У марки Jaguar не будет флагманского кроссовера

Боссы компании Jaguar все же пришли к консенсусу по вопросу статуса флагманской модели. Об этом шеф-дизайнер марки Ян Каллум заявил изданию Autocar. По его словам, идея большого кроссовера активно обсуждалась среди руководства фирмы, и был сделан вывод, что основой идеологии марки являются все же дорожные модели.

Кроме того, Каллум отметил, что кроссовер или внедорожник может быть флагманской моделью только одной марки, и это Land Rover.

Таким образом, флагманом Jaguar останется большой седан, однако на фоне прогрессирующей популярности вседорожников британцам, по словам Каллума, придется «переосмыслить» идею XJ. Что касается большого кроссовера, который предположительно будет именоваться J-Pace и займет позицию на ступень выше нынешней модели F-Pace, то от мысли о выпуске такой модели Jaguar отказываться не планирует.

Однако, специалистам компании придется выводить его на рынок очень осторожно, тщательно продумывая позиционирование новинки, дабы не спровоцировать превращение Jaguar в глазах покупателей в фирму по выпуску вседорожников.