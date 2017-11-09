Новейший кроссовер от Lamborghini Urus показал себя в песчаных дюнах

Компания Lamborghini продолжает понемногу готовить публику к премьере первого в своей истории кроссовера. Официальная презентация новейшего Lamborghini Urus состоится в начале декабря, а пока что производитель намекнул на способности автомобиля в небольшом видеотизере.

Новый проморолик Lamborghini демонстрирует, как кроссовер Urus чувствует себя на песчаном бездорожье пустыни. Дизайн автомобиля пока что не раскрывают — машина в ролике надежно укрыта камуфляжем, однако о техническом арсенале новинки вполне можно судить по представленным кадрам.

Так, ролик лишний раз подтверждает, что Urus получит умную систему полного привода с многорежимной трансмиссией, у которой есть предустановленные настройки как для движения по разным типам бездорожья, так и характерные «суперкаровские» режимы для максимальной отдачи на асфальте. Кроме того, кроссовер получит полноуправляемое шасси.

Точные технические характеристики «Уруса» пока что не разглашаются, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что двигателем с новинкой поделится Porsche Cayenne. Речь идет о 4,8-литровом V8, который выдает 570 л.с., а для Urus его обещают раскачать до 650 л.с..

Уже к 2019 году итальянцы обещают подготовить версию вседорожника с гибридной силовой установкой, которая будет мощнее и быстрее базовой машины. Не исключено, что с ней Lamborghini Urus сможет претендовать на звание самого мощного кроссовера планеты. А самое интересное, что в будущем не исключается появление и полностью электрического варианта Lamborhini Urus.

Премьера нового Lamborghini Urus состоится 4 декабря 2017 года.