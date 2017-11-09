Почти серийный 47-летний «Жук» поедет во внедорожной гонке

Промышленный дизайнер Джош Макгакин при поддержке американского подразделения Volkswagen примет участие во внедорожной гонке Baja 1000 за рулем Volkswagen Beetle 1970 года. Уникальность автомобиля в том, что он подвергся минимальным доработкам – это будет почти стоковая машина. Об этом сообщает издание Auto Evolution.

Основные доработки «Жука» – это 83-литровый «безопасный» топливный бак, каркас безопасности, гоночные ковши, защитные накладки на кузов и днище спереди и сзади, а также блок дополнительного освещения.

Заднюю подвеску хэтбека немного модифицировали: установили усиленную торсионную балку, гоночные амортизторы Fox Racing и более прочные продольные рычаги.

В движение «Жук» приводит 1,6-литровый оппозитник с воздушным охлаждением. Также был установлен задний самоблокирующийся дифференциал.

Машина выйдет на старт гонки в мексиканской Энсенаде 14 ноября. Протяженность маршрута, который преимущественно пройдет через пустыню — 1825 километров.

В 2008 году для ралли-рейда Baja 1000 американское подразделение концерна Volkswagen построило прототип на базе внедорожника Touareg. Автомобиль оснастили 12-цилиндровым турбодизелем объемом 5,5 литра и мощностью 550 лошадиных сил (846 Нм), гоночными амортизаторами Fox, каркасом безопасности и кузовом из пластиковых панелей.