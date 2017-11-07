Названы цены на «вседорожную» версию Kia Rio

Цены на новый Rio X-Line уже опубликованы на официальном сайте Kia. Базовая цена автомобиля составит 774 900 рублей — столько попросят за машину в комплектации Comfort с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил и механической коробкой передач.

В базовую комплектацию X-Line входят кондиционер, две подушки безопасности, система стабилизации, полный комплект электростеклоподъемников, помощник при старте на подъеме, контроль давления в шинах, подогрев передних кресел и руля. Аналогичный автомобиль с автоматической коробкой вместо механики потянет уже на 814 900 рублей. Что характерно, базовую комплектацию можно взять и с более мощным (123 л.с.) 1,6-литровым двигателем, на механике (за 799 900 рублей) или автомате (839 900 рублей).

Все последующие комплектации предлагаются только с 123-сильным двигателем. Самый дорогой Rio X-Line в исполнении Premium доступен только с автоматической коробкой передач и обойдется уже в 1 024 900 рублей, но и оснащение будет соответствующим. В топовой версии автомобиль получит светодиодные задние фонари, систему бесключевого доступа, информационно-развлекательную систему с навигацией и поддержкой информации о пробках и камерах, камеру заднего вида, приборную панель Supervision и многое другое.

Для сравнения, Rio в кузове седан можно купить уже за 684 900 рублей, а комплектация Comfort обойдется в 744 900 рублей без учета госпрограмм и специальных предложений. А потенциально основной конкурент X-Line, универсал Lada Vesta SW Cross, доступен по цене от 755 900 рублей за автомобиль с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и механикой.