опубликовало издание AutoWeek.

С тачскрина можно будет управлять не только функциями мультимедийной системы, но и климат-контролем. При этом инженеры сохранили физические органы управления: шайбы регулировки громкости и настройки радио. Помимо этого, ожидается, что Ram 1500 оснастят системой предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе, активным круиз-контролем и электроприводом задней створки кузова.

Ram — производитель полноразмерных пикапов, входящий в состав группа Fiat Chrysler Automobiles. В 2011 году марку сделали самостоятельным автопроизводителем, выведя ее из состава Dodge. Ram выпускает шесть моделей: пикапы Ram 1500, 2500 и тяжелый Ram 3500, шасси Ram для установки на него, например, грузовой платформы, а также фургоны Promaster и Promaster City.

Самая доступная модель марки — полутонник Ram 1500. Цены на пикап начинаются от 26 495 долларов (1,5 миллиона рублей). Модель доступна в версии с задним и полным приводом, с одинарной, двойной и полуторной кабиной. В линейку двигателей Ram 1500 входят 3,6-литровый мотор V6 и HEMI V8 объемом 5,7 литра, отдача которых составляет 309 и 401 силу соответственно, а также трехлитровый дизельный агрегат мощностью 243 лошадиных силы (569 Нм).