Lamborghini Urus показал «голос»

Кроссовер наматывает круги Нюрбургринга перед премьерой

Если вы просто ждете премьеру нового кроссовера Lamborghini Urus, запомните число — 4 декабря. Именно в этот день итальянцы (или немцы?) проведут презентацию долгожданной модели. Ну а для тех, кто просто следит за новостями автомобильного мира, предлагаем вниманию новый Видеоролик , в котором запечатлен будущий спорт-SUV, наматывающий круги Нюрбургринга.

Камуфляж все еще скрывает ключевые особенности дизайна Urus, но никакая пленка не скроет звук выхлопа, распугивающий зверушек в прилегающих к трассе лесах. Достаточно громкий «рык» в среднем диапазоне без откровенной агрессии, но с бархатным оттенком. Звучит кроссовер Lambo красиво. Не голос Баскова, конечно, но при резком старте заставит восхищенно обернуться весь перекресток. Хотя справедливости ради нужно отметить, что на рынке сегодня полно машин даже с 4-цилиндровыми моторами, которые звучат ненамного хуже.

В отличие от «атмосферных» спорткаров Lamborghini, кроссовер оснастили V8 c двумя турбинами. По предварительным данным, мощность 4-литрового мотора составит порядка 650 л. с. В следующем году итальянцы выпустят 1000 экземпляров Urus. Начиная с 2019-го в планах повысить ежегодный тираж до 3500 машин. Такими темпами за несколько лет Urus имеет все шансы стать самой продаваемой «Ламбой» в истории. Сейчас это звание принадлежит Gallardo, который разошелся по миру тиражом больше, чем все остальные Lamborghini вместе взятые.