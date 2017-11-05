У Mitsubishi Outlander в России появилась новая комплектация

Калужский завод «ПСМА Рус» приступил к выпуску кроссовера Mitsubishi Outlander в новой комплектации с 2-литровым двигателем, которая займет промежуточное положение между исполнениями Intense и Instyle. Новая комплектация будет чуть беднее «Инстайла», но при этом — заметно дешевле.

Новое исполнение «Аутлендера» получило название «Intense +» и, по большому счету, аналогично более дорогому варианту Instyle за рядом исключений. Например, у автомобиля в такой версии — тканевый салон, в то время как в Instyle салон уже отделан кожей. Еще одно отличие — отсутствие электропривода кресел.

При незначительных потерях в списке оснащения Outlander Intense + получил весьма гуманный ценник: без двух указанных опций автомобиль оказался сразу на 80 000 дешевле «Инстайла», так что его можно приобрести за 1 779 990 рублей.

Еще интереснее выглядит новая комплектация по сравнению с младшей версией Intense. Относительно простого Intense новое исполнение выигрывает за счет электропривода боковых зеркал, 18-дюймовых колесных дисков с полноразмерной запаской, камеры заднего вида, системы бесключевого доступа и Hands Free для телефона. При этом разница в цене между этими комплектациями составляет всего 40 000 рублей.

Кое-какие изменения внесены и в другие комплектации. Например, в базовой версии Inform (2 литра, передний привод) добавлен радиотюнер и CD/MP3 плеер с USB-входом. А в уже упомянутой комплектации Instyle появилась более продвинутая, чем раньше, мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. При этом стоимость комплектаций осталась без изменений: входное исполнение Inform стоит 1 499 000 рублей, Instyle — 1 859 990 рублей.