Кое-что новое о техрегламенте

2 ноября в Крокус Экспо в рамках выставки «Индустрия охоты, рыбалки и активного отдыха» состоялся круглый стол на тему «Нормативное регулирование эксплуатации внедорожной техники», на которой присутствовали представители НАМИ, бизнеса и общественных организаций, занимающих экспертные позиции в данной сфере. Коротко о том, что происходило в Крокусе во время дискуссии.

После внесения ряда поправок в Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств, автовладельцам станет проще проводить согласования изменений, внесённых в конструкцию автомобиля – достаточно обратиться в сертифицированную испытательную лабораторию для проведения технической экспертизы, после чего предоставить в ГИБДД итоговые документы. Это уменьшает риски для автовладельцев, ведь ранее решением того или иного инспектора можно было снять автомобиль с государственной регистрации, что создавало массу проблем и возможность коррупционных схем их решения.

Однако, как отметил Ян Хайцеэр, генеральный директор ARB Russia, кардинального улучшения ситуации не произошло. Это связано в первую очередь с различным толкованием тех или иных нормативных требований как сотрудниками ГИБДД, так и официальными дилерами, и наконец, самими автовладельцами. Необходимо проводить обучение как дилеров, так и автовладельцев, объяснять нюансы законодательного регулирования и отслеживать конкретные случаи правоприменительной практики. Например, ARB Russia разработало специальные памятки для автовладельцев и на постоянной основе проводит обучение дилеров.

Как показывает практика, далеко не все испытательные лаборатории имеют соответствующие законодательным стандартам сертификаты, и с принятием Технического регламента их количество на рынке резко сократилось, заявил Андрей Васильев, Директор НИЦ технической экспертизы ФГУП НАМИ. Есть определенные требования Росстандарта по отношению к таким организациям, и только сертифицированные лаборатории, которые проводят реальные испытания продукта, а не компании-однодневки, смогут в дальнейшем эффективно работать.

В то же время из-за непомерно раздутого информационного «шума» в СМИ по поводу ограничений, связанных с исполнением требований Технического регламента, терпят убытки именно добросовестные бизнесмены, заявил Константин Смирнов, генеральный директор ООО «Винч инжиниринг». Прошедшая серия «гонений на дорогах», связанная с неправомерным изъятием ТС сотрудниками ГИБДД, привела к тому, что многие потребители решили просто отказаться от планируемого тюнинга, рынок упал на десятки процентов. Бывали даже случаи, когда автовладельцы, столкнувшись с произволом ГИБДД, перекладывали ответственность на дилеров, требуя компенсацию. Сотрудники ГИБДД часто не представляют, как можно определить легитимность той или иной доработки, и считают лучшим выходом просто отказать в регистрации. Только налаживание отношений с органами сертификации и контроля, и добросовестное исполнение всеми сторонами своих обязательств может улучшить ситуацию, в которой, в конечном счете, выиграет и потребитель.

В Федерацию Автотуризма Московской области (ФАМО) часто поступают запросы от автовладельцев, как правильно оформить те или иные изменения в конструкции своих «железных коней», рассказал Президент ФАМО Андрей Сазонов. После принятия Технического регламента многие предпочитают не связываться с длительным процессом регистрации, и снимают все элементы внедорожного конструктива, оставляя только «большие» колёса и интегрированные (съёмные) лебёдки, которые при случае легко укладываются в багажник. Но это, конечно, ухудшает ситуацию с безопасностью в сфере автотуризма, особенно в дальних и сложных поездках. Необходимо найти решение, чтобы приобретение сертифицированных компонентов и их дальнейшая установка в официальных центрах не создавали проблем для автовладельцев, а процедура регистрации, как в Европе, стала простой формальностью. Сейчас, если отказ инспектора ГИБДД в регистрации ТС неправомерен, необходимо получить у него письменный вариант такого отказа, который является основанием для обращения в суд.

Иван Евдокимов, эксперт «Клуба4х4» и член Мотоклуба «Ночные волки», рассказал о правоприменительной практике Технического регламента при тюнинге мотоциклов. Например, кофры многие инспекторы ГИБДД считают оборудованием, хотя для этого нет правового основания. Более того, требования безопасности передвижения на дорогах общего пользования часто требуют от мотоциклистов внесения изменений в ТС. Таким образом, мотовладельцы оказываются перед выбором – пренебречь своей безопасностью или все же доказать необходимость тех или иных доработок в конструктив любимого мотоцикла. Поэтому необходимы общие правила, которые должны устанавливаться законом и трактоваться сертифицированными специалистами, а не отдельными инспекторами ГИБДД либо самими потребителями.

Сергей Успенский, Вице-президент Российской автомобильной федерации, один из основателей Российского объединения автомобильных дилеров, автогонщик, вспомнил свое спортивное прошлое, и призвал не использовать доработки, уместные для спортивных автомобилей (например, прямоточные системы выхлопа) на дорогах общего пользования. К сожалению, часто неаккуратно и неквалифицированно выполненные доработки ТС создают проблемы безопасности для всех участников дорожного движения, и в этом случае требования закона должны жёстко соблюдаться.

С целью унификации требований к регистрации тюнинга внедорожной техники Национальным автомобильным союзом разработан специальный административный регламент, а также новые поправки в существующий Технический регламент, заявил Антон Шапарин, вице-президент НАС. В них определены сроки рассмотрения вопросов органами технадзора, основания для отказа, перечень документов, которые имеет право запрашивать ГИБДД и др. С принятием подобного документа, определяющего правила игры, и ознакомления с ним и автовладельцев, и инспекторов ГИБДД, и представителей автобизнеса, жить станет значительно проще, и работа в этом направлении ведется постоянно.

Итоги этой полезной дискуссии будут отражены в резолюции, которая будет передана НАС в соответствующие органы и, возможно, станет основой для внесения необходимых поправок в законодательство.