Ford EarthRoamer XV-HD: полная автономность за 1,5 миллиона

Этот бизнес, как часто бывает, начинался с самоделки для собственного пользования. В 1998 году американский фотограф Билл Свейлз задумал построить всепогодный внедорожный моторхоум для того, чтобы с комфортом забираться в самые отдаленные необжитые уголки планеты. Первый автомобиль на базе пикапа Dodge Ram он закончил в 2003-м — и тут же принялся за новые машины, уже для продажи. В противовес обычным RV (recreational vehicles — «автомобили для отдыха»), свои моторхоумы Свейлз называет XV — xpedition vehicles, то есть «экспедиционные автомобили». Ведь все машины марки EarthRoamer не привязаны к общественным стоянкам-кэмпингам и имеют на борту значительные запасы всего необходимого для длительных путешествий.

До сих пор самыми крупными машинами фирмочки из колорадского городка Даконо были моторхоумы EarthRoamer XV-LTS длиной 8,8 м на полноприводном шасси грузовика Ford F-550. Однако на днях компания представила по-настоящему огромную модель EarthRoamer XV-HD: 10,7 м в длину и 4,1 м в высоту! Экспедиционная машина построена на модифицированном шасси грузовика Ford F-750 — с полным приводом, пневматической задней подвеской c амортизаторами Fox и зубастыми шинами Michelin XZL диаметром 46 дюймов.

Силовой агрегат — восьмицилиндровый турбодизель Ford Powerstroke 6.7 (335 л.с., 983 Нм) в паре с шестиступенчатым «автоматом» Torqshift. Дорожный просвет моторхоума — 304 мм, углы въезда/съезда — 46/23 градуса, угол рампы — 12 градусов. Но на случай если машина все же «сядет», есть встроенная лебедка Warn, а выбрать дорогу в любых условиях поможет светодиодная «люстра» фирмы Baja Designs.

Полную автономность обеспечивают бак для солярки объемом 435 л, емкость для чистой воды на 946 л и литий-ионная батарея емкостью 20 кВт·ч, которая подзаряжается от двух независимых генераторов и солнечных батарей на крыше. Кроме того, есть две емкости для сточных вод — обе объемом по 473 л.

В отличие от экспедиционного моторхоума голландской фирмы Bliss Mobil на базе мерcедесовского Унимога (на нем мы поездили в прошлом году), новый EarthRoamer XV-HD не обделен комфортом и даже роскошью. У рассчитанного на шесть персон жилого отсека — центральное отопление с радиаторами в полу, вспомогательный обогреватель для быстрого набора температуры плюс два кондиционера, отвечающие за разные зоны жилого отсека. Надстройка, кстати, безрамная, цельная фибергласовая с утеплителем из пены — такая технология повышает термическое сопротивление и уменьшает запотевание.

К услугам пассажиров — санузел с раздельными душем и туалетом, кухня с трехконфорочной индукционной плитой и микроволновкой, два холодильника и даже стиральная машина с функцией сушки. За развлечения отвечают два телевизора (диагональю 43 и 32 дюйма) и аудиосистема Bose с объемным звучанием. Пол, стены и шкафчики — из натурального дерева с фурнитурой из нержавеющей стали, а кухонные рабочие поверхности — мраморные. Снаружи машина оборудована выдвижным грилем и душем: в плохую погоду с его помощью можно помыть обувь, одежду или собаку.

Впрочем, производитель предлагает клиентам индивидуальный выбор планировки и материалов отделки. Но цена в любом случае не будет низкой: только при заказе придется внести 375 тысяч долларов депозита, а общая цена не менее 1,5 миллиона долларов. Для сравнения: младший моторхоум EarthRoamer XV-LTS в базовой версии стоит «всего» 451 тысячу долларов. Кроме того, заказчик должен запастись терпением: новый экспедиционный дом на колесах будут строить не меньше 12 месяцев, а сейчас компания принимает заказы на конец 2018 года.