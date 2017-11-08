Jeep рассекретил салон нового Wrangler

Компания Jeep продолжает раскрывать новое поколение рамного внедорожника Wrangler. В начале ноября официально показали внешность, и вот теперь дошла очередь до интерьера, который серьезно обновился, но в целом сохранил узнаваемый черты и решения.

Так, массивный поручень перед передним пассажиром и кнопки стеклоподъемников на центральной консоли достались наследнику от прошлой модели. Но в остальном передняя панель полностью новая. На стойках лобового стекла наконец-то появились ручки, облегчающие посадку, экран мультимедийной системы Uconnect стал больше, а на торпедо теперь есть вставки под цвет кузова.

На фото видно, что Jeep не пошел на поводу у моды и сохранил управление раздаткой с помощью традиционного механического селектора — он расположен слева от рычага 6-ступенчатой МКПП. На красном «островке» напротив рычага раздатки расположилась клавиша включения жестких межколесных блокировок (ранее она была слева от руля), которые есть только у «Рубикона». Справа от нее — кнопка размыкания переднего стабилизатора, (это увеличивает углы артикуляции мостов), которая тоже положена только исполнению Rubicon.

Внешне Wrangler практически не изменился: фирменные рубленые формы кузова, архитектура и форма оптики, пропорции и профиль наводят на мысль, что премьера — скорее, глубокий рестайлинг уже существующей модели, чем полноценная смена поколений. Тем не менее, по «железу» ожидается масса кардинальных обновлений. Согласно предварительной информации, новый Wrangler получит новую алюминиевую платформу и весьма серьезно переработанную моторную гамму.

Помимо хорошо известного по другим моделям альянса FCA 3,6-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 285 л.с. в моторное семейство войдет совершенно новый четырехцилиндровый агрегат, который при объеме в 2,0 л при помощи турбонаддува будет развивать более 300 л.с. По слухам, будет у Wrangler и дизель, но версия на «тяжелом топливе» появится лишь к середине следующего года. И это будет не нынешний 4-цилиндровый дизель объемом 2,8 л итальянской фирмы VM Motori, а 3-литровый V6 этой же компании, который уже ставится на Jeep Grand Cherokee и Dodge Ram 1500.

Более того, ранее в сеть утекло руководство по эксплуатации нового Wrangler, и в нем были найдены весьма важные для фанатов этой модели факты. Например, стало понятно, что одна из главных фишек «Рэнглера» — быстросъемные кузовные панели и откидывающееся лобовое стекло — останутся при «Джипе». Намек на это, кстати, можно обнаружить и на одной из ранее опубликованных фотографий.

При этом внедорожник станет более комфортным и современным. В списке оснащения появятся вентилируемые сиденья, а также новые мультимедийные системы Uconnect с дисплеями на 7 и 8,4 дюйма, куда будут выводиться показания климат-контроля, а также внедорожные данные — угол крена, поворота колес, географические координаты и так далее.

Премьера нового Wrangler состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.