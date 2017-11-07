Объявлены российские цены на новейший кроссовер от BMW

Все четыре комплектации будет приобрести как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Речь идет о модификациях sDrive20i и xDrive20d, оба мотора — 2-литровые, развивают 192 и 190 лошадиных сил соответственно. При этом бензиновый мотор будет сагрегатирован с семиступенчатым роботом, а дизелю положен классический 8-диапазонный автомат.

В течение следующего года моторная гамма пополнится 140-сильным трехцилиндровым двигателем и дизельным мотором, развивающим 150 л.с. (его можно будет сагрегатировать с механической КПП), а также топовым 231-сильным дизелем. Кроссоверу с двухлитровым бензиновым мотором обещана система полного привода.

Базовое исполнение Base обойдется в 2 250 000 рублей для версии с бензиновым двигателем и в 2 500 000 рублей — для дизельной модификации. В список стандартного оснащения входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC (включая ABS, просушку и компенсацию снижения эффективности тормозов), фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений, крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений, датчик дождя, обогрев форсунок омывателя, электрорегулировка и подогрев зеркал, запуск двигателя без ключа и стерео-система с шестью динамиками. Также в базе доступны подогрев передних сидений и «мультируль» с кожаной отделкой.

Далее следует версия Advantage за 2 339 400 (бензин) и 2 589 400 (дизель) рублей. В этой версии появляются двухзонный автоматический климат-контроль (в версии Base — простой кондиционер) и динамический круиз-контроль. Завершают список комплектаций исполнения M Sport и M Sport X. Они отличаются 19-дюймовыми колесными дисками (в младших версиях — 17-дюймовые), особым стайлингом кузова и салона, полностью светодиодной передней оптикой, спортивной подвеской и фирменным спортивным М-рулевым управлением, а также массой интересных вариантов отделки салона с использованием алькантары и кожи. Обе версии, M Sport и M Sport X, обойдутся в 2 706 300 рублей с бензиновым двигателем и в 2 956 300 рублей — с дизелем.