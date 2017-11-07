Рассекречены наброски первого кроссовера Lotus

В глобальной Сети появились изображения будущего кроссовера Lotus, якобы отправленные компанией в патентное ведомство. Судя по ним, безымянная пока модель будет выполнена в строгом соответствии с фирменной дизайнерской стилистикой и, вероятнее всего, будет предназначена в первую очередь для передвижения по асфальту: вряд ли компания Lotus озаботится приданием своему кроссоверу повышенных внедорожных возможностей.

Издание Autocar уточняет, что первый кроссовер Lotus станет скорее конкурентом таким моделям, как Porsche Macan и BMW X2, нежели откровенно внедорожным спорткарам наподобие Ariel Nomad.

Кроме того, издание приводит высказывание главы компании Жана-Марка Жиля о том, что их вседорожник будет управляться, «как ничто другое» и будет построен согласно основной концепции Lotus – отточенная управляемость и предельно малый вес.

Предполагается, что участие концерна Geely, который сейчас контролирует фирму Lotus, будет заключаться в основном в финансировании разработки. Кроме того, по слухам, основным рынком для будущей новинки станет Китай, где спортивные кроссоверы продолжают набирать популярность.