Skoda выпустит «купейный» Kodiaq

Новый «купейный» кроссовер на базе Kodiaq компания Skoda выпустит в 2018 году, сообщает Autonews со ссылкой на китайское издание PCauto, которое обнародовало снимок с планом по новым моделям для местного рынка.

Будущее купе-кроссовер на плане компании обозначено как Kodiaq GT, но серийную модель могут и переименовать. Моторную гамму и линейку трансмиссий «купе» явно позаимствует у соплатформенного Kodiaq.

Skoda Kodiaq GT в первую очередь нацелен на Китай, но может появиться и на других рынках. Новинка станет более дешевым ответом таким моделям, как BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Ранее компания Skoda открыла прием российских заказов на свой семейный кроссовер Kodiaq в особом «внедорожном» исполнении Scout. От стандартных исполнений Kodiaq Scout будет отличаться фирменным обвесом, рядом вспомогательных внедорожных ассистентов, богатым оснащением и, разумеется, ценой. Цена — от 2 193 000 рублей.

Обычная Skoda Kodiaq сейчас продается в России с двумя бензиновыми моторами объемом 1,4 и 2,0 литра (150 и 180 л.с.) и 2-литровым турбодизелем мощностью 150 «сил». Все моторы идут в паре с «роботом» DSG. Цена — от 1 999 000 рублей.