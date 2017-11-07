В России начали продавать обновленный кроссовер Lexus NX

Компания Lexus объявила о старте продаж обновленного кроссовера NX, впервые представленного еще на апрельском автосалоне в Шанхае. После планового рестайлинга автомобиль получил иную решетку радиатора и бамперы, светодиодную головную оптику и задние фонари с более современной графикой, а также новые противотуманки. За повышенный комфорт отвечают перенастроенные амортизаторы AVS с адаптивной регулировкой жесткости — теперь это та же система, что устанавливается на премиальное купе LC500.

Вилка российский цен на Lexus NX теперь составляет от 2 257 000 до 3 678 000 рублей. На выбор предлагается аж двенадцать комплектаций, в числе которых и F Sport Luxury со «спортивным» стайлингом.

Самая доступная версия NX 200, как и прежде, оснащена бензиновым атмосферником объемом 2,0 л мощностью 150 л.с., который сочетается с бесступенчатым вариатором и доступен с передним или полным приводом. Моноприводный NX 200 представлен в исполнениях Comfort и Progressive (2 257 000 -2 429 000) рублей, а версия с AWD — в линиях Progressive, Luxury и Luxury Safety (2 525 000 — 2 875 000 рублей).

Индекс более мощной версии NX 300 не должен вводить в заблуждение — таким образом переименовали версию NX 200t с 2-литровой турбочетверкой на 238 л.с.. Такой кроссовер доступен в комплектациях Progressive, Premium, Exclusive 2, Exclusive 2 Safety, а кроме них предлагается вариант F Sport Luxury с более агрессивным внешним декором, а исполнения уровнем повыше имеют электропривод сидений с обивкой перфорированной кожей, беспроводную зарядку для телефона, более эффективную светодиодную оптику, систему кругового обзора, большой Hud-дисплей с 10-дюймовой проекцией на ветровое стекло и многое другое.

Упомянутая адаптивная спортивная подвеска AVS с дополнительными демпферами вибраций кузова полагается версии F Sport Luxury. Диапазон цен на NX 300 составляет от 2 659 000 до 3 380 000 рублей.

Самая дорогая — гибридная версия NX 300h, в арсенале которой осталась знакомая связка из бензинового мотора 2,5 л и пары электромоторов суммарной мощностью 197 л.с. Для такого кроссовера предусмотрены комплектации Executive и Exclusive стоимостью 2 873 000 и 3 678 000 рублей соответственно.