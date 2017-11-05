SsangYong примет участие в ралли-рейде Dakar

Компания SsangYong сообщила о том, что в 2018 году она будет принимать участие в ралли-рейде «Дакар». Корейский автопрозводитель подготовил к гонке особую модификацию кроссовера Tivoli, пишет издание Motor.

Пилотировать кроссовер будет испанец Оскар Фуэнтес. У него уже есть опыт выступления на подобной технике. В нынешнем году он выступал на бахе «Арагон» за рулем другой версии гоночного вседорожника.

Ралли-рейд «Дакар» 2018 года пройдет с 6 по 20 января. Гонку примут Перу, Боливия и Аргентина.

Ранее также стало известно о том, что «Дакар» покинет заводская команда Peugeot. В 2018 году французский автопроизводитель, выигрывавший ралли-рейды 2016 и 2017 годов, будет представлены четырьмя машинами. Пилотами, как и прежде, будут Стефан Петрансель, Себастьен Леб, Карлос Сайнс и Сирил Депре.