В России стартовали продажи Toyota Fortuner

Рамный Toyota Fortuner пока будет продаваться в России только с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем серии GD, развивающим 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Вывод модели с бензиновым двигателем 2,7 л запланирован на 1 квартал 2018 года.

С дизелем сочетаются 6-ступенчатый автомат и система полного привода типа part-time с жестко подключаемым передним мостом, пониженным рядом в раздатке и принудительной блокировкой дифференциала задней оси. Подключение переднего моста возможно на скорости до 100 км/ч.

На старте Fortuner будет предлагаться в двух комплектациях. Версия «Элеганс» за 2 599 000 рублей оснащена bi-LED оптикой, климат-контролем, мультимедийной системой с цветным экраном на 7 дюймов, легкосплавными 17-дюймовыми дисками, электрообогревами руля, сидений и зеркал, а также семью подушками безопасности. В оснащение также входят камера заднего вида, перчаточный ящик с подогреваемым и охлаждаемым отделением, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя.

Топовая версия «Престиж» за 2 827 000 рублей уже включает в себя кожаную отделку сидений с электрорегулировкой для водительского кресла, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, легкосплавные диски на 18 дюймов, электропривод двери багажного отделения и систему бесключевого доступа и запуска двигателя.

Для сравнения, самый дешевый Land Cruiser Prado со 163-сильным бензиновым мотором в 2,7 л в паре с МКПП стоит 1 997 000 рублей, с автоматом — 2 672 000 рублей. Но оснащенный этим же мотором Fortuner появится в России только в 2018 году.

Для кузова Toyota Fortuner предусмотрены 7 вариантов окраски, среди которых белый, белый перламутр, а также черный, темно-серый, коричневый, синий и серебристый металлик. Цветовые решения интерьера представлены в трех вариантах — тканевая обивка темно-коричневого цвета, а также бежевая и темно-коричневая кожа.

Внедорожник построен на рамной платформе Toyota International Multi-purpose Vehicle (IMV), которую он делит с пикапом Hilux 8-го поколения. В основу платформы заложена самая прочная из представленных в России рама типа Heavy Duty. Toyota заявляет для Fortuner клиренс в 225 мм, углы въезда в 29 градусов, углы съезда в 25 градусов.

Главным конкурентом Fortuner в России станет новый Mitsubishi Pajero Sport российского производства. Его дизель объмом 2,4 л (181 л.с., 430 Нм) сочетается как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 8-диапазонным автоматом. Есть и 3-литровый бензиновый V6 (209 л.с., 279 Нм) в паре с АКПП. Уже в базе — жесткая блокировка заднего дифференциала и система полного привода Super Select II с блокируемым межосевым дифференциалом, позволяющим ездить на полном приводе по сухому асфальту. Диапазон цен — от 2 199 000 до 2 799 990 рублей.