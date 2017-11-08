УАЗ Пикап получил более доступную версию

Автомобиль обзавелся базовой версией, которая, кроме более доступной цены, отличается раздаточной коробкой, которая не электрическим сервоприводом, а традиционным рычагом.

Внедорожник с грузовой платформой УАЗ Пикап получил новую базовую комплектацию «Классик», цены на которую начинаются с 699 000 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В новой версии «Классик» Пикап оснащен раздаточной коробкой с механическим приводом управления.

В базовой комплектации есть подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). В списке опций предлагается регулировка руля по высоте и наклону, а также электростеклоподъемники и электроблокировка всех дверей.

Ранее стартовой комплектацией автомобиля был «Стандарт». УАЗ Пикап в этой версии доступен по цене от 877 000 рублей. От «Классик» ее отличают раздаточная коробка с электромеханическим приводом, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета, петли для крепления груза в багажнике.